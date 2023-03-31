Вот в чем ужас нелюбви. Злодей просто не любит. А хороший человек находит оправдания своей нелюбви в поведении ребёнка. И постоянно ругает, обижает, дергает, лезет, воспитывает, делает замечания…

Если ребёнка не любят, это плохо, конечно. Вот, скажем, мать не любит ребёнка. Или отец. Ну, вот так получилось; мать не смогла именно этого ребёнка полюбить. Бывает такое. Самое страшное, когда мать не признается себе в том, что она просто не любит ребёнка. Это же ненормально, так? Только плохая женщина не любит ребёнка, это все знают. А так важно оставаться хорошей. Достойной. Сохранить высокую самооценку.

Ужас нелюбви

И тут на помощь приходит атрибуция. Это не я не люблю овсяную кашу. Это каша противная. Была бы она вкусная, я бы ее любил. А она невкусная! Это не я не люблю ребёнка. Это ребёнок плохой. Ведёт себя плохо, смотрит исподлобья, орет, бегает, мешает, не слушается. Он все это делает нарочно; умышленно. Это очень плохой ребёнок!

Так Цветаева искренне считала свою младшую дочь Ирину дефективной, недоразвитой. Хотя девочка медленно развивалась от голода - мать ее недокармливала умышленно, о чем сама писала. От отсутствия внимания - ее за ногу привязывали, чтобы она не ела из помойного ведра. И от побоев, как это ни печально. Дефективный ребёнок был отдан в приют, где и умер от голода и болезней. И от нелюбви. Но плохих детей невозможно любить, так ведь?

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И лорд Байрон отдал пятилетнюю Аллегру в приют. Потому что она была плохим ребёнком; упрямой, как осел, и ужасно прожорливой. Чем уж Аллегра помешала лорду в его замке и сколько она ела - неизвестно. Но ее отдали в приют не потому, что папа ее не любил. А потому, что она была плохая. Понимаете? Она была дефективная. И не давала себя любить. В приюте девочка умерла; она умоляла папу приехать, но это она хитрила. Она же плохая была. Она ждала подарков, так говорил лорд Байрон.

Вот в чем ужас нелюбви. Злодей просто не любит. А хороший человек находит оправдания своей нелюбви в поведении ребёнка. И постоянно ругает, обижает, дергает, лезет, воспитывает, делает замечания… Для того, чтобы оставаться хорошим. Правильным. Достойным. Чтобы не порушить свою драгоценную самооценку…

На самом деле все нормально с ребёнком. Сначала. А потом его всю жизнь сопровождает глубокое чувство вины и сознание собственного ничтожества.

Кто-то ведь должен быть плохим в этой ситуации? Плохой - тот, кого не любят. Он сам не даёт себя любить! Хотя это гнусная ложь. Но так важно считать себя хорошим, убивая другого нелюбовью и отторжением…опубликовано econet

Анна Кирьянова

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