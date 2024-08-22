Если вы эмпат: Как справиться с тем, что, кажется, разрушает вас и вашу жизнь

✅Чрезмерная ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ может быть для человека, как наказанием, так и подарком. Проявление эмпатии не является ни хорошим и ни плохим качеством, все зависит от того, как эту способность использовать. В этой статье поговорим о том, как адаптироваться в жизни высокочувствительным людям.

Никакое сознательное движение вперед невозможно без осознания несовершенства той стадии, на которой находишься, и без понимания ее несовершенства.

Даниил Леонидович Андреев

Человек — существо социальное, и вся его жизнь строится на взаимодействии с окружающими. Но проявляются люди в общении друг с другом по-разному. Например, есть люди, которые обладают повышенной чувствительностью. Они способны легко улавливать настроение окружающих и сопереживать им, чувствовать и пропускать через себя состояния близких. Людей с такими способностями называют эмпатами.

Как справиться с повышенной чувствительностью

Чем пагубно проявление эмпатии

Как решить проблему повышенной чувствительности

Эмпатия — это возможность чувствовать эмоции окружающих, умение поставить себя на место другого человека и понять его чувства и мысли.

Чрезмерная чувствительность может быть для человека, как наказанием, так и подарком. Проявление эмпатии не является ни хорошим и ни плохим качеством, все зависит от того, как эту способность использовать. В этой статье поговорим о том, как адаптироваться в жизни высокочувствительным людям.

Чем пагубно проявление эмпатии

Казалось бы, такая уникальная способность, как сильная чувствительность, данная человеку от рождения природой, ну что в этом качестве может быть неприятного?

В действительности проявление эмпатии способно приносить массу неудобств и даже разрушить человека изнутри, если он не умеет этим даром пользоваться.

Давайте рассмотрим в чем это проявляется.

Восприятие чужих проблем, как своих собственных

Эмпаты способны понимать и чувствовать окружающих, как самих себя. Особенно эмпаты чувствительны к восприятию отрицательных состояний. Из-за такой чувствительности они часто впадают в унылое настроение.

Включение в чужой негатив и чужие проблемы меняет эмоциональное состояние и забирает энергию, что приводит к переутомлению.

Подверженность психосоматике

У эмпата повышенная эмоциональная включенность, и при этом ему трудно отличить свои эмоции от эмоций других людей. Поэтому улавливая состояния окружающих и идентифицируя их, как свои личные, эмпат часто испытывает стресс и тревожность.

Из-за этого сверхчувствительный человек в большей степени подвержен психосоматическим заболеваниям.

Отказ от себя во благо других

Эмпаты не могут позволить человеку страдать, поэтому всегда стараются решить чужие проблемы, полностью забывая о себе и своих потребностях.

Отказывая в чем-то себе, эмпаты считают, что действуют во благо других. Но в действительности часто оказывают людям медвежью услугу, которая принесет больше вреда, чем пользы.

Если дать человеку костыль, тогда он не станет спешить учиться ходит самостоятельно, ему оказанная поддержка вполне комфортна.

В результате, ущемляя себя и руководствуясь самыми благородными намерения, эмпаты и для близких людей могут оказывать неуместную помощь.

Завышенное чувство вины и долга

Эмпаты надуманно могут чувствовать себя виноватыми в том, что близкий человек прибывает в унылом расположении духа, в тот момент, когда в их жизни происходит что-то приятное. Или винить себя по причине того, что не в их возможностях помочь ближнему.

Тонко чувствующие люди испытывают потребность помогать другим, но это скорее бремя для них, поскольку помочь каждому не в их силах.

На желании эмпата помогать, на его состоянии сопричастия, ответственности и долга, окружающие люди легко манипулируют, хотя часто сами того не осознают.

Как решить проблему повышенной чувствительности

1. Не пренебрегайте собой

Не несите бремя всего мира на себе. Не отказывайтесь от своего благополучия во благо других. Принимая участие в решении проблем близких людей, научитесь это делать без ущерба для себя.

Помните, что помочь окружающим вы сможете только в том случае, если сами будете находиться в ресурсном состоянии. Ставьте правильно приоритеты и не забывайте в первую очередь позаботиться о себе — вы самое ценное, что есть у вас.

2. Учитесь концентрировать свое внимание на себе

Эмпаты слабо управляют собственными эмоциями, им сложно идентифицировать свои чувства от чувств других людей. Необходимо научиться абстрагироваться и различать свои эмоции от эмоций окружающих, понимать и осознавать свои личные желания.

Например, заходя в магазин, обратите свой взор внутрь себя, почувствуйте, что сейчас необходимо вашему телу. Почувствуйте, какие продукты отзываются вашему телу, какие будут полезны в данный момент времени.

Чем чаще вы будете концентрировать внимание на себе, тем легче вам будет осознать где ваши чувства и эмоции, а где чужие.

3. Не закрывайтесь

Постоянное считывание чужих состояний приводит человека к повышенной эмоциональной нагрузке. В связи с этим, у эмпата может возникнуть желание по возможности ограничить общение.

У вас не получится полностью отстраниться от общества, но вполне вероятно, что на каком-то этапе частичная отдаленность будет необходимым шагом. На то время, пока вы учитесь концентрироваться на себе и отличать свои эмоции, пока учитесь не втягиваться в чужие состояния.

И помните, если человек закрыт, он не может использовать свой дар. Он, тем самым, закрывает себе возможность развивать природные способности и возможность научиться владеть своим даром.

4. Установите личные границы

Общение – это основной вид взаимодействия между людьми. Поэтому закрываться и отказывать себе в коммуникации не всегда резонное решение. Тем более, если вы по натуре общительный человек, сохранение дистанции с окружающими людьми не станет для вас приятным решением.

В данной ситуации вам может помочь решить эту проблему умение чувствовать личные границы и умение эффективно их устанавливать.

5. Не проникайтесь чужими проблемами

Не погружайтесь глубоко в состояния других людей, учитесь контролировать и управлять своей чувствительностью. Вам необходимо осознать, что нет никакого смысла в том, чтобы страдать вместе с другими. Страдания никак не решают ситуацию.

И тем более не кидайтесь оказывать помощь и решать чужие проблемы за других, если проблема лично вас не касается.

Чаще всего сам человек не желает решать свои проблемы. Ему нравится жаловаться, жалеть себя и искать виноватых, нравится скидывать ответственность на других.

Помните, решить все проблемы мира никому не под силу. А ваше стремление увязнуть в чужой проблеме забирает у вас энергию, а участника ситуации лишает силы.

6. Не поддавайтесь на манипуляции

Эмпаты по своей натуре щедрые, бескорыстные, доверчивые, отзывчивые и доброжелательные люди. И этими чистыми порывами души часто пользуются окружающие, особенно потребители, люди, которые не имеют чувства меры и благодарности.

Не ведитесь на манипуляции и не играйте в чужие игры. Иначе что-то упустите в своей жизни, и это что-то вполне может оказаться важным для вас.опубликовано econet

Автор Ольга Людера

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