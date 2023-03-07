Если ребенок просит что-то, чтобы «как у всех», купите!

Даже если ваш утончённый вкус эстета протестует, и вы можете себе позволить покупать ребёнку более крутые игрушки или вещи — купите ту, которую просит.

В детстве существует момент, когда дитя попросит что-то, чтобы «как у всех». Не важно что — у каждого поколения свои радости. Кукла Барби, спиннер, слаймы, рюкзачок от Луи Вюиттон (из ларька в переходе). Хотите мнение психолога? Купите.

Это вовсе не плохо быть немного «как все»

Даже если немного дороговато, и ваше родительское «как лучше» намеревалось купить что-то более полезное — купите эту бесполезную дрянь, как у всех.

Даже если ваш утончённый вкус эстета протестует, и вы можете себе позволить покупать ребёнку более крутые игрушки или вещи — купите ту, которую просит. Потому что надо именно её.

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Не каждый раз, но хотя бы на некоторые запросы «у всех ребят уже это есть» — отзовитесь согласием. Потому что для детей вещи — это коммуникаторы. Это пароль, допуск в круг. Возможность побыть одним из детского сообщества.

«Мы все носим такие джинсы» или «у всех девочек в нашем детском саду такие заколочки (барби, розовые пони… добавьте из вашей жизни)».

Продемонстрируйте ребёнку, что вы понимаете и поддерживаете его общность с другими детьми. Пусть и на такой пустяшной, на взрослый взгляд, основе как владение одинаковыми вещами.

Детям часто непринципиально дорогой у них экземпляр или дешевый. (А если принципиально, значит, вот он, пришёл удачный момент поговорить откуда берутся деньги и посадить зёрнышко желания как можно раньше зарабатывать самостоятельно).

Гораздо важнее не обесценивать с позиции своего «я лучше знаю» то, что ценно девчонкам и мальчишкам — считаться своим, таким же.

За подобными пустяшными глупостями порой скрываются важные чувства и состояния. В определённый момент архиважно побыть одним из многих. Таким же могущественным как все сверстники Хозяином Предмета.

Время индивидуации тоже придёт. И ребёнок не захочет однажды быть как все. Ведь человеку необходимо освоить оба состояния: быть вместе и быть отдельно.

Попытки взрослых рулить в этом месте по-своему — могут иметь вначале относительно незаметную детскую реакцию. Попросил — отказали — вроде бы согласился.

Ребёнок лоялен родителям, и если мама считает, что «мы N-овы, мы умные, и в такую чушь не играем» — ребёнок может смириться. Какое сообщество равных сравнится в детстве со значимостью рода, семьи?.. Но семейный миф о превосходстве «семьи N-овых» над законами социализации ещё будет ребёнком оплачен. Когда позднее выяснится, что способность коммуницировать с группой себе равных не сформирована.

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Потому что вместо неё встроилась установка быть выше этих дурацких забав. И длительное непонимание что же со мной не так, почему я не умею получать удовольствие от коллективного общения... (Потому что я правда умнее?.. или потому что у меня когда-то не было этого дурацкого велосипеда?..)

Это вовсе не плохо быть немного «как все».опубликовано econet

Елена Кузнецова

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