Рамки человеческих возможностей ограничены. И вопреки колоссальные способностям головного мозга мы не в состоянии представить настоящую картину бытия. Всё, что мы ощущаем пятью органами чувств - просто иллюзия реальности, созданная мозгом на базе сигналов, полученных от этих самых органов чувств.

Человек не может представить как выглядит реальная картинка бытия, поскольку он может видеть менее 1% от электромагнитного спектра и слышать не более чем 1% от акустического. 90% клеток в теле человека работают в симбиозе с микроорганизмами, которые имеют собственную ДНК, не принадлежащую человеку.

Вселенная в своей основе - гигантская голограмма

Атомы в теле человека представляют на 99,999% пустое пространство, и ни один из них не является порождённым человеком – все заимствованы из звездного вещества Космоса.

Человек имеет 46 хромосом, на 2 меньше, чем картофель.

Радугу человек показывает как бы только себе: её существование связано с особенностями человеческого зрения и зависит от конических фоторецепторов в его глазах. Речь идет именно о цветовом восприятии.

Для других живых существ, не имеющих подобных конусов-колбочек, радуга как бы не существует. Например, собаки видят всё чёрно-серо-белым.

Таким образом, вы не просто смотрите на радугу – ваш мозг создаёт иллюзию её.

Это довольно удивительно, особенно если учесть, что все красивые цвета которые вы видите, составляют менее 1% электромагнитного спектра.

В 1982 г. произошло замечательное событие. В Парижском университете исследовательская группа под руководством физика Alain Aspect провела эксперимент, который может оказаться одним из самых значительных в ХХ веке и изменить лицо науки.

Aspect и его группа обнаружили, что в определённых условиях элементарные частицы способны мгновенно сообщаться друг с другом, независимо от расстояния между ними.

Hе имеет значения, 10 футов между ними, или 10 миллиардов миль.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Каким-то образом каждая частица всегда знает, что делает другая. Проблема этого открытия в том, что оно нарушает постулат Эйнштейна о предельной скорости распространения взаимодействия, равной скорости света.

Поскольку путешествие быстрее скорости света равносильно преодолению временного барьера, эта пугающая перспектива заставила некоторых физиков пытаться разъяснить опыты Aspect сложными обходными путями. Hо других это вдохновило предложить даже более радикальные объяснения.

Hапример, физик лондонского университета David Bohm посчитал, что из открытия Aspect следует, что объективной реальности не существует, что, несмотря на её очевидную плотность, Вселенная в своей основе - фантазм, гигантская, роскошно детализированная голограмма.

Чтобы понять, почему Bohm сделал такое поразительное заключение, нужно сказать о голограммах.

Голограмма представляет собой трёхмерную фотографию, сделанную с помощью лазера.

Чтобы изготовить голограмму, прежде всего фотографируемый предмет должен быть освещён светом лазера.

Тогда второй лазерный луч, складываясь с отражённым светом от предмета, даёт интерференционную картину, которая может быть зафиксирована на плёнке. Готовый снимок выглядит как бессмысленное чередование светлых и тёмных линий.

Hо, стоит осветить снимок другим лазерным лучом, как тотчас появляется трёхмерное изображение исходного предмета.

Трёхмерность - не единственное замечательное свойство, присущее голограмме.

Если голограмму с изображением розы разрезать пополам и осветить лазером, каждая половина будет содержать целое изображение той же самой розы точно такого же размера.

Если же продолжать разрезать голограмму на более мелкие кусочки, на каждом из них мы вновь обнаружим изображение всего объекта в целом.

В отличие от обычной фотографии, каждый участок голограммы содержит информацию обо всём предмете, но с пропорционально соответствующим уменьшением чёткости.

Принцип голограммы - "всё в каждой части" - позволяет нам принципиально, по-новому, подойти к вопросу организованности и упорядоченности.

На протяжении почти всей своей истории, западная наука развивалась с идеей о том, что лучший способ понять физический феномен, будь то лягушка или атом, - это рассечь его и изучить составные части.

