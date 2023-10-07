Honda электрифицирует микроавтобус для чистых и тихих поездок по городу

Honda анонсировала 210-километровую электрифицированную версию своего симпатичного, но мощного бензинового N-Van в рамках миссии компании по продаже в Японии только электромобилей к 2030 году.

Honda анонсировала 210-километровую электрифицированную версию своего симпатичного, но мощного бензинового N-Van в рамках миссии компании по продаже в Японии только электромобилей к 2030 году.

Бесшумный легкий коммерческий электрический фургон N-Van идеально подходит для небольших перевозок по городу с остановками, особенно в ранние часы или после того, как люди ложатся спать, и настроен так, чтобы соответствовать характеристикам ускорения легкового автомобиля. существующая модель N-Van с турбонаддувом, работающая на газе.

Технологии помощи водителю, такие как распознавание дорожных знаков, функция удержания полосы движения, адаптивный круиз-контроль и датчики парковки, включены в пакет Honda Sensing и считаются первыми в своем классе, оснащенными боковыми подушками безопасности для водителя и пассажира. стандарт. Конструкторы Honda также увеличили размер роторов тормозных дисков для улучшения управляемости при спуске с холма.

В экстерьере используются материалы, переработанные из бамперов старых автомобилей Honda, а плоский и низкий пол с установленной под ним тонкой батареей в сочетании с высоким потолком создают внутри «просторный и вместительный грузовой отсек».

Заднее пространство составляет 1,48 м (4,85 фута) в длину со сложенным задним сиденьем, ширину 1,39 м (4,56 фута) и высоту 1,36 м (4,48 фута), однако пассажирское и заднее сиденья можно сложить заподлицо с полом, чтобы разместить более длинные предметы. Центральная стойка со стороны пассажира оставлена ​​снаружи, чтобы можно было загружать груз через пассажирскую дверь и сдвижную боковую дверь. В целом N-Van e: может перевозить до 300 кг (660 фунтов).

Honda стремится к тому, чтобы запас хода WLTC на одной зарядке составил 210 км (130 миль), и для удобства использования порт зарядки расположен спереди. Сообщается, что электрический микроавтобус совместим с зарядными устройствами мощностью 6 кВт для полной зарядки примерно за 5 часов, а также имеется порт внешнего питания, так что его сок можно использовать для питания инструментов и бытовой техники или использовать в качестве транспортного средства. Домашний источник питания в чрезвычайных ситуациях.

Прототип N-Van e: находится на тестировании с июня, и компания планирует испытать его за пределами Японии, чтобы подтвердить технические характеристики перед запуском. Если все пойдет по плану, доступность в Японии запланирована на местную весну 2024 года, и он будет доступен в трех конфигурациях, включая рабочую лошадку, у которой удалено все, кроме сиденья водителя. К сожалению, как и в случае с бензиновым N-Van, электрифицированную модель вряд ли можно будет увидеть на дорогах США.

по материалам https://newatlas.com