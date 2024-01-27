Если вы не научитесь говорить НЕТ, вы не научитесь говорить и ДА

Отсутствие умения говорить НЕТ значит, что вы не отказываетесь от прошлого, автоматически блокируете будущее и тем самым создаёте диссонанс историй, которые заходят в вас из будущего с вашими историями из прошлого.

Готовность к новому

В таком случае они формируют вирусы, раковые клетки и микробы, которые начинают чистить ваш организм и законодательную базу через то, что вы, будучи больными, помещаетесь в эмоциональные внутренние состояния, где вам не хочется употреблять пищу, жить. А значит, идёт перезагрузка системы и очистка клеток от негативных вещей.

Насколько готовы умереть вы, настолько готовы умереть старые законы. То есть, готова уйти законодательная база, которой вы пользуетесь. Смерти боятся только консерваторы, которые:

не выполняют свою программу,

не идут в ногу с прогрессом,

не реализуются,

категоричны,

залипли в определённые законы/истории.

Важно понять, что Эфир плотный. Прослойка между ним и «физикой» – мыслеформы/законы/сущности, работающие на планету Земля и являющиеся носителями нового. Законы работают идеально, если вы дружите с этими сущностями. А дружите вы с ними, когда:

думаете созидательно,

чувствуете будущее (взаимодействуете с ним), разрешаете выходить своим эмоциям (прошлому) наружу, но себя с ними не ассоциируете,

у вас нет спешки,

вы не защищаете свои старые законы оправданием, осуждением, обидами или помощью слабым.

Слабые – не те, кто беден, немощен или слаб физически. Слабость – это обидчивость, подстраивание, неуверенность, стеснительность, нерешительность и страх. Страх вызывает только будущее. Если будущее заходит, а вы готовы к новизне и развитию, у вас идёт состояние позитива и драйва. опубликовано econet

Автор Александр Палиенко

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