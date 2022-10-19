Этот ТЕСТ станет открытием для одного или обоих супругов

Методика "Мое письмо о супруге" была разработана Белорусовым С. А. в 1998 году и является вариантом известного в психологии метода незаконченных предложений.

Данный тест широко используется в семейном консультировании и призван выявить причины недопонимания и конфликтов между супругами с дальнейшей возможностью их решения. Для обоих супругов методика обладает большой ценностью: содержащаяся в ней структурированная информация может быть открытием для одного или обоих супругов, что дает возможность для новых перспектив совместной жизни.

Методика "Мое письмо супруге". Тест незавершенные предложения

Тест желательно проходить обоим супругам - обоим написать "письмо", заполнив предложенные незаконченные предложения. Тем не менее, диагностика только одного из супругов позволяет ему лучше понять себя и предъявляемые претензии, требования, пожелания к супругу. Время заполнения теста "Мое письмо о супруге" не ограничено, в среднем занимает не более получаса. Методика "Мое письмо о супруге".

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Инструкция: Напишите письмо о супруге - вставьте пропущенные слова (или группы слов, предложение) в предлагаемые ниже незаконченные предложения. Обоим супругам над письмом следует работать молча, не обсуждая друг с другом текст написанного до окончания тестирования.

Материал к методике "Мое письмо о супруге":

Что я могу рассказать о самом _________________ для меня человеке, моем партнере по браку? Когда мы познакомились, для меня решающим было____________ _____________, а для этого человека __________

Впоследствии оказалось, что __________________________________________.

Если пошутить, то из животных он (она) напоминает__________________ _________________, потому что главное в нем (ней)__________________ _________________________, а во мне, по-моему, _______________

Наши родители ___________________________________________________

Вступая в этот брак, больше всего мне хотелось, чтобы у нас____________________________

Для этого я_______________________________________________________

Мне кажется, мой партнер по браку хотел_____________________________

Мои ожидания______________________________

В целом наш брак____________________________

Иногда мы_________________________________

Тогда я___________________________________ .

Ревность по отношению к партнеру в браке я__________________

Мы понимаем друг друга____________ ______________, чем раньше. Конечно, мы изменились, о себе могу сказать, что______________ ______________, а человек, который рядом со мной,_______________ .

Иногда я думаю, что, если бы все сложилось иначе, это было бы просто__________________.

Согласившись написать это письмо, можно признать, хотя бы внутри себя, что у меня есть ______.

Начать с себя: во-первых, я__________________________ ____________________________, во-вторых, у меня____________________________, в-третьих, мне _____________________.

Существуют вещи, которые я воспринимаю как негативные качества у моего семейного партнера. Например, мне трудно переносить, когда ______________

Впрочем, я могу мириться с тем, что_______________________ ________________________.

На его (ее) месте я бы не_____________________________

Из положительных черт моего партнера три главные для меня — это__________

Работа для моего партнера — это_________ ___________, а про себя я могу сказать, что моя цель____________

Из развлечений я предпочитаю_____________ ______________, и здесь мой партнер ___________________

Если в момент свадьбы рейтинг партнера в моих глазах составлял 10 баллов, то за последнее время —_____ баллов. Наши трудности больше всего связаны с____________ _____________ сферой. Причина этого в том, что человек, с которым оказалась связана моя жизнь, мог бы быть_________.

Наши взгляды на семейную жизнь практически________________ _.

Когда мы вместе, мы редко__________________________ _.

Друзья и родственники для нас — это источник_________________ _.

Остается добавить, что в отношении детей_______________________

Мне кажется, что наилучшим выходом было бы___________________

С любовью,__________________ ___________________

Дата:___________________ ________________________

Рекомендации для супругов, проходивших тестирование: После заполнения формы письма супругам надлежит обменяться написанным и прочитать вариант письма супруга. Далее следует обсудить написанное собой и партнером по браку. Особое внимание следует обратить предложениям оставшимся незаполненными или дописанным очень детально и объемно.опубликовано econet.ru.

Авто Юлия Человская

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