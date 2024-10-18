Гарантии на любовь не существует

В современном обществе потребления многие считают, что и чувства попадают в подобную сферу. Когда потенциальный партнёр рассматривается не как уникальная личность, а исключительно как своя инвестиция, или хуже - товар в магазине. Со своими преимуществами и недостатками.

Вынуждая человека к гарантиям – мы подбиваем его на обман. Гарантия для прохвоста – что для мертвого припарка, честного же человека она гложет, страшит, выбивает из колеи – и его реальность исполнения становится ниже, чем простого слово да...Нужна гарантия? Купите чайник!

Любовь без гарантий

Довольно распространенным нынче стало явление, когда люди, воспитанные в духе общества потребления, где на каждый покупаемый товар дают гарантию, подобное отношение распространяют и на сферу чувств (я имею в виду любовь). Когда такой человек начинает за кем-то ухаживать (мужчина), или эти ухаживания принимать (женщина), то рассматривают потенциального партнёра не как уникальную личность, а исключительно как свою инвестицию, или хуже - товар в супермаркете, а себя, разумеется как покупателя.

Вот реальный пример, взятый из обсуждений на психологическом форуме: "Добрый день. Я общаюсь с иностранцем уже 6 месяцев по скайпу, мы встречаемся, он ухаживает за мной. Планирует через год жениться на мне. Мне 24, ему 32. Он всегда говорит о том, что любит меня, я только говорила, что у меня есть сильные чувства. Его все устраивало, но неожиданно вчера он грубо спросил "ты любишь меня?да или нет?да или нет?", он объяснил такой посыл тем, что он планирует делать для меня большие поступки и шаги ко мне и для этого ему нужно знать о моих чувствах, чтобы "делать это для девушки, которая меня любит", как мне реагировать на это? Разве, если ты любишь девушки, нужны гарантии для поступков?заранее спасибо".

"Стоит или не стоит тратить на данного человека свои усилия или время?" - вот главный вопрос современного потребителя в любви. Идеальным вариантом для такого человека было бы наличие на другом человеке опознавательной таблички: "Романтик коллекшен. Гарантия от 1 до 3 месяцев", или: "Гарантия на любовь 2 года. Сдержанность и повседневность". Люди больше не хотят любить просто так, без гарантии на взаимность. И это довольно грустно...

В чем же причина?

Их несколько. Одна, как я уже описала выше - это воспитание в духе общества потребления. Другие - это инфантилизм и эгоизм (тут одно почти синоним другого).

Такие люди не понимают, что чувства человека не рациональны, а спонтанны. Возникновение чувст не всегда зависит от усилий, предпринимаемых влюбленным человеком в виде ухаживаний, знаков внимания, или количества потраченного времени и заботы.

Конечно, шансов на взаимность куда больше, если мы делаем для другого что-то полезное или приятное, а ответная благодарность часто и бывает началом взаимности. Но не существует 100% гарантии на любовь! Также точно появление чувства любви не зависит от силы воли человека, в которого вы влюблены. Невозможно никого полюбить усилием воли. Человек может отвечать только за то, как он свои, уже имеющиеся у него чувства и эмоции выражает, а вот за их отсутствие - нет.

Шансов на появление желаемого чувства у партнёра точно не будет, если их начинают требовать, пытаются "выжать" насильственным образом напрямую или "в эквиваленте": время, услуги, подарки, секс и т.п. В таком случае, сама возможность нормальных отношений ставится под угрозу. Отношения долго "не протянут", если ваш партнер вынужден что-то делать для вас не по своему собственному желанию, а только чтобы избежать неприятного чувства долга, вины перед вами или "пилёжки".

Мы не всегда может рассчитывать на взаимную любовь и служение, но всегда можем рассчитывать на ответную благодарность. Это единственное, что мы вправе ожидать от других. А лучше и вовсе обойтись без ожиданий. Тогда вы сможете избежать неприятного чувства разочарования, если ваши ожидания не оправдались. Вообще, самая лучшая стратегия поведения в данном случае - это ваша скромность...

А свою любовь можно предлагать как дар, но не более того.

В заключение приведу интересную цитату из фантастического романа "Бог - Император Дюны Фрэнка Херберта, которую полностью разделяю: "Существует утверждение о том, что любовь является плохой сделкой - нет никаких гарантий. Это заблуждение. Любовь на самом деле не нуждается в гарантиях. Любовь отличается тем, что ты даришь радость не заботясь при этом о последствиях."опубликовано econet

Автор Наталья Нилова

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