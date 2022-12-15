Если отношения вас тяготят, то вероятнее всего, они «зависли»

Появление любимого человека наполняет жизнь радостью, новым смыслом. Партнеры становятся одним целым – парой и обмениваются своей энергией, искренними и глубокими чувствами. Но иногда люди замечают, что такая «большая любовь» начинает их истощать морально и физически. Что происходит в паре, и как создавать равноценные энергоресурсные отношения?

Если отношения в паре, вместо того, чтобы наполнять вас новыми силами и энергией, наоборот, только истощают и опустошают вас, то вероятнее всего, они «зависли». Пока не начнется новый энергообмен, и не будет поступать новая энергия, чистая и живительная, невозможно создать надежные и гармоничные отношения.

Три состояния человека

Еще в древности ученые установили, что человеческая жизнь движется по спирали, и с каждым новым ее витком переходит на следующий уровень, затем повторяет процесс. В каждом витке спирали человек должен пройти три стадии – накопления энергии, ее реализации и смены статуса. Затем все повторяется заново. Плод зарождается в чреве матери, там происходит накопление энергии, затем эту энергию он использует для рождения и происходит смена статуса: «умирает» плод и появляется самостоятельный живой организм – младенец.

Та же закономерность проявляется в отношениях влюбленных. Мужчина и женщина встречаются, зарождаются чувства, которые наполняют друг друга новой энергией, которая реализуется в совместных обязательствах. Затем, либо следует новый статус – семья, либо, если реализации по какой-то причине не происходит, то связь распадается. Но, в любом случае, начинает новый виток спирали.

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Ресурсы взаимных чувств

Любой этап развития основывается на предыдущем опыте. Каждый ребенок накапливает энергию любви и ее опыт от родительских отношений. Если этого накопления было недостаточно, то просто наступления этапов взросления и самостоятельности, будет недостаточно, для того, чтобы создать полноценный ресурс взаимных чувств. Дефицит энергии приведет к тому, что «цветок» любви не распустится, он зачахнет, не принеся плодов.

Если накопленных ресурсов достаточно, то обмен энергией происходит правильно, равномерно. Отношения между партнерами развиваются, углубляются, переходят в новые стадии. Возникает «пара», единый организм семьи или симбиоз, который укрепляет и поддерживает развитие, совершенствование и целостность обоих ее составляющих. Женщины в таких отношениях становятся мягкими, спокойными, они буквально «светятся» своим счастьем, а мужчины приобретают силу и ответственность за свою семью. При нормальном развитии, эта пара становится родителями или «породителями» какого-то совместного дела или проекта.

При неправильном или неравномерном обмене, один в паре чувствует свое истощение, недостаток притока энергии от партнера. Он постоянно отдает свою силу, но ничего не получает взамен. А другой ее только поглощает, но тоже не испытывает особой радости, так как энергия без отдачи начинает его «захлестывать», он буквально чувствует, как его душат эти отношения, не дают дышать, он ощущает негодование и желание сбросить с себя эту непосильную ношу.

Сопротивление изменениям

Каждый человек с течением времени подвергается изменениям и смене статуса. Это нормальный ход развития истории человека. Если жизнь не устраивает, если человек сопротивляется этим изменениям, то наступает «зависание» - развитие не происходит, человек оказывается в подвешенном состоянии и ощущает себя несчастным, не понимая, что с ним происходит.

Так часто бывает, что находясь в токсических, разрушительных отношениях, в которых не происходит развития пары, партнер «зависает». Он считает, что имеет право на «Большую любовь», хочет быть ее обладателем и цепляется за отношения, которых в действительности не существует. Нет прогресса, нет развития – значит, нет отношений, а то, в чем находится человек – это только самообман, иллюзия, которая его истощает.

А между тем, в мире достаточно людей, которые прекрасно подходят для создания крепких и качественных отношений с этим человеком. Жизнь многогранна, у нее имеется бесконечное множество вариантов счастливого будущего. Но, чтобы их впустить, сначала надо прервать старые, изжившие себя связи.

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Привычка цепляться за отношения

Когда человек не развивается, остается в одной точке, то жизнь теряет свои краски. Сокращаются выборы, возможности, снижается самооценка, уверенность в своих силах. Искрящееся жизнью и бодростью озеро, без циркуляции воды постепенно превращается в болото, зарастает, мутнеет, покрываются тиной, и вместо жизнерадостных рыбок в нем остаются только жабы. Не следует ожидать, пока ваше озеро жизни превратится в топь. Не надо самому сокращать собственные ресурсы, позволять, чтобы жизнь сама «убила» все возможности.

Цепляться за свой статус – это заведомо тупиковое состояние. Например, если плод будет цепляться за свой статус, то никогда не родится, и не станет младенцем. Если младенец не захочет развиваться, то физически вырастет, но останется умственно неполноценным. Все мы видим пожилых людей, которые всеми силами цепляются за статус молодости и тратят огромные средства на пластические операции, женятся на тех, кто им во внуки годится и пытаются всеми способами доказать, что они еще – ого-го!

Зависание на одних, разрушительных отношениях, не позволит происходить дальнейшему развитию, эволюции. Это не означает, что следует разрывать отношения, как только что-то не устраивает или не нравится в партнере. Отношения в паре тоже подвержены своим циклам, и за периодом страсти всегда следует период некоторого отстранения, необходимый для накопления и отдачи следующей порции энергии. Окончательно выходить из отношений следует только в тех случаях, когда они начинают вас разрушать, истощать и становятся губительными для обоих партнеров.

Выход из зависания и новый виток спирали

Чтобы выйти из подвешенного состояния и разрушительных отношений, нужно в первую очередь признать их существование. Отрицание и разрыв с партнером ничего не даст, пока в вас не «отомрет» старый статус и не накопится энергия для нового. Для того, чтобы выйти на новый виток развития, нужно простить себя и партнера за все, что не получилось в отношениях. Необходимо ощутить благодарность к нему, за все хорошее, что вы испытывали, за те чувства, эмоции и совместный опыт.

Новый цикл возможен, только если вы избавитесь от прежних, разрушительных чувств. Их необходимо выплеснуть из себя, всю энергию следует отдать. Примером могут служить люди, для которых незавершенные отношения стали возможностью для написания прекрасных картин, книг, создания своего дела. Не обязательно, должно быть что-то грандиозное. Можно писать письма, сочинять стихи, придумать хобби или полностью посвятить себя профессии. В любом случае, вы перенаправите энергию не внутрь, на разрушение, а наружу, для созидания.

Новая жизнь возникнет внезапно. Вы ощутите подъем сил, энергии, обретете внутреннюю свободу, и перед вами откроется множество новых дверей и возможностей. Каждый человек может эволюционировать и каждый раз «умирать и рождаться» для нового статуса – жены или мужа, мамы или папы, бабушки или дедушки, ученика, мастера или продюсера своего дела. Жизнь можно сравнить с поездом с множеством купе. Вы можете всю «поездку» совершить в одном из них, если вас все там устраивает, но если нет – то есть и другие купе, вагоны и даже поезда. опубликовано econet

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