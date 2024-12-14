Если вы не довольны собой, вы ничего не будете делать для себя

Может ли недовольство собой служить стимулом, мотивацией к новым начинаниям? Нейрофизиологией доказано, что, чем выше ваше недовольство собой, тем меньше вы делаете для себя. С другой стороны, довольство собой – это необходимое условие при формировании любого навыка или для достижения цели.

Есть такая распространённая иллюзия: «недовольство собой позволяет работать над собой». И еще у этой иллюзии есть продолжение: «если человек доволен собой, то у него теряется мотивации что-либо менять в своей жизни».

Чем выше недовольство собой, тем меньше вы делаете для себя

Я думаю, что нет никакой необходимости разбирать психологические аспекты того, почему указанные выше иллюзии могут иметь или не иметь отношение к реальности. Просто потому, что любое недовольство собой, так или иначе сочетано с такими эмоциями как досада, вина, стыд. А эти эмоции сразу же влияют на снижение активности коры лобных долей головного мозга. Что, в свою очередь, приводит к тому, что блокируется функция сознательного вовлеченного движения к любой цели.

То есть:

Чем выше ваше недовольство собой, тем меньше вы делаете для себя. Доказано нейрофизиологией.

Но тут есть один важный дополнительный аспект. Ведь некоторые люди реально (несмотря на недовольство) таки идут к цели. Они сжимают зубы, напрягаются и волевым усилием толкают себя вперед. Это совершенно реально. Точней это совершенно реальный тройной вред.

1-й горизонт – недовольство собой снижает самооценку.

2-й горизонт – происходит резкая потеря энергетики при волевом усилии от недовольства собой. Потому как это не просто волевое усилие, а волевое усилие-страдание.

Потому как это не просто волевое усилие, а волевое усилие-страдание. 3-й горизонт – запуск внутреннего конфликта (чаще всего одной из потребностей будет одобрение или принятие, вторая потребность – уважение к себе).

То есть:

Любой человек может на вине и воле двигаться вперед. Но это очень дорого стоит.

С другой стороны, довольство собой – это, по сути, положительное подкрепление, которое работает на «топливе» серотонина, окситоцина и дофамина. То есть довольство собой (опять-таки с точки зрения физиологии) – это не просто не вредное действие, но еще и необходимое при формировании абсолютно любого навыка либо при движении к любой более или менее глобальной цели (где нужны систематические усилия). Недаром недовольство собой, например, при депрессии активно влияет сразу на три функции – мотивационную (не хочу ничего делать), энергетическую (нет сил что-то делать) и фон настроения (меня особо ничего не радует). То есть:

Хотите чего-то достигать – вам важно быть регулярно (а лучше – постоянно) довольным собой.

А как вы укрепляете свое довольство собой?опубликовано econet

Автор Кузьмичев Александр

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