Травма, в своем роде, является вашим внутренним кривым зеркалом в восприятии действительности, но когда она трансформирована – вы начинаете смотреть на мир так, каковым он есть на самом деле, без искривлений. От генетической травмы нельзя избавиться, она заложена в нас на клеточном уровне, и это то, что будет проявляться при взаимодействии с внешним миром, так или иначе. Однако трансформируя ее, мы перестаем быть заложниками ее теневых сторон, и, высвобождаясь от страхов, нам легче реализовывать заложенный в нас потенциал

Генетические травмы (ГТ) – это программы, заложенные на клеточном уровне, которые достались нам от предков и выражающиеся в неосознанных шаблонах поведения, в рамках стратегий защиты для «выживания». В современном мире уже нет тех угроз, с которыми сталкивались наши предки, но возникшие механизмы и реакции на внешнюю среду, благодаря которым люди смогли выживать, перешли к нам. Мутирующие в процессе человеческой эволюции, они записаны на генетическом уровне и в каждой клетке нашего тела, активизируясь в моменты стресса.

Что такое генетическая травма?

Травма подавления

Травма отрицания

Травма стыда

Травма отвержения

Травма вины Вина

Травма разделение

Генетические травмы можно рассматривать так же, как скорлупу, или панцирь, благодаря которому мы закрываемся от окружающих и защищаемся от боли, но тем самым, мы закрываем от мира свой внутренний потенциал и таланты, для реализации которых мы пришли в этот мир и это тело.

Травма, это отпечаток в теле, которое дает нам возможность проявляться на уровне социума. Она активизируется и работает только в присутствии другого человека, или в момент взаимодействия с ним (звонки, переписка и пр). Заметьте, когда вы одни – нет смысла обороняться или защищаться. Важно понимать, что генетические травмы активируются бессознательно и автоматически.

Мы все пришли с заложенными в нашу генетику травмами:

Подавление

Отрицание

Стыд

Отвержение (предательство)

Вина

Разделение

Травма подавления

Травма подавления – самая первая травма, заложенная в нас от первобытных предков, когда она проявлялась как страх перед стихией, хищниками и болезнями. Единственным способом спастись от агрессивной внешней среды, для наших предков – это убежать, спрятаться и закрыться.

Как работает эта травма?

Это страх подавления (контроля), что человек будет подавлен кем-либо (начальником на работе, в детстве это может быть давление со стороны родителей, когда ребенок с данной травмой не оправдывает возложенных ими на него ожиданий), или в случаях возникновения конфронтации, активизируется подавление и агрессия к окружающим, со стороны человека носящего данную травму.

При угрозе внешнего давления, из-за страха, человек закрывается от того, что ему говорят, подавляет те чувства и эмоции, которые испытывает внутри себя. Этот человек бежит как от внешнего подавления снаружи, так и от собственных внутренних переживаний.

Реакция этой травмы является поверхностное дыхание, человек словно «не впускает в себя жизнь», разрывая связь со страхом, через частое и неглубокое дыхание, тем самым отделяя самого себя от своих глубинных переживаний, не желая чувствовать их.

Человеку с этой травмой свойственно избегание анализа происходящих событий, чувств и состояний, и мыслей о том, что причиняет боль. Когда он, внутри себя отделяется от своей внутренней правды, то ему становится сложно поделиться с другими тем, что он переживает внутри.

Исцеление: Честность/Правда

Прежде всего, учитесь быть честным перед самим собой, в том, что вы испытываете и чувствуете, переставая разотождествляться со своей глубиной, и идти в нее. Учитесь делиться своими страхами и озвучивать их другим. Делясь своими опасениями, для вас корректно также задавать прямые вопросы, получив ответы на которые, вы сможете получить основание для вашей личной безопасности, в которой нуждается любая первая линия.

Наблюдайте за своим дыханием, это поможет вам увидеть, когда ваша травма начинает активизироваться, особенно, когда хочется уйти в проживание реакций этой травмы. Учитесь дышать в такие моменты полной грудью.

