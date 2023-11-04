Хочешь обеспеченного мужчину - обеспечь его!

✅Женщины ошибочно полагают, что смогут закрепить фундамент отношений непомерными эмоциональными и энергетическими вложениями. Психолог Анжелика Богданова объясняет почему это не так и как же найти обеспеченного всеми жизненными ресурсами мужчину.

Аналогично хочешь умного - научи, красивого - подкрась, сильного.... Ну, тут вопрос спорный. Но сам посыл о том, что женщина должна вылепить для себя идеального партнера, воспитать хорошего мужа, как-то совсем не дотягивает до современных стандартов существования людей в паре.

Если хотите обеспеченного мужчину (любыми жизненными ресурсами) - ищите такого!

Хотя, многие дамы именно так и поступают. С самого начала романа неправильно позиционируют себя в нем. Стремятся всячески улучшить мужчину, причем, за счет собственных ресурсов. А потом очень удивляются: почему они такие выжатые, куда делись силы для жизни?

Подсесть на явного альфонса - это слишком просто. Современные вампиры в мужском обличьи придумывают более изощренные способы отъема энергии, времени, средств и радости. Они умеют повести себя так, что женщина сама со всех ног несется, чтобы максимально их ублажить.

При этом партнерша постоянно находится в неврозе: чувствует себя не той, сделавшей что-то не так, недолюбившей, недодавшей. И почему-то у нее не хватает ума посмотреть именно на себя, как недополучившую, недолюбленную - терпящую сторону, одним словом.

Но энергии у женщин, видимо, хоть отбавляй. Хорошо бы еще направить ее в мирное русло. Но получается все наперекосяк: планы рушатся, свидания откладываются, мужчина, в конечном итоге смывается. Что-то изначально было неправильно рассчитано. Может действительно надо было получше ухаживать за партнером, отдать ему последнее, что у тебя осталось?

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Но мужчина, даже самый плохонький, прежде всего обратил на тебя внимание потому, что ты была наполненной в начале вашей встречи. Радость жизни, яркие эмоции, твои достижения - вот то, что привлекло его когда-то. Да он, собственно, и не просил у тебя ничего.

Женщины ошибочно полагают, что смогут закрепить фундамент отношений непомерными эмоциональными и энергетическими вложениями. Они рвутся жалеть партнера, спасать, воспитывать. Даже пытаются заменить ему мать, и этим напрочь отталкивают от себя.

Поэтому, надо запомнить формулу: если ты хочешь обеспеченного мужчину (любыми жизненными ресурсами) - ищи такого. Но не изыскивай в себе возможности обеспечить его тем, что тебе нужно. И так ли уж нужно? Подумай... опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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