Гражданский брак: нужен ли штамп в паспорте?

Зачем люди женятся? Существенна ли разница между официальным и гражданским браком?

Гражданские браки — это, вообще говоря, примета нашего времени. Институт брака поделился на институт «ответственного брака» и институт «просто брака», когда люди живут вместе, рассчитывая, что поскольку сейчас все хорошо, то и дальше будет хорошо, а если не будет — то ничего их не сдерживает, можно легко разойтись.

Гражданский брак

«Ответственным», в данном случае, я называю тот самый брак — со штампом. Почему?

Во-первых, вопрос в положении женщины — это важно

Женщине в жизни нужна определенность — желание определенности, внятности и стабильности заложено в ней биологически. Возможно, для каких-то редких экземпляров женщины это и не очень существенно, но для большинства — да, существенно, даже очень. Неудобно это — быть «наполовину замужем», не в том смысле, что неловко (хотя и не без этого), а в том, что именно — неудобно. Хочет женщина или не хочет, но она все равно о детях своих так или иначе думает, есть они или нет — думает (хотя бы и подсознательно). Если же у тебя не брак, а какая-то сплошная «зона неопределенности», то как же дети?..

Мужчины же — существа по природе своей ветреные, поэтому когда мужчина не делает шага, который характеризует серьезность его намерений (а этот шаг — предложение облагородить паспорта супругов штампами), то ощущение неопределенности у женщины имеет место быть. А поскольку неопределенность для нее тягостна, у нее — стресс. И я подчеркиваю, что для женщины, живущей в гражданском браке, официальное предложение от мужчины — это не только и не столько вопрос юридических гарантий, это вопрос серьезности отношений, серьезности намерений. Это вопрос уважения, в конце концов.

Во-вторых, отношение к отношениям

Если ты подходишь к своим отношениям с партнером так, что они у тебя до гроба будут продолжаться, что вы вместе с ним стариться будете, то иначе относишься к этим своим отношениям. Ну, это, правда, разные вещи… А гражданский брак, он — психологически я имею в виду — как билет с открытой датой. Тебе вроде бы и не надо туда, куда этот билет. Но с другой стороны — ты всегда знаешь, что билетик у тебя есть, припасен, и поэтому ты в любой момент — махнул, и будь здоров, счастливо оставаться. А с таким подходом нет мотива вкладываться в эти отношения по полной программе — ведь это все равно что ремонтировать съемную квартиру.

Если же совсем грубо сказать, то штамп в паспорте создает у человека эффект «обреченности» — мол, все, приехали. С одной стороны, это, конечно, ужасно — боже-боже, все, теперь навеки обручен, катастрофа! А с другой стороны — когда ты знаешь, что теперь — все, поиски закончились, теперь без вариантов, у тебя и метаний внутренних нет. Вот — это твое, навсегда, полностью — занимайся, вкладывай, развивай! Очень полезное дело для психики. Короче говоря, и для психики это хорошо, и в целом — как раз то, что надо! Особенно если у тебя голова на плечах имеется и ты понимаешь, что все в твоей жизни — результат твоих собственных усилий, а поэтому, вступая в брак, ты осмысленно и серьезно приступаешь к работе по созданию у тебя в семье взаимного счастья.

Ну и, наконец, в-третьих, чисто прагматические соображения — а куда без них?

В официальном браке есть дополнительный мотивирующий фактор, скрепляющий отношения партнеров, — это вопрос, связанный с общими материальными ценностями. Знаете, когда в середине 90-х большинству людей в нашей стране уже нечего было терять, это одно дело. Но сейчас, в середине нынешнего десятилетия, штамп в паспорте — это еще и вопрос экономический. Почему я считаю это важным? По одной простой причине: кризисы случаются в любой семье — это неизбежно, поскольку все мы, как известно, живые люди, но одно дело — кризис в гражданском браке, а другое — в официальном.

В гражданском браке супруги воспринимают кризис как сигнал, что пора разбегаться, воспользоваться, так сказать, своим билетиком с открытой датой. Не получается?.. Так зачем друг друга мучить?! Пойдем каждый своей дорогой — мы ведь свободные люди. А в браке официальном иначе, кризис в браке — это не повод для расставания, потому как «у нас семья, дети, совместное имущество» и так далее.

И соответственно, супруги делают над собой усилие, наступают на горло собственной кризисной песне и пытаются этот кризис преодолеть. Да, пусть и меркантильные причины, но они заставляют людей попытаться найти общий язык, понять друг друга, возможно, простить и сделать для себя выводы на будущее. Правильно пережитый семейный кризис укрепляет отношения в паре. И вот, казалось бы, корысть — жалко расставаться с половиной нажитого (или другие причины приземленные), но это «жалко» держит в момент кризиса, и человек не бежит от проблемы, а вынужден искать пути ее решения.