Помните, что когда вы начинаете подавлять других, таким образом вы переносите свою травму на них, и они в ответ могут начинать подавлять или отвечать вам агрессией. Никто не желает сделать вам плохо, пока вы не начинаете нападение. Ваша защита не нападение – а честность.

Дар людей, исцеливших в себе травму подавления – это уникальность, индивидуальное творчество и привнесение в мир чего-то нового, что будет реализовываться другими людьми.

Травма отрицания

Травма отрицания – самая сложная в процессе исцеления травма, человек не видит ее в себе, и отрицает то, что она у него есть, утверждая окружающим, что с ним все в порядке, однако она заметна окружающим.

Как работает эта травма?

«Все вокруг виноваты, кроме меня», «Сам ты дурак!», «Я нормальный, это ты просто через меня видишь свою проблему, которую решить внутри себя не можешь»: одни из многочисленных мантр людей с травмой отрицания, в которых они старательно пытаются отрицать то, что с ними что-то не так, и перенести всю проблему и вину на другого.

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Реакцией этой травмы является гнев, т.к. людям, в которых генетически заложена данная травма, очень сложно сдерживать его внутри себя, когда включается отрицание всего нового, что доносят окружающие, но они не распознают сами в себе. Следствием здесь могут являться очень яркие в проявлении своего отрицания через гневность, злость и раздраженность.

Исцеление: Расслабленность/Допущение/Вместо «Нет» и отрицания — учиться говорить «Может быть»

Если в вашей жизни повторяется какая-то ситуация, или окружение неоднократно говорит одно и то же, причем разные люди, для вас это повод задуматься, и допустить, что может есть доля правды в том, что вам говорят, и в вашем поведении действительно что-то не то.

Учитесь смотреть на себя со стороны, и тогда вы сможете через осознанность замечать свое отрицание всего того нового, что пытается донести вам мир, о вас самих, через повторяющиеся ситуации и циклы, которые именно с вами случаются достаточно часто.

Наблюдайте за собой, когда вы начинаете испытывать гнев. Ваше исцеление лежит через расслабление, то в моменты гнева пробуйте сначала расслабляться через дыхание, воссоединяясь со своими воспоминаниями. Сталкивались ли с подобной ситуацией прежде? Говорили вам ранее эти слова? Если и нет – это не повод изливать гнев. Мир хочет подтолкнуть вас к тем изменениям, которые сделают вас к максимальной реализации и воплощению вашего дара. Пробуйте выливать ваш гнев в физическую активность (уборка) или творчество (танцы, пение). Ваша задача – максимум расслабления.

Дар людей, освободившихся, через исцеление, от травмы отрицания – это яркость и уникальный имидж, умение вызывать интерес у окружающих своей яркой личностью. Они очень хорошо знают, как можно красиво преподнести любую идею или товар так, чтобы это заинтересовало других одним своим внешним видом (упаковкой).

Травма стыда

Травма стыда – при этой травме человек может внутри себя часто проживать ощущение, что он ничего не стоит, не ценен или не достоин чего-либо. Отличие от других побуждает к доказательству собственной ценности и значимости, доходя буквально до жертвенности в ложном я. Эти люди склонны часто заниматься делами других людей, или выполнять чужую работу, лишь бы не возвращаться к себе и к собственным переживаниям, связанным со стыдом.

Реакцией травмы стыда является избегание – в первую очередь, человек бежит от собственного чувства стыда, чтобы не видеть его. Уйти с головой в работу, чтобы сбежать оттуда, где не получается быть собой, где ошибся на виду у всех. Когда человека с 3 линией в чем-то начинают обвинять, то он чувствует себя «обнаженным» и уязвимым, и начинает или пытаться пристыдить (раздеть) провокатора в ответ, или уходит в дела, в юмор, или убегают (физически).

