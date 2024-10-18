Хотите изменить другого – измените себя

Жизнь человека состоит из цепочки взаимоотношений, которые происходят у него с другими людьми, окружающей средой, самим собой. И они, прежде всего, отражают отношение, которое испытывает человек к самому себе, и во многом зависит от того, как в детстве к нему относились родители. То, что привлекает человек в жизни, является его зеркалом – отражением собственных качеств и убеждений.

Как сказал один мудрец: «Вор убежден, что все воруют, пьяница видит вокруг только пьющих…». Люди заостряют внимание только на тех, кто имеет те же качества и слабости, свойственные им самим. Вспомните того, кто раздражает больше всех. Опишите все его отрицательные черты, которые вам не нравятся и которые вы хотели бы изменить. Если вы будете до конца честны с собой, то обязательно обнаружите их в себе. Подумайте, готовы ли вы с ними расстаться? Как только вы начнете с ними бороться, подобные вам люди уйдут из вашей жизни сами. Это касается «сложного партнера», с которым вы живете, неприятных сотрудников, токсичного окружения.

Единственный способ изменить другого человека, измениться самому

Если вас раздражают привычки вашего ребенка, то осознайте, что их он приобрел у вас. Перестаньте его «пилить», начните работу над собой и вы сами не заметите, как он тоже от них избавится.

Любовь к себе

В славянском языке, первой буквой была «Аз», то есть «Я» на русском. Это было не просто так – все для человека начинается с себя, любви и уважения к себе. Любовь – это энергия, и человек, наполненный любовью к себе (не эгоизмом, это совсем другое), излучает эту энергию, и окружающие моментально ее ощущают. Чем сильнее любовь и самоуважение, тем искреннее будут любить вас и окружающие.

Осознавайте себя яркой и сильной личностью, достойной хорошего к себе отношения. Не концентрируйтесь на том, чего не хотите, а сосредоточьтесь на ваших желаниях и целях. Заявляйте себя в настоящем, делайте положительные утверждения, например: «Я ощущаю свою решительность и силу» или «Я — яркая личность». Тренируйте разум в любви и приятии себя, и вы добьетесь поставленной цели. А теперь посмотрите на список всех качеств, которые вам в себе не нравятся, подойдите к зеркалу и преобразуйте их в положительные, которые громко произнесите.опубликовано econet.ru

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