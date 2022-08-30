Гиперопека: как мы делаем своих детей несчастными

Гиперопека – это навязчивое желание защитить его от всевозможных, часто придуманных, опасностей. Это вмешательство заканчивается тем, что формируется закомплексованная личность, которая не в состоянии самостоятельно справиться с жизненными трудностями. Но самая большая сложность в том, что родители в упор не видят своих ошибок.

Психологи различают разные виды гиперопеки. Каждый вид такого поведения по-своему влияет на ребенка и сулит ему свои трудности во взрослом возрасте.

Доминантная гиперопека

Доминирование часто проявляется в семьях с авторитарным укладом. Ребенку не дают проявлять свою волю. Его жизнь с младенчества до зрелого возраста жестко контролируется. Все решения принимаются родителями, ребенка только ставят перед фактом. Такие дети испытывают огромные трудности при самостоятельной жизни и до старости остаются «маменькими детьми».

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Инертная гиперопека

Вялая, пассивная форма не менее опасна для развивающейся личности. В такой семье к ребенку относятся, как к несмышленышу. Родители не хотят смириться, что дети вырастают, становятся самостоятельными и уходят. Поэтому его постоянно мягко и пассивно опекают, не давая возможности принимать какие-либо решения.

Демонстрационная гиперопека

Такие родители не уверены в себе. Они пытаются поднять свой статус в обществе за счет ребенка: покупают самую модную одежду и гаджеты, записывают одновременно на бокс и балет, отдают, едва выйдет из младенчества, на курсы иностранных языков. Делают все, чтобы можно было похвастаться перед друзьями и знакомыми, выглядеть образцовыми родителями в обществе. Ребенку не дают возможности проявить собственные желания и интересы, его используют как средство для удовлетворения собственных амбиций.

Постепенно такие дети вырастают зависимыми, инфантильными, робкими. В группу риска попадают первенцы, единственные, долгожданные, очень поздние. Часто таким гиперопекаемым становится ребенок, которого воспитывает один родитель, в семье, в которой уже погиб ребенок либо инвалид, требующий особой заботы.

Потворствующая гиперопека

Потворство (вседозволенность) развивается в семьях, в которых ребенок является центром вселенной. Обычно это единственное чадо, окруженное обожающими родственниками. Его редко отдают в детский сад, выполняют все желания и убеждают в непревзойденности и незаурядном таланте. Такое отношение формирует завышенное самомнение. Сталкиваясь со «злыми» людьми в школе, университете, на работе, он считает себя непризнанным гением, которому все завидуют и желают обидеть.

Причины, по которым мы чрезмерно опекаем детей

повышенная тревожность – родители перестраховщики, которые постоянно опасаются, что « вдруг что-то может случиться»;

традиционный уклад – родителей так воспитывали, и они воплощают заложенную родительскую программу;

собственная нереализованность – родители пытаются дать ребенку то, чего не смогли добиться сами.

В заботливости и внимании к своему ребенку нет ничего плохого. Когда кроха только учится познавать окружающий мир, повышенную заботу о нем не следует считать гиперопекой. Но постепенно ребенку надо давать возможность быть сильным, смелым, уметь принимать собственные решения. Очень тонкая грань отделяет заботу и гиперопеку.

Запомните — самый главный жизненный навык, который должны родители помочь выработать ребенку – это способность жить без них.

К каким проблемам приводит гиперопека?

Постоянное стремление обезопасить детей от всех неприятностей, в конечном итоге приносит серьезные трудности.

Наносит вред псиоэмоциональной сфере. Опекающие взрослые постоянно выполняют все повседневные обязанности и не «делегируют полномочия»: будят и кормят, делают все покупки. Они производят оплату, взаимодействуют с государственными структурами, и ребенок вырастает, не умея выполнять эти обязанности. Когда, наконец, поводок пропадает, он не может без родителей сходить на прием к врачу, выбрать нужные продукты, рассчитать, сколько денег понадобится на месяц и многое другое. Самостоятельная жизнь принесет поражения, и он будет считать себя неудачником.

Недостаток навыков. Окончив школу, ребенок поступает учиться дальше, и наступают трудности, с которыми он не может справиться: построить общение с сокурсниками, преподавателем, который вечно придирается. Не может решить, как разбираться с обидами, противоречивыми ситуациями, необходимостью постоянно принимать решения и брать за них полную ответственность.

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Трудности на работе. Начальству требуются сотрудники, которые умеют справляться со своими обязанностями и самостоятельно разбираться с различными, иногда и очень сложными ситуациями. Если соискатель не может обсудить обычные задачи по трудоустройству, то, скорее всего, от него избавятся.

Родителям предстоит понять трудную истину – каждый должен заработать все необходимые навыки своим трудом. Если ребенка не подготовить к неизбежному моменту, когда ему самому придется заботиться о себе, то всех ждет сильное разочарование. Помощь нужна, ребенок всегда должен быть уверен в поддержке родителей. Но именно в поддержке решений, а не в полном взятии их на себя.опубликовано econet.ru

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