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Genesis запускает бренд Magma Performance и первый концепт большого внедорожника

Автор: Econet 29 марта 2024 5664
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Genesis, подразделение Hyundai по производству автомобилей класса люкс, представило несколько привлекательных концептов в преддверии Международного автосалона в Нью-Йорке. Чехлы были сняты с автомобилей в Genesis House, дилерском центре и выставочной площадке в Нью-Йорке.

Genesis запускает бренд Magma Performance и первый концепт большого внедорожника

Genesis представила новые концепты Magma, в том числе концепт X Gran Berlinetta.

Genesis, подразделение Hyundai по производству автомобилей класса люкс, представило несколько привлекательных концептов в преддверии Международного автосалона в Нью-Йорке. Чехлы были сняты с автомобилей в Genesis House, дилерском центре и выставочной площадке в Нью-Йорке.

Концепты включали четыре автомобиля в оранжевой тематике, предназначенных для новой линейки высокопроизводительных моделей Genesis Magma. Они начались с концепта GV80 Coupe , GV80 Magma Special и захватывающего дух концепта X Gran Berlinetta. Последним был GV60 Magma Concept, первый электромобиль Magma, запланированный к производству.

«Genesis Magma представляет собой прекрасную возможность раздвинуть границы производительности и роскоши для новых интерпретаций высокопроизводительных автомобилей», — сказал главный креативный директор Genesis Люк Донкервольк, представляя концептуальную линейку. Далее он пояснил, что общий план состоит в том, чтобы производить версии Magma для каждой серийной модели Genesis.

Genesis запускает бренд Magma Performance и первый концепт большого внедорожника

Genesis GV60 Magma — первый из концептов, запланированных к производству.

Концепт GV60 Magma был представлен без особых подробностей. Внешне он отличается широкой посадкой, широкими крыльями и красивыми 21-дюймовыми колесами титанового цвета со встроенными аэродинамическими дисками. Охлаждению тормозов способствуют прорези в крыльях. Аэродинамические плавники на крыше и заднее аэродинамическое крыло с изогнутыми плавниками завершают аэродинамические изменения.

Genesis не сообщил подробностей об обновлении батареи или двигателя, но сказал, что батареи и управляющая электроника были изменены для повышения производительности.

Представлял и ручался за обновления GV60 Magma легенда гонок Джеки Икс, многократный победитель Ла-Мана и Формулы. Его присутствие и комментарии, казалось, намекали на то, что Genesis, возможно, рассматривает возможность создания гоночной команды – в какой категории мы можем только догадываться.

После концептов Magma был представлен первый полноразмерный концепт внедорожника Genesis, роскошный и футуристический взгляд на то, что будет происходить от бренда. Neolun Concept, трехрядный электрический внедорожник, похожий на лимузин, получил свое название от сочетания слов «нео» и «луна» («новая луна»). По словам Донкервольке, на его дизайн повлияли традиционные корейские фарфоровые лунные кувшины.

Genesis запускает бренд Magma Performance и первый концепт большого внедорожника

Концепт Genesis Neoluna — первый полноразмерный трехрядный внедорожник, представленный компанией.

Вместо того, чтобы пытаться скрыть размер и объем внедорожника, Neolun Concept использует его и вместо этого упрощает дизайн, подчеркивая внешний вид концепта чистыми, сдержанными линиями. Освещение и маркировка интегрированы в кузов, а не разделены, а дверные ручки сняты и заменены брелоком или активацией смартфона.

Передняя и задняя двери открываются друг напротив друга, а задние двери распахиваются в самоубийственном стиле, открывая проход без колонн. Боковые ступеньки автоматически опускаются, чтобы облегчить вход.

Genesis запускает бренд Magma Performance и первый концепт большого внедорожника

Технологии и функциональность представлены в концепте Genesis Neolun.

Внутри кабина богата технологиями и имеет раскрывающиеся экраны, поворотные передние сиденья и деревянный пол. Звук также находится на новом уровне: акустическая система концертного зала сосредоточена на хрустальной сфере в передней части Neolun Concept.

Концепты Magma и Neolun будут представлены на Нью-Йоркском международном автосалоне, который пройдёт с 29 марта по 7 апреля.

Источник: https://econet.ru/

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