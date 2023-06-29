Если с мужчиной ХУЖЕ, чем без него

Лучше быть одной, чем с кем-попало - перефразируем немножко Омара Хайяма и поговорим об отношениях, в которых вам некомфортно.

А давайте поговорим о том случае, когда вам с вашим мужчиной хуже, чем без него? Ведь согласитесь, так иногда ведь тоже бывает, верно? Вот вы встречаетесь, но не чувствуете себя действительно хорошо, комфортно и спокойно рядом с этим мужчиной. Не чувствуете себя любимой, и от этого вам плохо.

С любимым должно быть хорошо

Конечно, вы можете успокаивать себя тем, что зато теперь у вас есть мужчина и вы больше не одна. Но поверте, гораздо важнее именно то, как вы чувствуете себя с этим человеком. Ведь бывают случаи, когда лучше быть свободной, а главное спокойной и счастливой, чем с тем, с кем вы постоянно плачете и чувствуете себя несчастной. И это как раз тот случай...

Если без него вам как-то спокойнее и легче, чем рядом с ним, то, может быть, на это все же стоит обратить внимание? Ведь почему-то большинство женщин продолжают находиться в отношениях с мужчинами, с которыми им сейчас гораздо хуже, чем, например, было еще до того, как они их встретили. А ведь как говорится: "С мужчиной должно быть хорошо. Плохо жить я и сама могу".

Поэтому, если вы начали чувствовать себя вечно подавленной и даже какой-то "затравленой", стали меньше улыбаться и радоваться жизни, хотя до встречи с этим мужчиной были довольно жизнерадостной, веселой и общительной, то подумайте, а хорошо ли влияет на вас этот мужчина? Ведь не только мужчине с вами, но еще и вам с ним должно быть хорошо, помните об этом.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

И поэтому, если вы все для него делаете, стараетесь удовлетворить все его желания и потребности, но не чувствуете того же в ответ, а скорее просто чувствуете себя "удобным приложением" к его хорошей спланированной и размеренной жизни, то хорошо подумайте, а о таких ли отношениях с любимым и родным человеком вы всегда мечтали?..

И если ваш ответ будет отрицательным, то сделайте правильные для себя выводы, ведь с любимым человеком прежде всего должно быть просто хорошо.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet