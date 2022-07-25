Эти фразы притягивают негативные события в вашу жизнь

Часто ли мы контролируем то, что произносим? Бывает, что негативно окрашенные фразы вносят в нашу жизнь неудачи и плохие события. Это происходит незаметно. И поэтому не каждый придает значение собственным выражениям. А следовало бы.

Слово несет мощный энергетический заряд. А вот каким он будет – позитивным или негативным – полностью зависит от вас. Прежде чем что-то произносить, необходимо помнить, что слово имеет способность вредить, но и помочь. Некоторые наши высказывания с негативной окраской притягивают плохие события. Предлагаем примеры фраз, которые имеет смысл удалить из своего лексикона чтобы не стать магнитом для неудач. Вот они.

5 фраз, которые могут вам навредить

"Я не могу"

Словосочетания, которые начинаются с вступительного «Я не могу», и ему подобные фразы, тормозящие воплощение потенциала в жизнь.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Такие выражения – ключевые разрушители благополучия и удачи. Отрицательная энергетика фраз, строящихся на отрицании, задерживает ваш рост и движение к успеху, Выставляя множество препятствий на жизненной трассе. Подобные выражения имеет смысл убрать из употребления, чтобы минимизировать количество отрицательных событий в жизни.

От каких фраз целесообразно отказаться напрочь:

у меня не получится;

я недостаточно умен/подготовлен/богат;

я не смогу этого сделать;

это не для меня.

Фразы, прибегающие к сравнениям

Нельзя говорить о себе в уничижительной манере и лучше вообще отказаться от каких-либо сравнений не в свою пользу. Выражение: «Он лучше, чем я» сработает там, где вы, возможно, и не ожидали. Не программируйте сами себя на то, что вы хуже других. Плюс, вы можете сами себя сглазить. Подобные фразы лучше заменять жизнеутверждающими, оптимистичными словами.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

"Если бы"

Фразы - предположения, начинающиеся с «Если бы», ведут в никуда. Держась за свое прошлое, люди сами тормозят собственное развитие и не приближаются к поставленной цели. У каждого в жизни происходят события, которые вызывают горечь, чувство вины, обиду, но, когда нет возможности что-то изменить, исправить, нужно просто двигаться дальше.

Выражения, обличающие окружающих, к примеру: «Он плохой»

Фразы с оттенком недовольства конкретной персоной чреваты массой неприятных моментов. Негативный посыл таких выражений забирает силы и удачу. И их следует исключать из употребления.

Обвинения

Фразы-обвинения могут привлечь в вашу жизнь негатив. Случается, что мы виним кого-то в своих неудачах, таким образом навлекая на свою голову неприятности.

Фразы с отрицательным посылом не приносят ничего хорошего. Пусть отрицательные выражения превратятся в позитивно окрашенные. И тогда вы заметите, что в вашей жизни стало происходить больше хороших событий.опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet