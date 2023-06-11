Гиперопека, Так вырастают несчастливые дети

Хотя это и может показаться лучшим способом заботы о детях, очевидно, что гиперопека может привести к тому, что они вырастут неуверенными в себе людьми, с завышенным уровнем самокритичности.

Гиперопека — это чрезмерная забота о детях. Как вовремя остановиться в процессе воспитания детей? Где предел? Каждое живое существо нуждается в любви и постоянном родительском внимании. Следовательно, иногда нам довольно сложно понять, что мы перешагнули невидимую черту, и забота превратилась в гиперопеку.

Последствия для детей гиперопеки родителей

Гиперопека или тяжкое бремя ответственности

Воспитываем детей, не привязывая их к себе. Стимулируем ответственность и самостоятельность

На самом деле речь идет о довольно тонкой грани. При этом главное — помогать личностному росту наших детей, не впадая при этом в эмоциональную токсичность.

Воспитание не есть тотальный контроль, потому что образование не должно душить на корню самооценку и лишать свободы выбора. Завтра дети станут взрослыми, которые должны быть способны принимать решения и брать на себя ответственность за свою жизнь.

С гиперопекой связано множество последствий, о которых нужно знать.

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Гиперопека или тяжкое бремя ответственности

Любопытной особенностью такого типа родительского поведения и образовательного подхода является то, что отцы и матери принимают весьма активное участие во всех аспектах жизни своих детей: школа, спорт, хобби, еда, друзья…

Они постоянно находятся рядом и думают, что являются лучшими в мире родителями, и что у них самая правильная тактика воспитания. Тем не менее, эмоциональный и личностный баланс детей не всегда является синонимом того, что они счастливы.

Следствие гиперопеки: разочарование

Родители воспитывают детей так, чтобы они соответствовали их идеалу совершенного ребенка. Более того, они и себя позиционируют, как эталон.

Однако спустя годы такие родители видят, что иногда дети не соответствуют их идеалам. Это приносит разочарование.

Когда ребенок видит разочарование в глазах родителей, он понимает, что не оправдал их ожиданий. У него начинает развиваться комплекс неполноценности.

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Следствие гиперопеки: беспокойность и стресс

Нужно помнить, что гиперопека идет рука об руку с «образовательной гиперактивностью». Очень часто такие родители записывают детей во всевозможные кружки, иногда даже против их воли.

Очень часто такие родители записывают детей во всевозможные кружки, иногда даже против их воли. В результате мы получаем нервных детей , уровень стресса у которых не меньше, чем у взрослого.

, уровень стресса у которых не меньше, чем у взрослого. Родители, склонные к гиперопеке, не терпят даже малейших ошибок. Все их усилия направлены на то, чтобы вырастить компетентных детей, обладающих иммунитетом к ошибкам и неудачам. Такое невозможно в принципе.

Следствие гиперопеки: боязнь ошибиться

Каждый ребенок должен иметь возможность потерпеть неудачу, ошибиться, ведь без этого у него не будет возможности учиться на своих ошибках.

Дети, воспитанные в гиперопеке, становятся собственными судьями. Им поставили планку так высоко, что, когда они чувствуют, что не могут ее достичь, то испытывают вину, которая приводит к саморазрушению.

Воспитываем детей, не привязывая их к себе. Стимулируем ответственность и самостоятельность

Согласно исследованию, проведенному в Королевском университете Онтарио (Канада), одно из наиболее серьезных последствий гиперопеки заключается в том, что дети в возрасте 7-12 лет практически не знают, что такое поиграть на улице или общаться с друзьями. Это крайне несчастные дети.

Мы знаем, что воспитание ребенка, прежде всего, направлено на его защиту. Однако эта защита должна быть основана на следующих аспектах.

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Я оберегаю тебя, чтобы ты чувствовал себя уверенно, а не безвольным объектом

Здоровая привязанность способствует росту самосознания ребенка и хорошей самооценке.

Ребенок, который чувствует защиту и поддержку со стороны родителей, обладает более высоким чувством собственного достоинства. Он способен взять на себя инициативу и не боится неудач. Он успешно достигнет эмоциональной зрелости и ответственности.

Я оберегаю тебя и даю советы, но ты можешь сам учиться на своих ошибках

Мы оберегаем детей, чтобы они не падали, шли по правильному пути и т.д. Родительская защита должна быть направлена на то, чтобы дети имели свой собственный голос, и, прежде всего, могли совершать свои собственные ошибки, чтобы учиться на них.

Я оберегаю тебя, чтобы ты знал, что я всегда буду рядом, какой бы путь ты ни избрал

Привязанность и прочность семейной связи является необходимым условием воспитания, особенно в первые годы жизни детей. Тем не менее, в возрасте 7-8 лет дети быстро взрослеют. Это важный период в их развитии.

Именно в этот период они начинают требовать соблюдения собственных права. У них появляется первое представление о том, что такое справедливость и нравственность. Этот возраст является последней ступенью перед превращением ребенка в подростка, когда он начнет принимать решения, которые могут крайне удивить взрослых.

У них появляется первое представление о том, что такое справедливость и нравственность. Этот возраст является последней ступенью перед превращением ребенка в подростка, когда он начнет принимать решения, которые могут крайне удивить взрослых. Следует всегда прислушиваться к ребенку и давать нужные советы. Необходимо научить ребенка, что быть свободным значит нести ответственность. Он должен понимать, что, пользуясь определенными правами, ему следует выполнять некоторые обязанности.

Мы должны выбирать стратегию воспитания на основе опыта, а не идеи гиперопеки. Гиперопека лишает детей права голоса и ставит перед ними идеальные цели, которые невозможно достичь. Никогда не забывайте об этом.опубликовано econet

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