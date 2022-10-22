Фигура Отца и Отцовская позиция 

Большинство современных семей живут таким образом, что воспитание детей ложится на плечи матерей. Папы, даже если семья полная, решают такие задачи, как материальное обеспечение семьи, сохранение и преумножение бизнеса. И надо отдать должное таким папам, если это их беспокоит, значит, семья для них имеет огромное значение. Но на общение с детьми времени у них практически не остается. Если же родители развелись, то общение папы и ребенка становится совсем ограниченным, если вовсе не исключено.

Все уже давно знают, что в жизни ребенка одинаково важны и мама, и папа. Для гармоничного развития как ребенка в отдельности, так и семьи в целом, каждый из них должен выполнять определенные функции. В психологии папские функции называются специальным термином — Отцовская позиция. Если папа вовремя занимает эту позицию, то его отношения с детьми и с женой складываются намного проще и на протяжении всей жизни он много раз может услышать: «Папа, ты у меня самый лучший!» и увидеть улыбку жены. Итак,

9 основных действий папы, чтобы занять Отцовскую позицию:

1. Первым и главным действием папы при формировании отцовской позиции будет — Появиться. Фигура Отца должна возникнуть. Возникает фигура Отца в сознании ребенка в то время, когда он начинает понимать, что мать, которую он считал только своей, иногда уходит. Уходит она не навсегда и не просто в никуда. Она уходит к кому-то третьему, который имеет на нее тоже какие-то права. И этот третий – Отец. В этот именно период папа входит в сознание ребенка, как отдельная фигура, которая выполняет какие-то определенные функции. И главная из них в этот момент —

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2. Предъявить права на мать. Отец – муж матери ребенка. И она принадлежит ему. Дети — плоды любви, первичным всегда есть — отношения родителей. Отцу необходимо показать, что мать детей — его жена, что спать будет с ней Он, что Он имеет право на обладание ею, а не дети, которые высосали из нее все соки и все нервы и продолжают пить с каждым годом больше. Ребенок — всего лишь ребенок – о котором заботятся, воспитывают, ухаживают и играют. Но не ребенок диктует правила общения в доме и владеет миром семьи. Поэтому,

3. Поэтому следующее, что папа должен сделать – это занять позицию Отца, который знает и устанавливает в семье правила, как правильно и как не правильно вести себя. То есть позицию Закона и Порядка. Именно отец должен диктовать и устанавливать правила семьи, нормировать поведение детей и матери. Но тут очень важно,

4. Самому знать правила и нормы поведения Отца и выполнять их. Пьющий пиво 40-летний папа, лежащий на диване, который жалуется на жизнь, которая не сложилась, потому что его собственная мать его не любит и не заботится о нем, а все работодатели не могут оценить его талант и поэтому он не устраивается 2 года на работу, не создаст у ребенка образ Отца, на которого хочется быть похожим, и которого в принципе можно с гордостью называть Папой.

Если Отец сам выполняет эти правила и нормы поведения, ему будет совсем не тяжело –

5. Ограничить мать в сверхзаботе, желании все предугадать и подстелить соломку под попу ребенка. Отец наверняка знает, что самое ценное в жизни, чего не купишь за деньги – это свой собственный жизненный опыт. А приходит он только с возможностью его получать на собственных ошибках, взлетах и падениях. Поэтому такой отец контролирует мать в ее желаниях все сделать «так, как лучше и так, как она знает». Папа создает условия для развития у ребенка навыка самостоятельности. Самостоятельность сына и дочери, как и все остальные их желания и особенности проявляется по-разному, поэтому Папа и будет

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6. Относиться к сыну и дочери по-разному. Быть папой девочки – это нежность, быть отцом сына – это мужественность. Это два разных отношения – прочтите, узнайте, проконсультируйтесь, как относиться папе к сыну и к дочери и относитесь к своим детям соответственно их пола. Но и девочке, и мальчику будет полезным, если папа сможет

7. Научить детей способности выдерживать все трудности жизни не рассыпаясь ни по какому поводу. Биться в истерике – такое иногда прощается маме (в идеале и она должна выдерживать все, не рассыпаясь на кусочки). Она может голосить, когда сын пришел с разбитым носом в крови, когда дочечка упала в лужу и разорвала бальное платье, когда они не сдали выпускные экзамены и этим разбили ее сердце. Но Отец – это человек, который дает возможность сделать самостоятельный выбор ребенку, дает ему возможность получить собственный опыт, и не зависимо от результата показывает, что жизнь — продолжается. На личном примере это видно очень хорошо – уволили Папу, сгорели ли у него акции или лопнул банк, в котором хранились все сбережения – жизнь продолжается: Папа — не истерит.

Папа, который занял Отцовскую позицию, никогда уже эту позицию не сдаст – очень уж многое зависит от него в семье и в процессе воспитания детей. Но даже если что-то где-то сбойнуло, Папа знает, что самое главное, что он может сделать для своих детей это

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8. Любить свою жену. Самое главное, что может сделать отец для своих детей – это любить их мать. Если отношения между родителями наполнены любовью, уважением, доверием и умением договориться, то фигура Отца обязательно проявится в сознании ребенка. Образ Отца, который заботится о матери, для мальчика будет примером для подражания, а для девочки мечтой в дальнейших отношениях. Папы, любите своих жен – это очень приятно. А главное, очень полезно для ваших детей и для вас самих. Ведь именно жена поддерживает авторитет Отца и установленные им правила в его отсутствие. И именно при поддержке жены Папе будет несложно показать своим детям, что

9. Важно не количество проведенного вместе с Папой времени, а качество этого общения. Если отец приходит поздно или работает посуточно, это не значит, что он плохой и отсутствует в жизни ребенка. Есть работа вахтовым методом, когда папы уезжают на месяц и больше, есть моряки дальнего плаванья, которых дети не видят по полгода, есть папы – археологи, да мало ли разных профессий у пап, требующих их отсутствия дома.

Поэтому, надо понять и принять, что количество общения не заменит его качество — живой интерес к увлечениям, переживаниям ребенка, его успехам и огорчениям, поддержка и моральная, и материальная в начинаниях, а иногда и назидательное указание на неправоту, может уместиться в нескольких минутах, которые ребенок будет помнить на протяжении всей предстоящей разлуки со своим отцом.

Вот, собственно, наверное, и все основные действия Папы, который со временем обязательно услышит: «Папа, ты у меня самый лучший!».опубликовано econet.ru.

Автор Светлана Рипка

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