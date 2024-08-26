Есть ли у вас эмпатия?

Каково это: быть эмпатом? Развитая ЭМПАТИЯ помогает человеку прогнозировать ситуации, минимизировать конфликтогенность. Важное свойство эмпатии - уметь отделять собственные чувства от чувств другого человека.

Эмпатия - это способность понять, что чувствует другой человек и сопереживать его чувству при сохранении способности к тестированию реальности. Как правило, трудности в отношениях с окружающими происходят из-за недостатка эмпатии, когда человек склонен наделять окружение своими проекциями и на основе проекции выстраивать с ними общение.

Как определить, что вы - эмпат?

Проекция - это результат нашего субъективного опыта, тот аршин, которым мы меряем других, а субъективная реальность другого человека может сильно отличаться от нашей.

Например, человек с непроработанной травмой отвержения может ошибочно интерпретировать слова и действия других людей как пренебрежение, обесценивание, использование. Безусловно, такое тоже может быть (не всё есть проекция и иногда сигара - это просто сигара).

Однако объективно бывает так, что человек ничего плохого про нас не думал, а мы додумали сами (как говорится, сама придумала, сама обиделась).

Так, жена в ссоре кричит мужу:

— Ты меня не любишь! Все меня ненавидят, особенно ты.

При этом, никаких объективных признаков ненависти мужа нет, напротив, почти всё время он проявлял о жене заботу, был ласков, уступчив, просто не сразу ответил на звонок и сделал ей замечание, что было воспринято как отвержение.

Человек с эмпатией усомнится в своих выводах и захочет протестировать реальность, задав проясняющие вопросы или у него просто будет логическое понимание, что абонент может не брать трубку, т.к. находится за рулём, занят. Проанализирует объективность замечаний другого или попросит привести аргументацию в их пользу, а не станет заявлять категорично, будет использовать я-послания в обращении ("мне кажется, я думаю, я чувствую"...).

Конечно, в эмпатии есть доля проекции. Проекция помогает нам понимать свои чувства и соотносить их с чувствами окружающих, а эмпатия - искать им подтверждение или опровержение.

В эмпатии участвуют зеркальные нейроны нашего мозга. Эти нейроны были впервые зарегистрированы в начале 1990-х годов в премоторной коре обезьян итальянскими учеными Риццолатти, Галлезе и их коллегами из Пармского университета.

И.П. Павлов сформулировал понятие "динамический стереотип" - по сути, это привычка мышления, заставляющая нас думать и поступать в соответствии со сформированными в результате воспитания рефлексами. Чем старше человек, тем тяжелее ему избавиться от привычки. В примитивном варианте привычки мышления определяют картину мира человека.

Важное свойство эмпатии также - уметь отделять свои чувства от чувств другого человека.

В НЛП есть метод подстройки. Считается, что, если копировать позу, жесты, мимимку и даже дыхание собеседника, можно понять его эмоциональное состояние.

Иногда эмпат настолько присоединяется к собеседнику эмоционально, что входит в его состояние. В данном случае можно говорить о слиянии с другим, когда человек перестаёт понимать свои чувства и потребности, интроецируя в себя части «Я» собеседника. В данном случае хорошо понимаешь его, но плохо - реальность.

Развитая эмпатия помогает человеку прогнозировать ситуации, минимизировать конфликтогенность, виктимность.

Эмпат на интуитивном и логическом уровне "считывает", в какой ситуации нужна деликатность, в какой - отстаивание границ, где обстоятельства требуют проявления мягкости, сочувствия, где - настойчивости, прямоты.

Неэмпатичному человеку трудно ладить с окружением.

Психолог, лишенный эмпатии, имеет трудности в поддержании терапевтического альянса, характеризуется клиентами как прямолинейный, непонимающий, черствый, обесценивающий, подавляющий, неумеющий слушать и сопереживать. Как правило, его мышление не отличается гибкостью, выражена тенденция настоять на своей правоте, категоричность, непризнание ошибок, отсутствие аргументации своей позиции.

Участие в формировании эмпатии принимает и рефлексия - способность обращать внимание на продукты собственной активности, понимать мотивы поведения, производить переосмысление своего опыта.

Человек может развить в себе эмпатию при условии, если способен критически оценивать своё поведение и испытывать интерес к внутреннему миру других людей, готов к личностным изменениям.опубликовано econet

Автор: Буркова Елена

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