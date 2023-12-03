Главный признак «своих»

Психолог Анна Кирьянова в статье расскажет как отличить «своего» человека от «чужого»?

Как отличить «своего» от «чужого»? Без обид, - но есть свои и есть не-свои; от не-своих не надо ждать плохого. Они могут быть и добрыми, и вежливыми, и вполне дружелюбными. Надо к ним так же относиться, как и они к нам. Но рассчитывать на них не надо; совершенно не обязательно, что они нам помогут или спасут. Они и не обязаны. И мы не обязаны. А свои спасут.

Как отличить «своего» от «чужого»?

Причём вот главный признак «своего» - вы можете с ним рассориться и расплеваться, уж извините за грубость. Наговорить друг другу всякого. Разозлиться страшно. Но если нападут чужие, свой моментально вступится за нас, несмотря на ссору и разрыв. Ну, не сможет он мимо пройти или на трамвае проехать.

Это одна женщина рассказала; поссорилась со своим мужем на улице. Он ей что-то сказал, она - ему. Потом она грубо пихнула мужа в грудь, обозвала и в трамвай вскочила. И поехала прочь с ветерком, мысленно разведясь и выгнав его из дома. Муж тоже что-то крикнул вдогонку. И пошёл пешком. Мысленно он тоже развёлся.

«И тут, - рассказывает эта дама, - вижу я, что у общаги к мужу подошли трое и стали его доставать. А потом даже руками махать и колотить. Я заорала, трамвай остановили, и сама не помню как, подлетела я к этим троим. Я женщина хрупкая. Но я схватила урну и этой урной отбила своего мужа у обидчиков. Потом поставила урну на место в беспамятстве и пошли мы домой. Муж даже не понял, как я эту урну подняла. Но я же женщина. А у женщин, видно, так: иногда сама бы надавала тумаков! Но никому не дам моего мужа бить или ребёнка. Никому не дам нападать на своих!».

Это не только у женщин так. Так и отличаем «своих»; свой даже после конфликта все равно будет нас защищать от чужих. Урной или словами, но непременно будет. Даже если уехал на трамвае в гневе и в обиде, - выскочит и защитит, что бы между нами ни произошло до этого. Узы между своими не рвутся. Как бы мы ни поссорились, как бы далеко не отошли друг от друга, мы не дадим нападать на своих.

А если дадим или они такое позволят - все, оборвались тонкие энергетические узы. Мы стали чужими по-настоящему. Хотя и за чужих надо вступаться, конечно. Но вот именно «надо»; а за своих вступаемся без раздумий, как бы страшно мы ни поссорились до этого.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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