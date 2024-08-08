Мы говорим "повезло", вкладывая в это слово неожиданную радость, удачу. Можно ли считать везением суровые жизненные испытания, уроки, печальный опыт, которые делают нас мудрее и сильнее? Когда мы выйдем из трудных испытаний обновленными, закаленными, тогда мы сможем сказать, что нам повезло.

Если вам повезет, вы останетесь одни. Совсем одни, когда никого не будет рядом и придется искать опору на землю и на себя. Если вам повезет и это будет в правильное время, жизнь ударит по вам, чтобы расколоть, как орех, и достать ядро.

Если вам повезет, вы сможете всё выдержать

Если вам повезет и будет правильное время, вам будет больно. Так больно, что эта боль почти заставит умереть, а потом поможет переродиться изнутри.

Если вам повезет, вы будете плакать. И эти слезы ничем невозможно будет сдержать. И через них придет освобождение, а потом и настоящая жизнь.

Если вам повезет, вы будете уязвимы при других людях. И никак не сможете это спрятать. И тогда поймете, кто с вами, а кто нет.

Если вам повезет, вы не будете знать ответов на вопросы. И тогда придется что-то изобретать самостоятельно.

Если вам повезет, вы разочаруетесь в людях, идеях, учителях и добрых волшебниках. И, пережив это, сможете смотреть на реальный мир.

Если вам повезет и будет правильное время, вам не у кого будет спросить совета. Совсем не у кого. И придется найти внутренний компас.

Если повезет и будет правильное время, вам будет невыносимо настолько, что придётся что-то сделать с этим или просто расслабиться и позволить миру что-нибудь с вами сделать.

Если вам повезет, вы потеряете, обманетесь, будете преданы и почти раздавлены. И это «почти» отпечатается на лице морщинами мудрости. И опыт останется с вами на всю жизнь.

Если вам повезет, у вас не останется денег. И придется вступать в реальные отношения с людьми, которым раньше можно было просто заплатить.

Если вам повезет, у вас будет очень много денег, и вы постигните глубину отчаяния, когда развеется иллюзия, что счастье в них.

Если вам повезет, вас далеко не все будут любить. И нужно будет настроить внутреннюю систему ценностей. А желание всем нравиться отпустит ваше горло.

Если вам повезет, кто-то близкий отвернется от вас. И вы узнаете цену моментам счастья.

Если вам повезет, вы столкнетесь с любимыми лицом к лицу. И будет две правды. Их и ваша. И вы ощутите звенящее пространство между отдельными вселенными, которые едва соприкасаются.

Если вам повезет, вы сможете всё это выдержать. И найти способ преобразования себя. Испытаете ту внутреннюю алхимию, которая делает из боли красоту. Из злости — смирение. Из страха — свершения. А из радости — вдохновляющий пример. Вину и стыд вычищает из души, как дворник выметает старый мусор. А шрамы превращает в двери.

Если вам повезет и будет правильное время...опубликовано econet

Автор Датешидзе Аглая

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