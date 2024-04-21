Говорить то, что думаешь, - это слишком большая роскошь?.. Или все-таки доступная вещь для человека?..

Одним из весьма распространенных страхов, с которым приходится сталкиваться почти каждый день – это страх говорить то, что думаешь. Мы тщательно фильтруем слова, фразы, интонации, чтобы вдруг не обидеть кого-то, не показаться глупым, скучным, некомпетентным, не потерять сделку, не упустить выгоду, не лишиться важных связей… Каждую секунду где-то внутри нас сидит контролер, который управляет мышцами гортани, челюсти и языка и в нужный момент «дергает за веревочку», чтобы мы, упаси боже, не ляпнули ничего лишнего…

Социальные роли и страх говорить что думаешь

И это действительно идет нам на пользу. Начальник думает, что мы довольны работой и понимаем его с полуслова. Партнеры, клиенты, друзья – все видят в нас надежность, силу, дружелюбие и радость. Лишь наши близкие за натянутой улыбкой способны порой рассмотреть усталость или даже боль…

Таковы правила игры. Говорить то, что думаешь, - это слишком большая роскошь… Когда-то в детстве мы обладали этим правом в полной мере, потому что просто не задумывались об этом, с одной стороны, а с другой – еще не успели «научиться молчать». В то замечательное время мы еще не представляли о том, каким богатством владели. Однако, нам быстро объяснили те самые «правила игры». Мы приобрели того внутреннего контролера, который порой и по сей день не дает нам раскрыть рта в нужный момент. Он мастерски играет мышцами языка, челюсти и гортани, дергая за ниточки страха, вины и стыда.

Мы и не замечаем, как принимаем правила игры, начиная играть некую социальную роль . Роль ответственного работника, хорошей жены, заботливого сына… В этом нет ничего плохого, осудительного и неправильного. Однако, в какой-то момент мы можем попросту забыть о том, что только пребываем в этой роли, что мы в действительности больше, чем одна лишь эта роль.

Последняя часто требует от нас говорить то, что хотят услышать другие.

Подобно сценарию в спектакле, мы играем социальную роль, следуя всем правилам. Ведь мы хотим получить одобрение, услышать, что хорошо справляемся с игрой. С другой стороны – нами движет страх потери данной роли. Невыносимо получить порцию критики или осуждения со стороны значимой фигуры. Мы становимся обусловлены всем этим, когда забываем, что всего лишь находимся в процессе социальной игры. Награда в ней – одобрение и получение положительных оценок, а наказание – критика или осуждение.

Чем глубже мы погружаемся в такую роль, забывая о том, что это всего лишь часть «спектакля жизни», тем сильнее попадаем под власть страха, подкрепляемого при этом еще чувствами вины и стыда. Мы отождествляем себя с этой ролью настолько сильно, что уже не можем выйти из нее.

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Теперь роль начинает управлять нами, а не мы ею. Страх наказания, критики или отвержения в этом случае возрастает до экзистенциального уровня. Нам становится страшно потерять эту роль или быть лишенными ею (особенно публично). И мы уже на автомате учимся держать при себе свое мнение, да и рот на замке тоже…

Как же справиться со страхом говорить то, что думаешь?

Конечно, речь не идет о том, чтобы превратиться во вторую Фаину Раневскую… Известно, что тех, кто «рубит правду-матку», побаиваются, с одной стороны, а с другой – уважают. Может быть, как раз потому, что у них нет этого страха сказать что-нибудь не то…

Особенность страха заключается в том, что он ограничивает выбор. Мы боимся сказать, потому что действительно не можем этого сделать, впадая в ступор.

Смысл работы со страхом заключается в возвращении себе этой возможности выбора:

Шаг 1. Для начала, стоит понять, в какой из социальных ролей вы «застряли», потеряв возможность выбора говорить то, что думаете. Что это за роль? Начальник? Подчиненный? Дочь? Отец? Лучший друг?..

Шаг 2. Следующий момент – как вы ощущаете эту роль в себе? Обруч на груди? Груз на плечах? Тяжесть в груди?.. Любая роль связана с обязательствами, которые нередко действительно «имеют вес» для нас.

Шаг 3. Теперь необходимо как бы вышагнуть из себя, увидев себя со стороны в этой роли, как она представилась в предыдущем пункте. Внимательно исследуйте то, как роль связана с вами. Сделайте с этим все, чтобы представшая перед вами картина начала нравиться. Например, расслабьте обруч, разгрузите мешок с плеч, уберите тяжесть с груди. Пусть роль станет чем-то легким, приятным, интересным и удобным…

Проверьте свое чувство страха после этих трех шагов.

Очень часто мы ощущаем ограничение своего выбора в чем-то в связи с определенной социальной ролью. Конечно же, она требует вложений сил и времени, в результате чего нередко мы начинаем отождествлять себя с ней. Если при этом еще имеет место чувство страха, то оно лишь многократно усиливается, доходя до экзистенциального уровня. Мы боимся сказать, что думаем, так как опасаемся, что нас могут лишить той или иной социальной роли.

Однако, мы больше, чем любая роль, какая важная она бы ни была. Воспринимая себя таким образом, мы можем локализовать и взять под контроль практически любой страх, как тот, что и был описан в данной статье. опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

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