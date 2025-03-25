Если мы радуемся жизни, благодарны людям и Богу, с любовью заботимся о близких, то привлекаем в свою жизнь людей, которые излучают похожие чувства.

"Как думаешь, почему ты не можешь встретить подходящего мужчину?" - спрашиваю я свою клиентку, которая пришла ко мне с запросом "помогите наладить личную жизнь". "По-видимому, что-то я делаю не так", - отвечает она, - другие же находят свое женское счастье!" И она абсолютно права! То, что нормальных мужчин нет - эту причину женского одиночества я исключаю. Ибо мой опыт, опыт моих клиенток и знакомых говорит об обратном - "нормальные" мужчины существуют. Не на другой планете - рядом с нами. Вот только почему некоторые женщины не могут встретиться с ними? А встречают сплошь инфантилов и любителей поверхностных отношений и необременительного секса?

Немного квантовой физики и ... главная причина женского одиночества раскрыта!

Немного теории...

Согласно квантовой физике, каждый человек является источником электромагнитного излучения. Частота этого излучения напрямую зависит от качества мыслей и чувств. Чем выше качество наших помыслов и чувств, тем выше частота наших волн. Все мы являемся частями единого квантового поля. В этом поле существует незыблемое правило: подобное притягивается к подобному. Согласно этому закону, наше поле "притягивает" к нам людей, которые испытывают похожие чувства.

Если мы радуемся жизни, благодарны людям и Богу, с любовью заботимся о близких, то привлекаем в свою жизнь людей, которые излучают похожие чувства.

Любовь, благодарность, забота, радость, принятие, свобода, уверенность, благоговение - чувства высокого спектра. Не зря же про такие чувства говорят, что они "возвышенные". Люди, которые живут в таких эмоциях и чувствах, привлекают в свою жизнь события и людей со знаком "плюс".

Страх, злость, раздражение, стремление все контролировать, зависть, жадность, страсть, похоть - чувства низшего порядка и самых низких частот. Если человек испытывает в своей повседневной жизни "низкочастотные" чувства, то он будет притягивать людей, которые будут являться для него источником неприятных переживаний.

Выражение "деньги идут к деньгам" про то, как действует закон квантового поля - подобное притягивает подобное. В христианстве этот закон звучит так: "По вере вашей - воздастся вам!" Деньги к деньгам, счастье к счастью, ну а несчастье, соответственно, к несчастью.

Теперь мы знаем, каким образом "работает" это самое квантовое поле. И можем получить ответ на вопрос "Почему девушка, несмотря на свое горячее желание обрести любовь и/или выйти замуж - остается одна".

Если она привлекает в свою жизнь каких-то "недотеп" или вовсе никого не привлекает, это значит одно - она живет в "низкочастотных" чувствах. Страх, тревога, желание контролировать, усталость, раздражение, гнев и другие малоприятные чувства не могут притянуть к ней людей с другим "звучанием".

Вы можете со мной не согласиться и сказать, что все это ерунда! Но тогда почему одни женщины легко встречают свою любовь и счастливы в браке, а другие - нет?! При этом первые могут не быть "писаными" красавицами и не входить в список Форбс!

Если девушка испытывает страх остаться одной, то это чувство привлечет к ней мужчину, у которого множество психологических проблем. В итоге она останется одна. Либо выйдет замуж, но будет в браке одинока и несчастлива. Потому что привычка испытывать неприятные чувства останется с ней!

У меня есть примеры, когда ко мне за помощью обращались девушки, которые искали свое счастье на сайтах знакомств. Они жаловались на то, что мужчины не приглашают их на свидания! Или приглашают, но после первого свидания куда-то исчезают. При этом эти девушки весьма симпатичны и приятны в общении.

Почему такое происходит? Воспользуемся знанием о квантовом поле.

К примеру, женщина недоверяет мужчинам. Ее программа - "все мужчины - ко...". Она может работать, заниматься делами, но ее поле будет посылает вовне информацию о том, что все мужчины ко... И квантовое поле будет "выдавать" в ответ на ее посыл исключительно тех, кто соответствует нелицеприятному званию.

"Какая же я дура!" - ругает себя женщина. И вот на тебе, тут, как тут, около нее появляются мужчины, которые не брезгуют даже таким: "Куда, дура, прешься!"

"В сорок лет замуж выйти невозможно. Все нормальные мужчины к этому времени разобраны!" - уверена сорокалетняя симпатичная женщина. Она излучает в поле чувство страха остаться незамужем. Поле охотно выдает ей результат: "Нормальные мужчины разобраны. Вот тебе ненормальный!"

"Ну хорошо!" - думаете вы, - "Про причину моего одиночества я узнала. А делать-то мне что теперь?!"

В первую очередь надо выявить, какие чувства вы обычно испытываете в течение дня. Для этого нужно быть очень внимательной к своим чувствам и ощущениям. То есть, к самой себе. Это позволит вам понять, какие чувства владеют вами и что вы "излучаете" вовне. Недоверие, опасения, усталость, раздражение и т.д.?

Вы выяснили, что ваши чувства "обитают" в самом низу? Тогда следующий этап, это изменение вашего "звучания" в сторону более возвышенных чувств.опубликовано econet

Автор Ольга Федосеева

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