✅Статья о том, как легко, оберегая свои границы, растоптать чужие.

Знание о существовании личных границ еще не означает, что вы способны распознавать у себя и других границы, а так же, что ваши границы адекватны. Если, например, вы обожжены прошлыми травмами, то ваши границы не адекватны: любой, приближающийся к вам человек, или активно двигающийся рядом с вами, обречен вас ранить.

Еще раз о границах

И если вы не лечите свои раны, а только визжите в отношении других, дескать, они нарушают ваши границы и ходят по вашим больным местам, то вы становитесь тираном, рядом с который любой самый любящий человек, если он не жертвует своим психическим здоровьем ради безопасности ваших ожогов, вынужден будет или отойти подальше, или, не отступая, побуждать вас заниматься своими ранами, раня вас снова и снова своей подвижностью и близостью.

Если вам больно быть с другими, когда они живут так, как хотят жить, у вас два пути - или изолироваться от всех, или лечить свои ожоги. Контакт - это когда два человека делают шаг навстречу друг другу, а не когда один жертва, а другой тиран в представлении одного из них или обоих.

Вы так же можете быть совершенно не способны распознавать границы других людей и наступать на чужую территорию, если вы считаете, что то, что подходит вам, должно подойти и другому.

Если для вас нормально выворачивать душу наизнанку, называя это искренностью, и если вы требуете этого от того, кто не считает, что для него это нормально - вы нарушаете границы.

Если вы навязываете другому свои ценности, отвергая его ценности - это нарушение границ. Трагедия - когда это делают оба. опубликовано econet

Автор Нина Рубштейн

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