Здесь я, конечно, имею в виду те ситуации, когда супруги у нас — люди здравые, по-настоящему друг к другу небезразличные, хорошо воспитанные и вообще хорошие люди. Потому как, разумеется, часто люди кризис в браке переживают, но не делают для себя из этого никаких выводов, не изменяются, не ищут пути решения проблемы, не пытаются улучшить отношения, осознав допущенные ошибки. Тогда, конечно, лучше бы их и не связывало ничего, а бежали бы они друг от друга в разные стороны, причем до канадской границы. Потому как жить вместе, ненавидя друг друга, просто потому, что у вас квартира, которую разменивать жалко, — это катастрофа. Это я понимать отказываюсь. Тогда лучше развод. Однозначно.

Впрочем, речь идет не о том, как «надо» делать, как молодые люди «должны» поступать — тут всякий решает сам для себя. Речь идет лишь о плюсах и минусах той или иной формы брачных отношений. Все. А дальше уже — личный выбор и индивидуальная ситуация. Но с другой стороны, странно, если единственный аргумент, почему мужчина не изменяет женщине, — это штамп в паспорте, то это, конечно, безобразие. Это должно быть его внутренним решением — я сохраняю жене верность, потому что я так решил. При чем тут паспорт? И романтические переживания по поводу «свободного выбора» мне тоже понятны — мол, все должно быть от сердца и так далее. Прекрасно! Но при этом надо учитывать, что романтические рассуждения — это все из области «больших чисел», а те или иные события в рамках «малых чисел» происходят — то есть конкретных обстоятельств и живых людей.

Романтические рассуждения исходят из некой идеологии, а фактические действия — из обстоятельств. Девяносто процентов людей уверенно заявляют, что если они увидят лежащего на улице человека, нуждающегося в помощи, то они подойдут к нему и помогут. Но по факту таких — считанные проценты. Это доказано в многочисленных экспериментах. И дело не в том, что люди плохие и врут постоянно во время психологических опросов, дело в том, что есть некие наши представления о себе, а есть минутная слабость, неловкость, «не подумал», «бес попутал» и так далее.

Поэтому замечательно, конечно, ссылаться на «свободный выбор» и так далее, но, по-моему, измена — это разновидность насилия, и если есть хоть какие-то средства и способы, которые помогают человеку не доводить себя до греха, — это надо поддерживать. И если штамп в паспорте ему в этом помогает (в чем я, кстати сказать, сильно сомневаюсь), пусть помогает и дальше. В любом случае это вопрос человеческого фактора и материала, а вовсе не довод в дискуссии о том, хорош или плох официальный брак. Не надо это путать — социальный институт и поведение отдельных граждан.

Вот, например… Мужчина жену действительно любит, но вот не сдержался — приглядел, понимаешь, себе какую-то красавицу, припомнил жене какие-то свои обиды и изменил, он же потом угрызения совести будет испытывать, раскаиваться, и будет ему нехорошо от того, что он сделал. Это из-за штампа, что ли? Или все-таки потому, что он свою жену любит? Я думаю, штамп чувств раскаяния вызвать никак не может…

Если, допустим, мужчина влюбился до состояния умопомрачения и ушел к другой женщине — тут паспорт, штамп и прочая ерунда вообще не в счет — считай, что это чистой воды «свободный выбор». А если мужчина живет с внутренней убежденностью, что изменять — это нормально и вообще дело чести каждого уважающего себя мужчины, то паспорт для него и штамп в нем — не препятствие, а руководство к действию. И женщина уже сама должна для себя решать — жить ей с таким существом или не делать этого.

Мы живем во времени, когда не брак изменился, а мы сами изменились. А поскольку мы изменились, то вместе с нами и все поменялось в нашей жизни: и представления о браке, и способы любить, и отношения между поколениями. Все. И брак в этом списке, надо сказать, оказался в наименее выгодном положении, потому как ошибочно воспринимается нами в качестве института репрессии — мол, ограничивает двух людей, лишает их свободы, диктует им, что и как делать. Но это неправда. Это ерунда.

Брак помогает структурировать жизнь и определить приоритеты, это как пометка маркером, чтобы ничего не напутать во время очередной жизненной неразберихи. «Официальный брак», по большому счету, действительно только штамп в паспорте, а штамп в паспорте — это не более чем показатель серьезности наших намерений. Все. Но мы, видно, настолько боимся друг друга и настолько самим себе не доверяем, что нам надо обязательно кого-нибудь загодя в наших неизбежных конфликтах с партнером виноватым назначить. И назначается ничем не примечательная клякса в документе, удостоверяющем личность. Ну бред же…

Вот почему, мне кажется, нам бы следовало сейчас всем миром, как говорится, формировать новые, позитивные представления о семье и браке. Опьяненные разрушением «старого мира», мы низвергли брак как признак и пережиток некой тирании, поставили на его место странную замену в виде брака «гражданского» и глубокомысленно ведем речи о свободном выборе свободного человека. Но давайте будем говорить об ответственном выборе свободного человека… А почему нет? И психике — определенность, и нам — на радость. Взрослые же мы люди, в конце-то концов. Да, мир изменился. Ну так давайте думать о том, каким теперь должен быть брак в современных условиях. Это вполне закономерный вопрос. Давайте подойдем к нему здраво — без надрыва, без истерики, без заламывания рук — боже-боже, меня свободы лишают! Не надо этого. Сам принцип устроения брака уже меняется, так что нам даже не надо ничего «из головы» придумывать. Достаточно просто зафиксировать те положительные трансформации, которые уже случились.

