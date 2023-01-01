Если Ваш мужчина запрещает вам это делать, то он ... молодец!

На первый взгляд некоторые поступки вашего мужчины могут показаться обидными. Вы даже можете вообразить, что он стремится ограничить вашу свободу и хочет вас контролировать. На самом деле его поступки - яркий показатель заботы, неравнодушия и уважения.

Наверное, для вас это звучит странно, ведь как мужчина, который что-то запрещает женщине может быть молодец, а не тиран и абьюзер, как мы все сейчас привыкли думать и говорить. Но в этой статье я хочу поговорить именно о том, когда женщине очень важно именно прислушиваться к своему партнеру и понять, что он ей желает только добра и счастья и именно поэтому кое-что запрещает делать и даже думать об этом.

Мужчина запрещает вам что-то делать, желая вам добра

И вот что это за такие вещи, которые мужчина действительно запрещает своей любимой женщине - по сути уже взрослой сознательной и полностью психологически и физически сложившейся личности.

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1. Он запрещает ей плохо о себе думать

То есть действительно любящий человек будет запрещать своей любимой женщине не то, что говорить, а даже думать о себе плохо. Для него она всегда лучшая и та, у которой все обязательно получится, ведь по другому даже быть не может. Поэтому он запрещает ей думать, что она недостаточно хороша (умная, профессиональна в чем-то и т.д.). Он всегда будет на её стороне и всегда будет готов поддержать её и сказать, что она лучшая у него.

2. Он запрещает ей носить и поднимать тяжелое, ведь это совсем не женское дело

Такой человек не захочет, чтобы его женщина носила, например, тяжелые сумки и поэтому, по возможности, всегда постарается помочь ей с покупками или заказать доставку на дом, если сам не может помочь. Это его проявление заботы о ней и это очень ценно.

3. Такой мужчина запрещает ей самой вечером добираться домой

Он действительно беспокоится о её безопасности, поэтому он или сам проведет её домой или сделает так, что она попала домой еще при свете, а не уже поздно вечером. Или же если сам не может её провести, тогда постарается все организовать таким образом, чтобы точно знать, что она в безопасности добралась домой.

То есть может вызвать ей такси или в крайнем случае посадить на маршрутку, которая едет прямо к её дому, а потом еще перезвонит, чтобы узнать все ли хорошо и точно ли дома она уже. Это важно.

4. Мужчина запрещает женщине платить за себя самой, если именно он пригласил её свидания и все организовал

Конечно, если вы уже давно в отношениях, то можете договориться, как вам обоим будет комфортно все оплачивать и сколько и за что именно каждый из вас может платить, чтобы вас обоих это устраивало. Но если мужчина сам пригласил вас на свидание, а потом предлагает вам разделить чек и каждому заплатить за себя, тогда это точно не об этом мужчне, о котором идет речь в моей статье. Ведь для него это принципиальный момент.

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5. Он запрещает женщине экономить на себе

Такого мужчину действительно будет очень удивлять, а потом даже раздражать то, как его женщина, например, пытается экономить на себе и во многом себе отказывать. Он постарается убедить её в обратном, а именно в том, что она достойна всего самого лучшего и в результате показать ей это на своих поступках и действиях.

Поэтому, дорогие мои женщины, если вы вдруг встретили такого мужчину, который запрещает вам именно это, а не, например, не одеваться в то, что вам нравится, не краситься слишком ярко, по его мнению, не общаться с вашими подругами, потому что "они у тебя какие-то не очень", не работать и не развиваться в том, что вам действительно нравится, потому что «женщина должна сидеть дома и воспитывать детей» и еще много чего, что действительно ограничивает ваше пространство и выбор и влияет на вас именно отрицательно, а не положительно, тогда вам надо ценить и беречь своего избранника. Он у вас на вес золота и действительно искренне Вас любит. Помните это. Удачи Вам!опубликовано econet.ru.

Автор Кирста Виктория

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