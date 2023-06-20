«Это всего лишь мысль»: как не позволять мыслям контролировать вас?

Контролировать свои мысли – ответственное дело. Сделать это не так уж и просто. Вот и получается, что не мы ими управляем, а они манипулируют нами. Мысли повторяются как заезженная пластинка. Как перестать быть жертвой своих мыслей и стать просто наблюдателем?
В двух словах, мысль – это «идея или мнение, порождаемое мышлением или внезапно возникающее в голове». Большинство из нас преклоняются перед собственными мыслями и очень серьёзно относятся к ним.
Что бы наши мысли ни говорили, мы полностью доверяем им и принимаем их за абсолютную истину.
Следовательно, когда мы верим негативным мыслям, мы испытываем самые болезненные эмоции. Примеры:
И так далее. Однако проблема заключается в том, что мы не научились отделять себя от наших мыслей. Мы – это не наши мысли. Так кто же мы тогда? Мы – наблюдатели; те, кто контролирует ситуацию.
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Это важно, поскольку большинство из нас не контролируют мысли, которые появляются в нашей голове каждый день. Не мы ими управляем, а они манипулируют нами. Когда это происходит, мысли становятся повторяющимися. Мы начинаем слишком много думать.
Как сказал Томас Оппонг: «Люди, которые слишком много думают, постоянно прокручивают в голове то, что они сказали и сделали вчера, и беспокоятся об ужасном будущем, которое может их ожидать».
Перестаньте быть жертвами своих мыслей, станьте наблюдателями. Когда вы наблюдаете за собственными мыслями, вы не цепляетесь за них: вы просто смотрите, как они приходят и уходят. Вы не отождествляете себя с ними. Вы ломаете шаблоны. В конечном счёте, вы начинаете менять свою жизнь.
«Наблюдайте за своими мыслями, но не верьте им». – Экхарт Толле
Давайте выполним простое упражнение. Опустошите голову. Теперь позвольте появиться в ней следующим объектам: самолёт, широкая река с сильным течением, синий круг. Отпустите их.
Урок, который следует усвоить из этого, состоит в том, что наблюдать за самолётом, широкой рекой с сильным течением и синим кругом – это всё равно, что наблюдать за всеми мыслями, которые приходят вам в голову в течение дня.
Если вы можете контролировать появление и исчезновение самолёта, реки и круга в вашей голове, значит, вы можете контролировать все мысли, возникающие в течение дня.
Вы не самолёт. Вы не широкая река с сильным течением. Вы не синий круг. Аналогичным образом, вы не мысли, которые приходят вам в голову. Вы не их пленник – вы можете их останавливать и становиться тем, кем вы хотите быть.
Вы – это не ваши мысли.
Однако они могут контролировать вас, если вы позволите им.
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Дело в том, что большинство из нас не наблюдают сознательно за собственными мыслями. Большую часть времени вы не осознаёте то, о чём думаете; точно так же вы неосознанно дышите прямо сейчас. Вот несколько простых, но практичных способов начать замечать собственные мысли:
Цель этих упражнений – научиться наблюдать за собственными мыслями. Выбирайте те, что нравятся вам больше всего. Главное – практиковать регулярно.
Как только вы научитесь следить за мыслями в своей голове, вы начнёте отделять себя от истории, которую они рассказывают. Почему это так важно? Что бы ни говорилось в этой истории, знайте, что она влияет на ваши ожидания. Она определяет ваше восприятие мира, ваши представления о том, что такое жизнь, ваши убеждения относительно того, кто вы, ваши чувства, ваше настроение, ваши мысли – вас.
Вы – это не ваши мысли. Вы не синий круг. Вы можете перейти от жертвы к создателю собственной истории прямо сейчас.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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