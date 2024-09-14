Главный признак ненастоящей дружбы

Если взрослый человек жалуется, что у него нет друзей, присмотритесь: как он обращается с другими людьми? Чаще всего, такой человек моментально начинает использовать того, кто вступил в отношения. Он сам этого может и не замечать; но он с порога начинает "грузить" друга своими проблемами, - это же друг!

Знаете, когда кончается дружба? Когда мы понимаем, что тот, кого мы считали другом, не друг и не враг, а так, - знакомец просто? Когда мы понимаем, что нас используют. Вот в этот миг и кончается дружба. Потому что главный признак дружбы - бескорыстие.

Дружить надо уметь

Нет, у друга можно денег взаймы попросить, - кто же ещё поможет, если не друг? И даже не взаймы, если вы в опасном и отчаянном положении. Другу можно за работу заплатить. Даже насильно заплатить столько, сколько стоит работа, а не три копейки. Другу можно дарить подарки и у него подарки брать. И можно получать от друга помощь, и помогать другу можно, это совершенно нормально.

Но в тот миг, когда начинается использование одного другим, кончается дружба. Профессор философии А.Нехамас триста страниц написал, пытаясь определить дружбу - что же это такое? Что за прекрасный феномен такой, который Платон считал разновидностью любви? И в конце концов учёный философ сказал, что определить дружбу очень трудно. Очень сложно её описать. Но очень просто сказать, "чем дружба не является - …она никак не связана с использованием других людей".

Как только вас начинают использовать, дружба кончается. Вернее, ваша иллюзия дружбы кончается. В один прекрасный день вы с горечью понимаете, что нет никакой дружбы и нет друзей; в этот день вам нечего дать тем, кого вы считали друзьями. Или закончилось желание давать и что-то делать для них; использование зашло слишком далеко и стало слишком очевидным.

Использование не всегда очевидно-материальное. Могут использовать профессиональные навыки, время, знания, эмоции. Так незамужнюю подругу превращают в бесплатного психотерапевта, изливая на неё своё неудовольствие мужем, детьми, работой… "Пойдём сегодня в кафе, поболтаем!", - предлагают подруге. А та отлично знает, что ей после работы придётся три часа выслушивать откровения про грубого мужа и злую свекровь. Ей слова не дадут о себе сказать. Ее проблемы неинтересны; да какие у неё могут быть проблемы? Ее дело - слушать и поддерживать всячески, утешать и успокаивать, а потом рассчитаться за ужин, ведь жалующейся подруге надо платить за садик для детей и ипотеку, а муж у неё не так уж много зарабатывает…

Или другу-доктору посылают на приём своих родственников и знакомых. Бесплатно, разумеется. С коробкой конфет и бутылкой, в лучшем случае. И врачу приходится после приёма пациентов принимать этих людей, потому что так надо его друзьям. Это происходит изо дня в день, а потом дружба кончается. И бывшие друзья клянут доктора: они-то думали, он друг, а он корыстный подлец. Отказался принять без очереди двоюродную тетю приятеля своего друга; вот тебе и дружба!

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Распознать ложных друзей очень легко. Как только они перестанут получать свою выгоду, они рассердятся и уйдут. И они никогда не интересуются искренне делами и обстоятельствами своего "друга". Спросят: "как дела?", - но это дежурная фраза, не более… Ответ их не интересует. А использование носит регулярный характер: у подруги-парикмахера стригутся раз в две недели, да ещё приводят и посылают других людей. И все отношения сводятся к обслуживанию.

Это тонкая грань - использование. Но если вас начали использовать, дружба кончилась. Начались другие отношения, в которых действуют другие правила. Знакомство, приятельство, - но это не дружба. Не дружба и не любовь.

Если взрослый человек жалуется, что у него нет друзей, присмотритесь: как он обращается с другими людьми? Чаще всего, такой человек моментально начинает использовать того, кто вступил в отношения. Он сам этого может и не замечать; но он с порога начинает "грузить" друга своими проблемами, - это же друг! Он может стараться дать что-то взамен; чаю налить и маленький подарок подарить - пряник к чаю. Только это все равно не дружба. Это обмен, почти торговля. Но чаще взамен ничего вообще не дают; а потом горько сетуют на "друга, который бросил".опубликовано econet

Дружить надо уметь. Это большой дар - уметь дружить. Кто умеет дружить, тот умеет любить.

Автор Анна Кирьянова

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