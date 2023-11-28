Главная причина детских психологических проблем – токсичная семья

Семьей нельзя назвать людей, которые просто проживают вместе. Семейные отношения должны давать чувство уверенности, спокойствия и безопасности, а если вы не чувствуете этого, то вполне вероятно что у вас токсичные отношения. Чем это грозит? Токсичные семьи передают неуверенность своим детям и, вырастая, они не верят в собственные силы.

Порой люди, которые живут вместе, вовсе не осознают, что с их семьей что-то не в порядке. А ведь большинство психологических проблем у детей возникают именно из-за отношений родителей. Именно в семье дети учатся, как взаимодействовать с другими людьми, как относиться к тем иди иным вещам, как выражать свои эмоции. Если родители не могут найти общий язык, дети страдают и сталкиваются с различными проблемами в будущем.

Почему возникают психологические проблемы у детей? 4 важных аспекта, которые должны учитывать родители

1. Эффект Пигмалиона

Это определенные шаблоны поведения, которые под влиянием родителей передаются детям. Иными словами, все, что пожелают родители, может стать реальностью, в том числе реализоваться могут и их опасения по тому или иному поводу. Поэтому будьте осторожны, говоря ребенку, что у него скверный характер, что он ленивый и прочие подобные вещи, поскольку такие слова могут серьезно повлиять на формирование его личности. Иногда родители высказываются негативно по отношению к ребенку неосознанно, но нужно понимать, что избавиться от такого «ярлыка» в будущем будет сложно.

2. Убийственная любовь

Некоторые родители часто говорят детям, что никто их не полюбит сильнее, чем мать и отец. В результате этого, даже если ребенка обижают, он считает неправильным жаловаться, поскольку родители сделали все возможное для его благосостояния. В хороших семьях нет места «нездоровой» любви. Родители всегда должны анализировать, как они относятся к детям и не закрывать глаза на имеющиеся проблемы, а решать их.

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3. Чрезмерная опека – сверх забота родителей может вызвать у детей эмоциональную зависимость.

И с такой зависимостью в будущем ребенку будет нелегко. Вы же не хотите, чтобы ваши дети росли неуверенными в себе? Тогда перестаньте их чрезмерно опекать. Им нужно учиться строить здоровые отношения с другими людьми, а не быть эмоционально зависимыми.

4. Перекладывание взрослых обязанностей на ребенка.

Иногда дети становятся непосредственными свидетелями ссоры между родителями. Взрослые не любят признаваться в этом, но в порыве гнева многие из нас забывают, что дети все видят и слышат. А ведь такие ситуации оказывают на детскую психику крайне негативное воздействие. Дети не виноваты, что родители не могут наладить отношения и не нужно перекладывать на их хрупкие плечи взрослые проблемы. В противном случае у таких детей может возникнуть депрессивное состояние и прочие проблемы с психикой, что существенно осложнит потом их взрослую жизнь.

Разумеется, родителей мы не выбираем, но знать основные вещи, которые позволят детям вырасти уверенными и успешными людьми просто необходимо.опубликовано econet

фото ©Ewa Cwikla

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