Исцеление: Юмор/Перестать избегать

Ваше исцеление лежит в том, чтобы перестать избегать собственного чувства стыда, и не бежать оттуда, где, как вам кажется, вы опростоволосились. Позволяйте оставаться себе в этой уязвимости, и тогда вы сможете увидеть что произойдет, и скорее всего в случившемся, ничего страшного и не было. Помните – ваша уязвимость (нагота) всем видна, как и у любого другого человека, и в этом нет ничего страшного или смертельного. Пока вы бегаете – вы избегаете раскрытия своего собственного потенциала и природного дара на уровне коллектива.

Еще один путь к исцелению – это юмор, здоровый юмор по отношению к себе. Юмор не с целью высмеять или принизить себя, а с любовью к себе. Не существует идеальных людей, но когда нам показывают на наши ошибки – лучше найти в этом повод добро пошутить над этим. Через юмор по отношению к себе можно развить самоуважение и настоящее уважение в лице окружающих вас людей.

Дар третьей линии – это стратегическое видение любых процессов, и на всех уровнях, а также большой потенциал в видении, где и как, можно зарабатывать. Человек с исцеленной травмой стыда видит жизнь во всех ее проявлениях, и способен развить в себе талант заглядывания в будущее.

Травма отвержения

Травма отвержения – ключевым моментом тут является «оборона», страх того, что тебя отвергнут или последует предательство, вынуждает носителя данной травмы с раннего возраста возводить защиту вокруг сердца. Травмы находятся на подсознательном уровне, и когда ребенка с данной травмой оставляют одного на короткое время (как дома, так и в общественном месте, магазине), или на длительный период с чужими или незнакомыми люди – то он начинает трактовать внутри себя это как собственную ненужность, и предательство со стороны любящих людей.

Т.к. в момент предательства сжимается и «болит сердце», то вокруг него начинает строиться защита, которая, позже, выражается как напряжение в области груди, с которым человек настолько «срастается», что не замечает и не чувствуя его. В более зрелом возрасте, люди с этой травмой, могут бояться влюбиться и любить, во избежание той потенциальной боли, которую может причинить им тот, к кому они испытывают чувства.

Реакцией четвертой травмы является отвержение другого прежде, чем он отвергнет тебя. И такое отвержение может выражаться в чем угодно – в словах, интонации, движениях и любых других проявлениях. Обладатели этой травмы часто выглядят злыми. Они склонны не замечать за собой отсутствие в них доброты, или тех тонких механизмов, которые включаются для того, чтобы оттолкнуть другого прежде, чем тот войдет в доверие. Ведь доверившись – открываешь свое сердце, а т.к. велик страх того, что за доверием последует предательство, которое побуждает отвергать первым.

Исцеление: Нежность/Осознанность/Доверие

Следует научиться быть нежным, прежде всего к самому себе, создавая комфорт для расслабления себя и своего тела: просмотр любимых фильмов, посещение приятных вам мест, приятный уход за телом, в виде горячей ванны и прочие, актуальные для вас вещи и процессы. Через расслабление будет уходить накопившееся напряжение в области груди, и будет легче ходить, дышать и проявляться в жизни.

Переполняющее чувство нежности и заботы будет все чаще появляться в вас, когда вы заботитесь о себе. Ваша нежность – главное оружие в теме отвержения. Когда вы научитесь быть нежным для самого себя, вы с легкостью сможете транслировать эту нежность и на окружающих, делясь ею с ними и исцеляя тем самым их травмы.

Еще один ключ к исцелению травмы отверженности – осознанность. Учитесь осознавать внутри себя, что ваши мысли или фантазии о том, что другой человек вас сейчас предаст или отвергнет – лишь иллюзия. Если этот человек сейчас с вами – то у него на то есть причины, и наврятли он с вами для того, чтобы втереться поближе к вам в доверие, а затем жестоко вас бросить или разойтись. Учитесь доверять, и если вам говорят, что вы дороги и любимы – то это так и есть.

