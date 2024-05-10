Если вы хотите встретить кого-то хорошего...

Если хотите встретить кого-то хорошего, сделайте так, чтобы перед встречей вам было хорошо.

Если у вас есть потребность в отношениях, крайне важно, в каком состоянии вы находитесь на момент выбора партнера, или на этапе принятия важного решения касающегося отношений.

Как встретить своего человека?

Важно это потому, что ваше состояние во многом определит, какого партнера вы выберите. Мы подбираем себе пару исходя не только из осознанных критериев, все мы склонны к выбору партнера со схожим уровнем дифференцированности.

Понятие "дифференцированность" ввел один из основателей системной терапии Мюррей Боуэн, обозначив этим термином способность быть отдельной личностью, оставаясь при этом в контакте с окружающими. А так же способность различать мысли и чувства, что, в конечном итоге, определяет успешность социальной адаптации.

Чем менее дифференцированы эмоции, как автоматические реакции на воздействия среды и интеллект, как способности думать и рефлексировать, тем ниже уровень функционирования индивида.

Для низкого уровня дифференцированности характерно:

доминирование эмоциональной составляющей над интеллектуальной,

в сознании превалируют массовые социальные стереотипы, подменяя индивидуальную психическую жизнь,

ориентация на отношения,

поиск любви и одобрения,

актуальное в данный момент эмоциональное состояние определяет решения.

Люди с высоким уровнем дифференцированности:

имеют развитое чувство "Я",

в большинстве ситуаций они способны разделять эмоции и мысли,

менее ориентированы на отношения и поиск одобрения,

способны отстаивать свои убеждения, способны сближаться с партнером без потери своего "Я".

Что еще важно знать о дифференцированности - так это то, что она не является величиной постоянной. Стоит уровню тревоги повыситься в значительных пределах, и реактивность индивида срезу же берет верх над интеллектом.

В условиях стресса и кризиса наш уровень дифференцированности снижается на некоторое время, происходит регресс, в этот момент поведением управляют инстинкты.

Если вам не посчастливилось выбрать партнера именно в этот момент, то критерием выбора будет ситуативно сниженный уровень вашей дифференицированности.

Почему не посчастливилось? Потому что, преодолев стресс, выйдя из кризиса, вы вернетесь к своему более высокому уровню дифференцированности, а ваш партнер останется на более низком, для него это норма. Вероятнее всего, вы будете ориентированы на автономность и саморазвитие, в то время как ваш партнер будет склонен к слиянию и гомеостазу в отношениях. По прошествии времени такая разность будет выражаться в отсутствии взаимопонимания, невозможности договориться, разных взглядах на жизнь, несовпадении целей и ценностей.

Поэтому, не рекомендуется завязывать отношения, вступать в брак, или принимать любые судьбоносные решения, находясь в кризисе, будь то горевание от разрыва предыдущих отношений, траур или болезнь.

Имеет смысл дождаться того момента, когда вы вернетесь в ресурсное состояние, а ваш уровень дифференцированности повысится до нормы.

Учитывая вышесказанное, заголовок можно переформулировать: хотите отношений с подходящим вам партнером - выбирайте его в своем обычном состоянии, в состоянии, когда вам хорошо!опубликовано econet.ru.

Автор Мария Мухина

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