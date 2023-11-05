Главная задача родителей

Главная задача родителя дать ребенку ощущение, что сколько в наших силах и возможностях - мы с ним, и никогда не сдадим и не бросим, что бы ни происходило.

Я очень-очень смущаюсь и удивляюсь, когда меня узнают в городе. Но сегодня - вот очень хотелось, чтобы узнали и вдруг остановились. Когда за 10 минут я трижды слышу от родителей относительно детей разного возраста - "вот и оставайся тут, раз ты такая. Будешь сама домой добираться!", "Я тебя оставлю тут самого в магазине, раз ты не хочешь идти", " Зачем мне такой непослушный ребёнок, живи тогда тут сам, а я пойду домой" - я, конечно, молчу, но точно выхожу из позиции "понимания и учитывания состояния и потребностей всех сторон". Вот тут я резка и категорична.

Доверие ребенка

При всей нашей усталости, при всех капризах и вредностях детей, мы - единственная опора и "надёжность" в жизни ребенка. И это мы знаем, что никуда от ребенка не уйдем. А для него наши слова - вероятная правда.

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Самое страшное для живых существ - быть изгнанными из стаи, остаться без контакта, потерять ощущение безопасности. Ради ощущения принадлежности, ради этой надёжности - мы в детстве готовы на все. Манипуляции страхом отвержения и страхом одиночества - это действенно, но не по-взрослому и это....подло.

Да, это работает. Но это обязательно нам вернётся - сложностями в адаптации к садику и школе (а вдруг меня, правда, оставят?), тревожностью, замиранием в развитии - потерей интереса к исследованию, агрессией. Дети исследуют мир, только когда знают, что есть точка опоры и место, к которому могут "надёжно" вернуться.

Что можно было сделать:

1. Сказать - поиграй 2 минуты, когда прозвонит будильник - ты же услышишь сигнал (для супергероев) - переходить к следующему заданию.

2. Раз-два-три - побежали, кто быстрее добежит до выхода.

3. Как думаешь, сколько шагов великанов до выхода из магазина.

4. А можешь быть моим проводником - покажи мне дорогу, чтобы я не заблудилась.

5. Я тебя превращаю в самолет (мы самолёты) - полетели.

6. Взять на руки и вынести из магазина.

7. Сказать честно - я очень устала, а мне ещё очень много нужно успеть. Помоги мне, пожалуйста, давай вместе сделаем...

8. Когда мы придем домой (пойдем дальше), давай считать жёлтые машины (каштаны, заглядывать в витрины и проч).

9. Давай как жабки перемещаться прыжками...

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Я понимаю, что это все - ресурсозатратно. Я понимаю, что часто у нас нет ни сил, ни времени.

Но цена - ощущение доверия нам и миру. Потом родители задают вопрос - а почему ты мне не рассказал, что тебя обидели, что тебе плохо, почему не попросил о помощи? Да , потому что есть вероятность, что от меня в сложной ситуации могут отказаться.

Наша задача дать ребенку ощущение, что сколько в наших силах и возможностях - мы с ним, и никогда не сдадим и не бросим, что бы ни происходило.

Простите за жесткость.опубликовано econet

Автор Светлана Ройз

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