Главные родительские ошибки при ссоре с детьми

Часто родители во время ссор с детьми не стараются контролировать эмоции, могут высказать все, что только вздумается. Вместо обсуждения конкретной ситуации, начинают говорить о личных качествах ребенка и совершают еще много ошибок, которые разрушают доверие.

7 ошибок родителей в ссорах с детьми

Не переносите свою вину на ребенка

Вы ругаете малыша за то, что бегая, он разбил чашку. Но кто оставил ее не убранной на краю стола? Обвиняете подростка, в том, что он начал курить, но ведь сигарету он взял из вашей сумки! Каждый может вспомнить случаи, когда в вине ребенка косвенно виноват взрослый человек.

Заставлять извиняться за то, что делают сами родители

Научить ребенка признавать свою вину и просить прощения можно только личным примером.

Говорите о поступках, а не о личности

«Ты просто ужасный», «Вот, всегда ты так», «А чего еще от тебя ожидать можно было?» - эти и подобные высказывания обижают ребенка, но не решают проблему. Во время конфликта высказывайте мнение о самом поступке, а не о личных качествах.

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Используете преимущества взрослого

Просто забрать игрушку и положить ее на верхнюю полку, куда ребенок не сможет сам забраться – верный способ заставить ребенка закатить истерику. Нужно помочь правильно выйти из конфликтной ситуации, не порождая при этом обиды и злости на собственную неполноценность.

Давление на материальную сторону

Лишение ребенка каких-то материальных вещей (игрушек) из-за плохого поведения, является очень быстрым способом себя слушаться. Но при этом, ребенок будет проявлять послушание не из-за уважения к отцу или матери, а только, чтобы не лишили очередной «хотелки». При этом, накапливая обиду и злость на родителей. Отношения станут «товарно-денежными», и с возрастом будут только ухудшаться.

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Грубые слова или ремень

Такие привычки родителей порождают в ребенке уверенность в том, что «кто громче кричит, тот и прав». Стать равным участником диалога не получится, ведь ребенок не сможет отшлепать взрослого.

Наказание унижением

Если стоит выбор, как наказать ребенка за проступок, то лучше лишить его хорошего, чем сделать ему плохо. Не разрешить смотреть мультфильмы или поиграть, лучше, чем выпороть ремнем или накричать. Не унижайте ребенка, особенно при посторонних, лучше отзовите и выскажете все, что думаете, наедине.опубликовано econet.ru

Иллюстрации ©Lisa Aisato

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