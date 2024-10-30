«Естественные» причины депрессии

Депрессия - сложное психическое состояние, из которого крайне сложно выйти самостоятельно. Депрессия формируется в течение длительного времени и влечет за собой негативные последствия для здоровья и благополучия человека. Каковы причины ее развития?

В данной статье под «депрессией» понимается стойкое состояние угнетенности и подавленности, без претензий на академическую строгость определения. Каковы же ключевые факторы депрессии?

Факторы депрессии

В жизни каждого присутствуют привычные и «нормальные» факторы, вызывающие подавленность, которую в тяжелых случаях называют «депрессией».

Во-первых, домашние

Большинство людей делят территорию с кем-то. Вынужденных соседей по территории называют «домашними».

Я не имею в виду человека, которого любишь, и он тоже любит тебя, и присутствие которого дает ощущение счастья. Я имею в виду тех, кто рядом по воле обстоятельств. Мамки-бабки, тетки-дядьки, братья-сестры, в общем, те, кто навязаны жизнью.

Домашние – это самое большое зло.

Запах. Все люди пахнут. Запахи улавливаются органами обоняния, и в мозг поступают сигналы о том, что рядом присутствуют другие люди. А раз они присутствуют, значит, невозможно чувствовать себя непосредственным и спонтанным.

Фоновый шум. Бессмысленная болтовня и включенный телевизор. Мозг обрабатывает перманентный поток аудиальной информации, которую продуцируют домашние, поток бесполезного и ненужного шума. На эту обработку мусорной информации тратятся все ресурсы мозга.

Нежелательное внимание. Домашние смотрят и слушают, в режиме 24/7. От из взглядов и ушей никуда не деться. Это вызывает напряжение.

Нарушение личностных границ. В социально-приемлемых формах:

Нежелательные вопросы, которых нельзя избежать, потому что «как же не ответить маме».

Нежелательные оценки (негативные) и советы (непрошеные), – но «свои» считают себя вправе оценивать и советовать без спросу.

Вмешательство на физическом уровне: родственные «нежности», которые хочется далеко не всегда, но оттолкнуть неудобно, и приходится терпеть, или «убиралась в квартире, и в твоей комнате убралась», без спросу и теперь ничего не найдешь, а главное залезла в личные вещи.

В общем, наличие «домашних» означает, что у человека отсутствует личное пространство и нет возможности для уединения и покоя. Это сильнейший фактор возникновения депрессии.

Во-вторых, навязанный ритм жизни

Человека встраивают в экономический механизм. Человек является придатком этого механизма, ничтожным винтиком. Ему жестко предписывают:

когда спать,

когда есть,

когда работать,

когда отдыхать,

когда радоваться (праздновать).

Отказ от встройки означает угрозу голода.

Чтобы встроиться в экономику, человеку приходится:

подавлять себя, свои желания, идущие вразрез с навязанным режимом,

принуждать себя к тому, чего требует экономический механизм, даже если это вызывает внутренний протест.

Такое самоподавление и самопринуждение разрушает человека. Именно поэтому многие выглядят старыми уже в 40 с небольшим лет.

Перманентное самоподавление и самопринуждение вызывают состояние подавленности, когда оно продолжается слишком долго (как бы накапливается), говорят о депрессии.

В-третьих, замаскированная внешняя агрессия

Враждебные действия со стороны окружения в «социально-приемлемой» форме. Это могут быть упреки, обвинения, высмеивания, как бы «безобидные» и «за дело».

Это может быть откровенная травля. Некоторые рабочие коллективы представляют собой крысятники (без кавычек), участники таких коллективов жрут тех, кто послабее, удовлетворяя свои садистские наклонности.

В-четвертых, самопрерывание

Отказ себе в том, чего хочешь (не позволять себе).

Обесценивание своих идей и замыслов, в т.ч. творческих (не реализовывать их).

Подавление чувств, эмоций (отрицать их наличие в себе, не выражать их).

Эти «нормальные» явления общественной жизни вызывают состояние подавленности и угнетенности. Накапливаясь, они в конце концов приводят к депрессии.опубликовано econet

Автор Алексей Тукмаков

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