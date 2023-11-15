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Главный признак, что вы не принимаете себя

Источник: b17.ru 15 ноября 2023 5938
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✅Если вы не любите себя, если вы не принимаете себя, то у вас всегда не будет времени на себя. И не только времени. Вы будете ограничивать себя во всех ресурсах. Расходуя их вначале на других, и то что осталось (если осталось) на себя...

Главный признак, что вы не принимаете себя

Этот признак всегда на виду. Если вы не принимаете себя, то вы сразу узнаете себя по этому признаку. У вас никогда нет времени на себя. На себя, свои интересы и свои радости. На свою жизнь.

Вы не любите себя и не принимаете себя, если...

Действительно, откуда взять время на себя. Ведь у вас семья. Дети, муж и другие родственники у вас на первом месте. Вы следите, чтобы их жизнь была комфортной и радостной. Вкусная еда, чистая одежда, уютный дом. Чистота и спокойствие. Вы прилагаете для этого все усилия. Потому что вы хорошая мать, жена и дочь.

И у вас совсем нет времени на себя. Как будто вам не нужны комфорт, спокойствие и радость.

Вы хорошая подруга. Потому что вы всегда придете на помощь, по первому звонку. Вы помогаете своим подругам разобраться с их жизненными трудностями. Вы утешаете их, даете мудрые советы. Подбадриваете и стараетесь сделать их жизнь легче. Вы составляете им компанию, когда им необходимо куда-то идти, независимого от того, хочется вам этого или нет. Потому что вы хорошая подруга.

Но у вас нет времени на себя. Нет времени разобраться с тем ворохом проблем, которыми наполнена ваша жизнь. Вы просто не успеваете с ними разобраться.

Вы, конечно, ответственный работник и хороший коллега. Вы всегда готовы задержаться допоздна или выйти в свой выходной поработать, если попросит начальство. Или кто-то из коллег. Вы всегда выручаете своих коллег. Потому что вы хорошая и всегда найдете время подсобить. И еще вы ответственный работник.

Главный признак, что вы не принимаете себя

Но у вас нет времени на себя вовсе не потому, что вы ответственный работник. Вам просто чужие интересы важнее чем свои.

И вы не стремитесь ответственно подходить к своим желаниям и улучшению своей жизни. У вас на это просто нет времени.

Итак, основной вывод. Если вы не любите себя, если вы не принимаете себя, то у вас всегда не будет времени на себя. И не только времени. Вы будете ограничивать себя во всех ресурсах. Расходуя их вначале на других, и то что осталось (если осталось) на себя.

Время, деньги, здоровье, ум, тепло души и т.д. и т.п. Все для других. В первую очередь для них.

Конечно, это ваш выбор. Но рано или поздно вы поймете, что силы кончились. Что вы интересны и нужны, только когда вами можно пользоваться. Что никто не заботится о вас. И главное, вы тоже не заботитесь о себе.

И тогда сразу возникает вопрос. За что вы к себе так?

Пора понять, что ближе вас в этом мире у вас никого нет.

Пора понять, насколько вы важны для этого мира.

Пора начинать ставить свои интересы на первое место.

И найти для себя время.опубликовано econet

© Лариса Соловьева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Лариса Соловьева психология

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