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Это действительно ваш человек

Источник: b17.ru 10 июня 2023 6090
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Все мы хотим знать, а то ли рядом с нами человек? Кто-то полагается на интуицию и внутреннее чутье, а кто-то хочет знать, наверняка. Что касается моих рассуждений на эту тему, то для меня здесь все довольно просто и даже очевидно. Это действительно ВАШ человек, если вы раскрываетесь с ним.

Это действительно ваш человек

Вы расцветаете и становитесь лучшей версией самого себя. Ведь у вас верят, вас поддерживают. Вы больше не одни. Вы чувствуете спокойствие и уверенность в будущем. Так, например, рядом именно со своей женщиной каждый мужчина начнет проявлять свои лучшие мужские качества: мужество и решительность, силу и уверенность, а еще нежность.

Ваш мужчина

Да, именно так, неприкрытую и неукротимую нежность именно к этой женщине, ведь он просто не сможет это как-то контролировать или скрывать, да и зачем..? Его действия и его поступки будут смелыми и решительными и будут говорить сами за себя, а его чувства будут искренними и неподдельными. Он просто будет ТОЛЬКО ЕЁ МУЖЧИНОЙ.

То же самое касается и женщин. Если рядом с женщиной окажется действительно именно её мужчина, то она даже с «колючки» превратится в прекрасный цветок. Она раскроет свое сердце навстречу этому замечательному и поистине великому чувству - любви. Она будет нежной, любящей, заботливой и понимающей. Она просто будет ТОЛЬКО ЕГО ЖЕНЩИНОЙ.

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Это действительно ваш человек

Она захочет радовать своего мужчину, поддерживать его, быть лучшей и самой желанной для него. И именно такой он и будет видеть и воспринимать её. Ведь для него она уже такая – самая лучшая, а он – для неё…

Еще одним важным моментом, чтобы понять, а то ли рядом с вами человек есть то - ослабляете или усиливаете вы друг друга? То есть если этот человек помогает вам открыть в себе все свои лучшие стороны, но в то же время, так сказать, «сглаживает» все ваши недостатки, значит вы действительно подходите друг другу. Значит вы усиливаете с этим человеком свои сильные стороны и «закрываете» слабые. То есть вы просто совпали как одно целое, и это замечательно.

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И наконец, запомните себе одно - если вы чувствуете себя рядом со своим партнером действительно любимыми и желанными, действительно счастливыми и воодушевленными, и то же самое  чувствует и ваш партнер по отношению к вам, тогда все идет как надо. Вы на правильном пути, в правильном месте, а главное рядом с вами - действительно правильный человек. ВАШ ЧЕЛОВЕК. Поэтому берегите его. Удачи Вам! опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психологи отношения Виктория Кирста

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