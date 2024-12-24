Есть 7 вещей, которые никому нельзя говорить

Восток учит человека многим мудрым вещам. Согласно восточной мудрости нужно уметь молчать в определенных ситуациях. Вот 7 важных моментов, когда необходимо держать язык за зубами, чтобы не навредить самому себе.
Случается так, что мы часто вредим себе сами. Происходит это, когда нас втягивают в разговоры, когда затрагиваются неподходящие темы, и мы говорим много лишнего. Не зря считается, что "молчание - золото". О чем же следует промолчать, чтобы сберечь свою энергию и не нанести ущерб собственным мечтам и планам? На помощь придет мудрость Востока.
Сплетни и «перемывание костей» людям аморальны.
Если вы и услышали что-нибудь ненароком, оставьте это при себе. Умейте держать язык за зубами.
Все ваши духовные достижения - мудрость, энергия и гармония принадлежат только вам одним. Вы можете поделиться этим с кем-то в одном случае — когда кто-то нуждается в духовном наставнике.
Нет нужды заниматься самоуничижением и корить себя за недостатки. Так вы лишь покажете всем свою слабость и низкую самооценку. Плюс понизите уровень своей духовной энергии.
О любых отношениях — дружбе, любви или деловых отношениях не стоит говорить. Среди ваших слушателей могут найтись завистники и злые люди, которые позавидуют или пожелают сам чего-то недоброго.
Если вы хотите, чтобы ваши планы точно претворились в жизнь, не озвучивайте их слишком часто. Это ослабляет вашу силу, намерения. А планы могут таковыми и остаться.
Не позволяйте себе стать высокомерным и заносчивым. Помните, что успех – вещь временная. И завтра удача может отвернуться от вас.
Осознание, того факта что вы преуспели, может быть полезно для вашей души. Но не стоит трубить об этом на всех перекрестках. В любом случае все добрые дела будут вознаграждены со временем. Довольствуйтесь удовлетворением от того, что вы просто смогли кому-то помочь.
Эти полезные правила необходимо соблюдать, если вы хотите сберечь свою жизненную энергию и не разбазаривать ее по пустякам. Помните – умный человек всегда думает, прежде чем начать говорить.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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