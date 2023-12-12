Hyundai представляет автомобильные шины со встроенными кнопочными цепями противоскольжения

Компания Hyundai представила новый дизайн колес и шин, в которые встроены цепи противоскольжения, разворачивающиеся и убирающиеся одним нажатием кнопки, что может положить конец хлопотному и замерзающему процессу наматывания и снятия традиционных цепей противоскольжения.

Каждая из шин имеет шесть углубленных канавок, расположенных в соответствии с шестью спицами колеса. Внутри этих канавок находятся толстые тросы, похожие на цепи противоскольжения, убранные далеко назад в протектор.

Они частично изготовлены с использованием сжатых сплавов с памятью формы, которые могут активироваться и расширяться при пропускании через них электрического тока. Поэтому, когда дорога становится неровной или закон требует цепей противоскольжения, достаточно просто нажать кнопку. Сплав с памятью формы возвращается к своей первоначальной форме, выдвигая проволочную петлю выше уровня протектора. В этот момент вы можете ехать: не нужно ни мокрых коленей, ни слякоти, ни замерзших пальцев.