Дар, лежащий за исцелением четвертой травмы – это талант в налаживании контактов, связей через «продажи». Продажи являются отличным поводом для завязывания новых контактов, и налаживания взаимосвязей. Человек справившийся в травмой отвержения способен помогать с процессом исцеления, т.к. видит в них их травмы. Помните, все мы сопричастны, и никто не отвержен — говорит исцелившийся человек, и несет это в мир.

Травма вины

Травма вины – одна из самых сложных травм, заключающаяся в том, что пятые линии любят простоту и универсальность, когда возникающие проблемы и разбирательства это то, что они так не любят и стараются избегать, но в любых взаимоотношениях рано или поздно начинаются трудности.

На пятые линии всегда возлагаются ложные проекции, и когда они перестают им соответствовать, то могут поступать из ложного — чувства долга (я должен быть хорошим), что противоречит их природе. Когда во взаимоотношениях что-то перестает работать, то они начинают в этом обвинять или себя (я виноват, что все пошло так), или другого (он виноват в сложившейся ситуации), и как следствие – могут бежать из этих связей, чтобы не чувствовать давления.

Реакцией травмы вины выступает состояние жертвы, когда человек начинает обвинять во всем другого, делая из себя жертву, а обвиняемого главным тираном, деспотом и пр. Чувствуя себя виноватыми, вначале они терпят, но со временем, люди с этой травмой начинают в абсолютно любых фразах, поступках и действиях, видеть и слышать обвинения, от чего исчезает объективность при взаимоотношениях с любым человеком. «Виноват во всем ТЫ!», «Я тебя обвиняю в..» — мантры людей, впавших в состояние жертвы, которая винит во всем другого.

Обратной стороной может стать выход из состояния жертвы, но за этим следует поиск тех людей, кто находится в этой роли, и они ловко могут манипулировать ими, играя и давя на чувство вины. «Если ты меня бросишь – я умру», «Я без тебя не смогу!» — одни из тех фраз, когда люди с этой травмой начинают вводить в чувство вины других людей, испытывая при этом одновременно удовольствие от самоутверждения, но и безумный страх в том, что сейчас могут начать обвинять их в чем-либо, и бросят.

Эти фазы могут (жертва-обвиняющий) сменять друг друга, тем самым вводя человека в состояние эмоционально нестабильности, благодаря чему взаимоотношения усложняются для него в разы, и совместное сосуществование с кем-либо становится невыносимым, и они разрывают связи, оставаясь при этом в одиночестве.

Исцеление: Прощение/Распознание момента, когда активируется чувство вины

Учитесь замечать, когда вы начинаете ощущать чувство вины. В теле это проявляется вибрацией страха, между грудью и животом.

Ваше исцеление лежит через прощение: прощение себя в том, что вы не оправдали чьих-то ожиданий, и прощение других, что они не оправдали ваши личные от них ожидания.

Если что-то начинает усложняться или переставать быть удобным – в этом нет ничьей вины. Каждый из нас время от времени допускает ошибки, т.к. никто не идеален. Если что-то перестало быть легким, то требуется корректировка, или работа над этим, а не обвинения себя или всех вокруг.

Исцеленная генетическая травма вины раскрывает дар человека – управление. Эти люди отличные координаторы, практичные управленцы, способные разрешить любую сложную ситуацию. Прирожденные лидеры, видящие уязвимые места других людей, но не бьющие по ним, а способные помочь справиться со «слабостями», и вывести на новый уровень.

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Травма разделённости

Травма разделённости – каждый из нас получил эту травму, в момент рождения, через шок и кризис — разделение с матерью, которая питала и защищала нас. Однако у людей с шестой линией, словно не наступила новая фаза, и они застряли в этом чувстве – что они отделены от этого мира. Отсюда ложная надежда и вечное желание слиться с кем-либо в единое целое, стремясь через эту «соединенность» ощутить покой и счастье.

