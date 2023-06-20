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«Это всего лишь мысль»: как не позволять мыслям контролировать вас?

Источник: muz4in.net 20 июня 2023 5530
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Контролировать свои мысли – ответственное дело. Сделать это не так уж и просто. Вот и получается, что не мы ими управляем, а они манипулируют нами. Мысли повторяются как заезженная пластинка. Как перестать быть жертвой своих мыслей и стать просто наблюдателем?

«Это всего лишь мысль»: как не позволять мыслям контролировать вас?

В двух словах, мысль – это «идея или мнение, порождаемое мышлением или внезапно возникающее в голове». Большинство из нас преклоняются перед собственными мыслями и очень серьёзно относятся к ним.

Мы полностью доверяем своим мыслям

Что бы наши мысли ни говорили, мы полностью доверяем им и принимаем их за абсолютную истину.

Следовательно, когда мы верим негативным мыслям, мы испытываем самые болезненные эмоции. Примеры:

  • «Мне нужно похудеть».
  • «Я обманщик».
  • «Я всё испортил».
  • «У меня не получится».
  • «Они меня игнорируют».
  • «Мне постоянно не везёт».
  • «Они считают меня глупым».
  • «Слишком тяжело, мне придётся сдаться».
  • «День будет ужасным».

И так далее. Однако проблема заключается в том, что мы не научились отделять себя от наших мыслей. Мы – это не наши мысли. Так кто же мы тогда? Мы – наблюдатели; те, кто контролирует ситуацию.

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Контролировать свои мысли – наша ответственность

Это важно, поскольку большинство из нас не контролируют мысли, которые появляются в нашей голове каждый день. Не мы ими управляем, а они манипулируют нами. Когда это происходит, мысли становятся повторяющимися. Мы начинаем слишком много думать.

Как сказал Томас Оппонг: «Люди, которые слишком много думают, постоянно прокручивают в голове то, что они сказали и сделали вчера, и беспокоятся об ужасном будущем, которое может их ожидать».

Перестаньте быть жертвами своих мыслей, станьте наблюдателями. Когда вы наблюдаете за собственными мыслями, вы не цепляетесь за них: вы просто смотрите, как они приходят и уходят. Вы не отождествляете себя с ними. Вы ломаете шаблоны. В конечном счёте, вы начинаете менять свою жизнь.

«Это всего лишь мысль»: как не позволять мыслям контролировать вас?

«Наблюдайте за своими мыслями, но не верьте им». – Экхарт Толле

Что значит «наблюдать за мыслями»?

Давайте выполним простое упражнение. Опустошите голову. Теперь позвольте появиться в ней следующим объектам: самолёт, широкая река с сильным течением, синий круг. Отпустите их.

Урок, который следует усвоить из этого, состоит в том, что наблюдать за самолётом, широкой рекой с сильным течением и синим кругом – это всё равно, что наблюдать за всеми мыслями, которые приходят вам в голову в течение дня.

Если вы можете контролировать появление и исчезновение самолёта, реки и круга в вашей голове, значит, вы можете контролировать все мысли, возникающие в течение дня.

Вы не самолёт. Вы не широкая река с сильным течением. Вы не синий круг. Аналогичным образом, вы не мысли, которые приходят вам в голову. Вы не их пленник – вы можете их останавливать и становиться тем, кем вы хотите быть.

Вы – это не ваши мысли.

Однако они могут контролировать вас, если вы позволите им.

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Как не позволять мыслям контролировать вас?

Дело в том, что большинство из нас не наблюдают сознательно за собственными мыслями. Большую часть времени вы не осознаёте то, о чём думаете; точно так же вы неосознанно дышите прямо сейчас. Вот несколько простых, но практичных способов начать замечать собственные мысли:

  • Скажите себе: «Это всего лишь мысль».
  • Переходите от одной мысли к другой, просто говоря: «Далее».
  • Переключите внимание на своё дыхание на некоторое время.
  • Спросите себя: «Что противоположно этой мысли?»
  • Представьте, что у вас в руке перо, и вы прикасаетесь им к каждой мысли, которую хотите начать осознавать.
  • Представьте, что вы помещаете мысль на листик, и его уносит рекой.

Цель этих упражнений – научиться наблюдать за собственными мыслями. Выбирайте те, что нравятся вам больше всего. Главное – практиковать регулярно.

Как только вы научитесь следить за мыслями в своей голове, вы начнёте отделять себя от истории, которую они рассказывают. Почему это так важно? Что бы ни говорилось в этой истории, знайте, что она влияет на ваши ожидания. Она определяет ваше восприятие мира, ваши представления о том, что такое жизнь, ваши убеждения относительно того, кто вы, ваши чувства, ваше настроение, ваши мысли – вас.

Вы – это не ваши мысли. Вы не синий круг. Вы можете перейти от жертвы к создателю собственной истории прямо сейчас.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психология мысли дыхание эмоции жертва

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