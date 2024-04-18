Если тяжело на сердце, или Интуиция тела

Человеческое тело — это удивительный механизм. И как любая машина, оно нуждается в регулярном уходе, ремонте, чтобы действовать без сбоев. Существует огромное множество причин, по которым тело может поддаться недугу, и человек «расклеивается». Это и генетическая предрасположенность, и экологическая обстановка, и нерациональное питание, и многое другое. По словам Луизы Хей, на развитие каждого заболевания влияют и эмоциональные факторы жизни.

Исследования показывают, что такие эмоциональные состояния, как страх, гнев, печаль, влюбленность, радость, оказывают специфическое воздействие на организм и тело человека. Нам известно, что от гнева мышцы сокращаются, и происходит спазм сосудов, что приводит к повышению артериального давления и ригидности сосудов (их пониженной эластичности при увеличении тока крови).А по данным кардиологии, радость и любовь, как правило, оказывают обратный — благоприятный — эффект. Если заглянуть в «голубую книжечку», то там можно прочесть, как при сердечном приступе и других заболеваниях сердца «из человека словно утекает радость», «сердце сжимается и каменеет, лишенное радости жизни».

Сигналы тела

Определенный образ мыслей совершенно конкретным образом влияет на физическое состояние, в ответ на каждую эмоцию в организме высвобождаются определенные химические вещества. Если на протяжении длительного периода времени среди всех испытываемых вами чувств преобладает страх, то из-за постоянного выброса в кровь таких гормонов стресса, как, например, кортизол, возникает своеобразный «эффект домино»; когда в кровоток одно за одним высвобождаются вещества, обусловливающие развитие сердечно-сосудистых заболеваний, появление избыточного веса и развитие депрессии.

Так же, как и в случае со страхом, обстоит дело и с другими мыслями и эмоциями — они проецируются на организм и обретают форму болезни. По ходу медицинской практики я убедилась, что хотя испытываемые эмоции оказывают воздействие на организм в целом, их влияние на конкретные органы различно в зависимости от того, что происходит в вашей жизни. И вот тут-то и приходит на помощь интуиция. Подчас, если мы не в курсе переживаний дорогих и близких нам людей или не сознаем собственного эмоционального состояния, то получаем эту информацию интуитивным путем.

От природы у нас есть пять чувств:

зрение,

слух,

осязание,

обоняние

вкус

И помимо этого мы обладаем пятью параллельными «интуитивными ощущениями» — ясновидением (аналогом зрения), яснослышанием (аналогом слуха), ясноощущением (аналогом тактильной чувствительности), яснонюханием (аналогом обоняния) и ясновкусием (аналогом вкуса), с помощью которых мы тоже получаем определенную дополнительную информацию.

К примеру, у вас появляется тревожное предчувствие, интуитивное видение, «озарение», что ваш друг попал в беду. Или вас вдруг охватывает необъяснимый страх при воображаемом звуке телефонного звонка еще за пять минут до того, как вам действительно позвонят и сообщат тяжкую новость о смерти близкого человека. И неожиданно во рту у вас появляется пренеприятный привкус или вас преследует подозрительный запах как раз перед тем, как вам кто-то предлагает нечестную сделку «с душком». Либо у вас становится тяжело на сердце, оно болит («сердце — вещун»), либо в животе возникает неприятное ощущение — это ваш организм предупреждает вас о появлении серьезной проблемы в будущих взаимоотношениях.

Помимо такого понятного и распространенного явления, как интуиция, которой мы часто руководствуемся в подобных ситуациях при недостатке объективной информации, — например, лично мне интуиция не раз приходила на помощь в медицинской карьере, — внутренней интуицией обладает и наше тело. По состоянию организма можно интуитивно определить, что в жизни что-то разладилось, даже если умом подобную неблагоприятную ситуацию и не заметишь.

Если мы хотим совершенно исцелиться, нам необходимо обращать внимание на те сигналы, которые тело адресует интуиции. Но наряду с этим нам необходимы логика и факты, чтобы всесторонне осознать, какой именно дисбаланс в нашем образе жизни оказывает влияние на здоровье. Подобно тому, как для хорошей езды на велосипеде нужны две плотно надутые шины, следует обеспечить правильное соотношение между эмоциями и интуицией, с одной стороны, и логикой и фактами — с другой. Катастрофические последствия могут иметь как излишняя одержимость логикой без учета интуиции, так и слишком большое доверие интуиции в ущерб логическим соображениям. Чтобы быть здоровыми, нам следует воспользоваться обоими этими способами восприятия и оценки информации.

1. Постараться обращать внимание на собственные эмоции и на чувства близких людей, замечать, что может предвещать появление страха, гнева или печали.

2. Стараться уяснить ассоциации между подобными чувствами и теми мыслями, что витают в голове.

3. Выявлять симптомы тяжелого недомогания или расстройства и находить признаки их присутствия в организме.

4. Распознавать интуитивно-эмоциональную информацию об образе мыслей, которая лежит в основе симптоматики, и понимать, что каждое заболевание во многом обусловлено характером питания, условиями окружающей среды, генетической предрасположенностью и перенесенными травмами.

Интуитивное восприятие

Так каким же образом нам следует проникать в интуитивное начало собственного организма, чтобы прочитать и правильно истолковать передаваемую нам оттуда информацию?

Попробуйте мысленно сравнить свое тело с приборной панелью автомобиля. На ней горит целый ряд срочных предупредительных сигналов на тех участках, где моментально загорается сигнальная лампочка тревожного оповещения о каком-то неблагополучии в определенной области вашей жизни. Если в какой-то области вашей жизни совершенно пусто либо чего-то чрезмерно много, то определенная часть организма будет давать об этом знать намеками или шепотом, а потом и «вопить» об этом недомогании.

Существует семь сигналов тревоги, каждый касается определенной группы органов. И состояние органов в каждой такой группе ассоциируется с конкретным образом мыслей и поведением.Например, к самоощущению безопасности и защищенности в этом мире непосредственное отношение имеют костная система, кровь, иммунная система и кожа.

По книге Луизы Хей, Моны Лизы Шульц «Все будет хорошо!»

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