Брак больше не предполагает определенного распределения ролей — мол, один работает, а другой домохозяйничает. Нет больше этого, супруги теперь сами решают, кто у них кто и как. Брак больше не дает права на государственное жилье (формально, может, и есть такая возможность, но все же всё понимают…), квартиры принадлежат тем, кому они принадлежат, и покупаются теми, кто их покупает. Так что и извечная тема «квартирного вопроса» тоже из проблематики брака на самом деле уже выскочила. Людей в браке должны объединять (а так и будет в скором времени) не квадратные метры, а общие ценности, общность самой их жизни. Чем все это плохо?

Нам все равно никуда не уйти от института брака. Ну хотя бы потому, что нам биологически нужна наша «малая группа», которую никакой другой современный общественный институт дать нам не может, и чем дальше, тем меньше надежд на это. А если нечто неизбежно, то имеет смысл просто чуть перестроить свою голову и начать относиться к этому неизбежному — хорошо.

И что бы мы ни говорили об институте «гражданского брака», думаю, имеет смысл все-таки отдавать себе отчет в том, что, по крайней мере в нашем обществе, это пока лишь некая уловка, условно-легитимная форма редукции, обмана нашего собственного, еще советского стыда и страха, что вроде как мы вместе, а штампа нет. Не случайно же на Западе гражданским браком называют только такие отношения, когда стаж совместного быта и проживания партнеров превышает два года, а у нас на третьей неделе знакомства уже случается «гражданский брак». Что, конечно, забавно…

В общем, как бы мы ни романтизировали гражданский брак, в нем не так уж много романтики. И в значительной степени это просто некий «компромисс в мозгах»: в подкорке сидит — стыдно, если живем без штампа, в сознании — мы же свободные люди в свободной стране! Это конфликт традиционного отношения к супружеству, с одной стороны, и императив свободы «революционеров» и «детей революции» — с другой. А гражданский брак — замечательный компромисс: мы вроде и в браке, но он у нас гражданский. И овцы сыты, и волки целы.

Уверен, что существуют люди, которым присуще серьезное, рачительное, так сказать, отношение к официальному браку. И они дают себе в гражданском браке своего рода испытательный срок, после этого проверяют сухой остаток и констатируют: мы прошли испытание, мы готовы. Но должен вас огорчить. Существует статистика, согласно которой у пар, которые жили гражданским браком два года и более, а потом оформили свои отношения официально, риск развода значительно выше, чем в парах, где период совместной и неофициальной жизни был недолгим. Этому есть, как ни странно, психофизиологическое объяснение, которое я даю в своей книге «Семейное счастье».

И есть у меня большое внутреннее сопротивление самой этой позиции — распишемся, когда дети пойдут. Я логику понимаю, и более того, если дети уже пошли, а вы не расписались, это, конечно, безобразие чистой воды.

Но меня ужасно смущает сама эта увязка — детей и заключения официального союза между двумя взрослыми людьми. Брак — это отношения двух взрослых людей, они должны вступать в брак, если они решили, что это ИМ двоим нужно. А так получается, что дети как бы загоняют своих родителей в брак. Они выступают как своего рода «внешний», принуждающий фактор. И отводить такую роль своему ребенку — это неправильно. Хотите жениться — женитесь, а заставлять детей нести некий груз ответственности за этот ВАШ шаг — несправедливо. «Скованные одной цепью…» Решили сковаться — отнесите паспорта в загс, а ребенка не надо своей цепью назначать. Он ни в чем не виноват.

В любом случае легкость в отношении к браку — это не то, за что будет ратовать доктор. Легкость чревата. Знаете, сначала легонько съехались: «А давай вместе поживем?» — «Давай поживем». Потом легонько зарегистрировались: «А давай распишемся?» — «А давай». Потом с трудностями столкнулись и легонько: «А давай разведемся?» — «Давай разведемся». Разве не странно?.. По-моему, не только странно, но так даже и глупо.

И хотя мы не дадим здесь однозначного ответа на вопрос — какой брак лучше, поскольку каждая судьба уникальна, давайте признаем, что у нас нет никаких оснований рассматривать гражданский брак как обязательную ступень к браку официальному.опубликовано econet

Автор Андрей Курпатов

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