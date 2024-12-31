Эти 7 вещей разрушают здоровье и удачу

Эмоции неразрывно связаны с внутренним состоянием и энергетикой человека. Поэтому имеет смысл избегать переживаний, которые не просто портят настроение, но и негативно влияют на здоровье и забирают удачу. Вот как это работает.

Последние исследования, о которых говорится в журнале Nature Human Behavior, помогут отыскать ответ на вопрос относительно связи умственного и физического здоровья человека. Речь идет о том, что система мозга имеет две объединенные сети, и каждая из них проходит через разные зоны мозга.

7 деструктивных эмоций

Указанные две сети работают синхронно и удерживают иммунную, сердечно-сосудистую, метаболическую и прочие системы в равновесии, когда человек подвергается внутренним и внешним стрессорам (голод, шум, переход от сна к бодрствованию и т.п.). Эта регуляция носит название аллостаз. Одновременно указанные выше сети создают ощущения внутри тела человека, иначе - состояния общего самочувствия. Данный феномен именуется интероцепцией.

Если переживаемые чувства достаточно интенсивны, то названные сети мозга формируют эмоции, от печали до эйфории.Данная система регулирует тело и параллельно создает ощущения в теле. Она же поддерживает социальные и физические страхи, социальные связи, эмпатию, мораль, память, внимание. А определенные клетки мозга интегрируют внешние чувства: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус.

Здоровье и удача — это то, о чем мечтает каждый человек. Это то, на чем базируется наше счастье (с различными вариациями). Одни события позитивно воздействуют на внутреннее состояние человека и его энергетический фон. Но отрицательный опыт имеет свойство влиять на наше здоровье, счастье и удачу. Как избежать отрицательных эмоций?





Вот перечень деструктивных чувств и переживаний, которые способны разрушить ваше здоровье и стать серьезным препятствием на пути к цели.

Деструктивные чувства и эмоции

Гнев.

Поддаться злости может каждый. Но что происходит при этом с нашим здоровьем? В состоянии гнева у нас сужаются кровеносные сосуды, что провоцирует скачок артериального давления. А это особенно чревато для человека с сердечно-сосудистыми проблемами. На нематериальном уровне агрессия может препятствовать удаче в делах, так как, гнев нередко становится фактором необдуманных поступков и решений.

Грусть.

В жизни немало поводов для грусти. Но нужно стараться избегать этого состояния и находить во всем позитивные стороны, иначе можно нанести вред собственному здоровью, а удача отвернется от вас. В подавленном состоянии человек вредит своей дыхательной системе: кислороду сложнее проникать в легкие. У многих состояние подавленности провоцирует вредные привычки, а это тоже сказывается и на здоровье, и на энергетическом фоне.

Зависть.

Если вы замечаете у себя даже малейшие проявления зависти, старайтесь искоренить это деструктивное чувство. Зависть забирает энергию. В итоге вы не приближаетесь к намеченной цели. Из-за пробитых брешей в энергетическом фоне можно приобрести целый ряд осложнений со здоровьем, в частности, связанных с простудами, так как из-за зависти под удар попадает иммунная система.

Обида.

Обиду могут вызвать действия или слова другого человека. Это может быть сделано намеренно или невзначай. А страдает тот, кто обижен. Во время обиды в голове роятся негативные мысли, которые провоцируют серьезный психологический недуг - депрессию.

Стресс.

Трудности в личной жизни, на работе, длительное психическое и физическое напряжение – это все факторы стресса. В подобном состоянии человек становится уязвимым перед инфекционными заболеваниями, недугами сердечно-сосудистой системы и многими другими. При стрессе повышается показатель артериального давления, возрастает риск инфаркта.

Страх.

Это, пожалуй, самая древняя эмоция человека, которая помогала ему спасать жизнь. Но сегодня страх лишь вызывает неуверенность и другие негативные переживания. Страх замедляет работу области мозга, отвечающую за почки. Поэтому есть риск приобрести почечная недостаточность.

Одиночество.

Это бич нашего времени. Живое и теплое общение не заменят ни социальные сети, ни электронные послания. Одиночество подтачивает внутреннюю гармонию, провоцирует депрессию. Дарите свое общение близким и друзьям, не запирайте себя в четырех стенах.

Шок.

Неожиданные (и часто неприятные) ситуации, которые шокируют, не приносят нам пользы. В шоковом состоянии наблюдается мощный выброс адреналина, следствием которого является сильное сердцебиение, тревога и страх. Используйте различные психологические техники, чтобы укрепить свою внутреннюю защиту и не поддаваться триггерам.опубликовано econet

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