Дети с шестой линией отличаются своей «непохожестью», т.к. шестая линия несет собой потенциал к мутациям, она видит весь мир глубже и насыщеннее, однако, в нашем обществе все, что отличается – подвергается сильной гомогенизации. Через давление от родителей и общества «Будь таким как все», эти дети теряют связь со своей уникальностью, разделяя их со своей внутренней сутью и потенциалом. С возрастом у них начинается активное изучение разных систем, течений, религий и знаний. Через подобный духовный поиск они ищут себя, становясь отшельниками, и отдаляя свое сердце от социума.

Люди шестой линии по своей натуре мягки и чувствительны к другим, но проживая теневую сторону своей травмы, ее реакцией выступает недовольство к окружающим, что те бесчувственны, и требовать, чтобы они стали такими же чувствительными и глубокими. Оторваться от другого становится невозможным, страх одиночества побуждает людей с травмой разделенности требовать от своего партнера постоянного присутствия в их жизни.

Также эта травма может проявляться в мыслях, что все окружающие вокруг абсолютно бесчувственные и не глубокие, последствием чего является закрытость, и не любовь к людям.

Исцеление: Забота/Перестать быть жертвой

Прежде всего – признайте для себя самого тот факт, что в этом мире мы все действительно разделены, но одновременно, наша разделенность является лишь иллюзией. Мы все связаны, вы не являетесь жертвой этой системы. Отдаляясь от людей и окружающих, в бесконечных духовных поисках — вы отдаляетесь от себя самого, и своего потенциала.

Возвращайте себя в жизнь, в социум, через заботу. Начните с заботы к себе, уделяя даже 5-10 минут внимания и заботы себе и своему телу, например через расслабление, объединяясь со своей собственной энергией. Через заботу к другим все больше будет приходить чувство объединенности со всеми миром, и тогда вы окажетесь в процессе раскрытия своего дара.

Величайшим даром шестой линии является филантропия. Они владеют избыточным потенциалом любви, который реализовывается через раскрытие таланта и потенциала другого человека. Для них важно вкладывать эту безграничную любовь, ведь им есть чем с радостью поделиться, причем бескорыстно. Раскрывая дары других людей, они тем самым делают мир лучше, открывая каждому его красоту, и показывая через свою заботу – что никто не разделен, и все мы – одно целое.

Травма, в своем роде, является вашим внутренним кривым зеркалом в восприятии действительности, но когда она трансформирована – вы начинаете смотреть на мир так, каковым он есть на самом деле, без искривлений. От генетической травмы нельзя избавиться, она заложена в нас на клеточном уровне, и это то, что будет проявляться при взаимодействии с внешним миром, так или иначе. Однако трансформируя ее, мы перестаем быть заложниками ее теневых сторон, и, высвобождаясь от страхов, нам легче реализовывать заложенный в нас потенциал.

Один из главных ключей к возможности трансформировать в себе травму, и принять те тени и негативные стороны, которые она несет собой в вашу жизнь – это сознательный подход к ней, и самонаблюдение за тем, как этот механизм начинает в вас работать при взаимодействии с людьми. Через узнавание можно научиться видеть и чувствовать в моменте, когда она активизируется, и как это выражается в эмоциональном и физическом состоянии.

Начиная узнавать травму, и осознавать ее влияние на вашу жизнь, учитесь переставать бояться. В каждой травме лежат свои страхи, но главный страх – страх того что вы останетесь один (разделенность). Даже если страшно – оставайтесь с этим страхом, пробуйте идти в него, и осознавайте, что это лишь иллюзия, которая не является действительностью. Только поняв и прожив это, вы можете перестать быть подконтрольным вашему страху.

Мы все есть части единого целого, а наша человеческая разделенность – лишь иллюзия, которая плодит те самые страхи. Пока вы будете бояться и действовать из с вами скорее всего и будет происходить именно то, чего вы боитесь больше всего.

Все это поддается психологической коррекции и исправляется.

Безусловно это будет отражаться во всех жизненных сферах. Освобождение от травм даст Вам силы и возможность строить свою жизнь по более эффективному и счастливому плану.опубликовано econet

Автор Виктория Танайлова

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