Если вас ударили под дых: Приём защиты от психологической атаки

Я очень люблю простые и «скоропомощные» психологические упражнения, а скорее — приёмы, приёмчики, как в борьбе самбо. Не для умничанья, а для быстрой защиты от Зла.
«Психологическое Упражнение» – это то, что вы делаете в тиши своего дома, расслабившись и оставшись наедине с самим собой.
А вот психологические «приёмы» – это то, что вам приходится мгновенно вспоминать и применять, когда вы общаетесь с другими людьми.
(Люди ведь, не всегда к нам благожелательны и благожелательны к Жизни вообще...)
Сегодня я познакомлю вас с моим любимым приёмом защиты от самой распространённой психологической атаки, которой подвержены все мы.
Чаще всего, такую атаку мы встречаем неподготовленными и невооружёнными. И чаще всего атаку мы встречаем — от друзей.
Хотя часто бывает и так, что психологическая атака поджидает нас на приёме у «специалиста продающих профессий» – любого профиля: от поликлиники до парикмахерской. Знаете, есть такой термин — «специалисты помогающих профессий»? А по аналогии с ним я придумала свой термин: «Специалисты продающих профессий»... Их у нас пока что гораздо больше.
Суть этой психологической атаки кратко сводится к следующему. Некий человек говорит нам, не ожидающему удара под дых, что-то типа следующего: «Нет мне и тебе никакой надежды на лучшее, потому что чего-то там... нет – не существует, закончилось, ушло, никогда и не было, а без него — ну никак...».
Давайте запомним раз и навсегда три простые вещи. Существует на свете три такие огромные-огромные Лжи. Их нужно знать в лицо и вычленять в потоке смутной речи.
Смягчённый вариант этой лжи (когда нельзя отрицать очевидное!)
«В мире это, конечно. есть, но этого — недостаточно на всех людей».
Ответ на эту ложь может быть только один, и он такой: В мире есть всё! А если кто-то — слеп, глух или туп – это его проблемы.
Другое дело: почему же этого нет у меня?
Ведь мне это нужно! Я это хочу!
Но это уже – совсем другая история...
Во-первых, раз у тебя этого нет, значит, ты что-то не так делаешь;
Во-вторых, раз у тебя этого нет, значит тебе так выгодно;
В третьих: а точно тебе этого —надо?
В четвёртых: А точно ты именно — этого хочешь?
Эта ложь рассеивается тоже очень просто.
К человеку, который «затирает» нам про то, что «без чего-то – ну никак» нужно применить (подставить) старинный античный юридический вопрос:
«Кому выгодно?»
Или
«Какую выгоду преследует данный человек, пытаясь вызвать у нас осознание своей ущербности от того, что у нас «чего-то там нет?»
Здесь 50\50. В 50 % случаев — нам пытаются «продать», это элементарно. Продать не очень нужную нам вещь, чтобы получить от нас наличные деньги за эту вещь. А если с нами разговаривает не продавец, а друг?
В остальных 50 процентах случаев – нам пытаются просто испортить настроение, подселить на жилплощадь своего ада. Для чего? Чтобы сделать кому-то так же плохо, как себе!
Чтобы получить доказательство того, что «не одному мне так плохо». Возможность сделать кого-то несчастным котируется выше наличности из банкомата!
Ответить на эту ложь проще простого, на язык само просится: «Лучше поздно, чем никогда».
Но обычно в таких случаях я говорю так:
«В мире есть всё, всегда и для всех».
Просто кое-кому нужно сначала выздороветь и разобраться с тем, что ему нужно для счастья на самом деле. (Нельзя же положить в тележку всю Вселенную. Да и не надо!)
А теперь прошу вас немного подумать. Возьмите ручку и лист бумаги, прежде чем я подарю вам универсальное и примитивное психологическое упражнение-приём защиты от людей, ввергающих нас в ад.
Ну-ка, подставьте сами переменные к формулам, которые я вывела. Формулам трёх Неправд. Что обычно говорят люди, когда пользуются формулой Неправды:
«В мире чего-то нет...»
(Справедливости, Бога, здоровья, любви — ну, чего там ещё нет у этих слепых?)
Что обычно говорят люди, когда используют формулировку:
«В мире это, конечно, есть, но этого — недостаточно на всех людей»
(Денег, хорошего воздуха, хороших продуктов — ну чего там ещё «есть только у везунчиков»?)
Что подставляют в формулу зла люди, которые говорят:
«А без этого – ну никак».
И о чём твердят люди, которые учат нас о том, что
«что-то может быть поздно».
Вы, конечно, помните, что (?) нужно мысленно отвечать таким любителям сеять панику и безнадежность:
«В мире есть всё, всегда, и для всех».
*** Но есть ещё один нюанс. Не всегда мы можем справиться с потоком чужой мутной речи, разложив её вот так спокойно и чётко «по полочкам трёх Неправд», как это сделала я.
Иногда на нас выливается такой мутный поток чужой депрессии, что мы просто перестаём ориентироваться в нём.
И тогда на помощь приходит психологическая техника «Наоборот»
Психологический приём защиты от зла «Наоборот»
А теперь, внимание...
Когда вы чувствуете, что общение с «приятным» человеком зашло куда-то не туда и он начинает отнимать у нас нашу Надежду, вселять страх, панику, уныние, красит наш мир в серый (или чёрный цвет), мгновенно
Переводите в уме всё, что он вам говорит в «наоборот» тому, что он вам говорит!
Таким образом — яд его речей тут же обратится в мёд. Эту алхимию сделаете вы сами!
Бывает, что работа про переводу чужих слов на «наоборот», превращает яд чужих слов не в мёд, а в … бессмыслицу, чепуху, несуразицу, нонсенс.
И это тоже —прекрасный результат. Ведь доведение чужих пафосных и серьёзных слов до абсурда, до идиотизма —вызывает смех, а смех уничтожает всякое Напыщенное Зло.
Попробуйте поиграть в психологическое упражнение «Наоборот». Не пожалеете!опубликовано econet.ru.
Автор Елена Назаренко
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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