Голограмма показала нам, что некоторые вещи во Вселенной не поддаются исследованию таким образом.

Если мы будем рассекать что-либо, устроенное голографически, мы не получим частей, из которых оно состоит, а получим то же самое, но поменьше точностью.

Такой подход вдохновил Bohm на иную интерпретацию работ Aspect.

Bohm был уверен, что элементарные частицы взаимодействуют на любом расстоянии не потому, что они обмениваются некими таинственными сигналами между собой, а потому, что их разделённость - иллюзорна.

Он пояснял, что на каком-то более глубоком уровне реальности такие частицы являются не отдельными объектами, а фактически расширениями чего-то более фундаментального.

Вдобавок к её "фантомности", такая Вселенная может обладать и другими удивительными свойствами.

Если очевидная разделённость частиц - это иллюзия, значит, на более глубоком уровне все предметы в мире могут быть бесконечно взаимосвязаны.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Электроны в атомах углерода в нашем мозгу связаны с электронами каждого плывущего лосося, каждого бьющегося сердца, каждой мерцающей звезды.

Всё взаимопроникает со всем, и хотя человеческой натуре свойственно всё разделять, расчленять, раскладывать по полочкам все явления природы, все разделения по необходимости искусственны, и природа в конечном итоге предстаёт безразрывной паутиной.

В голографическом мире даже время и пространство не могут быть взяты за основу. Потому что такая характеристика, как положение, не имеет смысла во вселенной, где ничто на самом деле не отделено друг от друга; время и трёхмерное пространство, как изображения рыб на экранах, необходимо будет считать не более чем проекциями.

На этом, более глубоком уровне реальность - это нечто вроде суперголограммы, в которой прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно.

Это значит, что с помощью соответствующего инструментария может появиться возможность проникнуть вглубь этой суперголограммы и извлечь картины давно забытого прошлого.

Что ещё может нести в себе голограмма - ещё далеко не известно. Предположим, например, что голограмма - это матрица, дающая начало всему в мире, как минимум, в ней есть все элементарные частицы, которые принимали или будут когда-то принимать любую возможную форму материи и энергии, от снежинок до квазаров, от голубых китов до гамма-лучей.

Другими словами, возможно, голографический уровень мира - просто одна из ступеней бесконечной эволюции.

Было обнаружено, что к свойствам голограмм добавилась ещё одна поразительная черта - огромная плотность записи.

Просто изменяя угол, под которым лазеры освещают фотопленку, можно записать много различных изображений на той же поверхности.

Было показано, что один кубический сантиметр плёнки способен хранить до 10 миллиардов бит информации.

Bohm не одинок в своём стремлении исследовать свойства голографического мира.

Hезависимо от него, нейрофизиолог из стэндфордского университета Karl Pribram, работающий в области исследования мозга, также склоняется к голографической картине мира.

Pribram пришёл к этому заключению, размышляя над загадкой, где и как в мозге хранятся воспоминания. Многочисленные эксперименты на протяжении десятилетий показали, что информация хранится не в каком-то определённом участке мозга, а рассредоточена по всему объёму мозга.

В ряде решающих экспериментов в 20-х годах исследователь мозга Karl Lashley обнаружил, что независимо от того, какой участок мозга крысы он удалял, он не мог добиться исчезновения условных рефлексов, выработанных у крысы до операции.

Единственной проблемой оставалось то, что никто не смог предложить механизм, объясняющий это забавное свойство памяти "всё в каждой части".

Позже, в 60-х, Pribram столкнулся с принципом голографии и понял, что он нашёл объяснение, которое искали нейрофизиологи. Pribram уверен, что память содержится не в нейронах и не в группах нейронов, а в сериях нервных импульсов, "оплетающих" мозг, подобно тому, как луч лазера "оплетает" кусочек голограммы, содержащий всё изображение целиком. Другими словами, Pribram уверен, что мозг есть голограмма.

Теория Pribram также объясняет, как человеческий мозг может хранить так много воспоминаний в таком маленьком объёме. Предполагается, что человеческий мозг способен запомнить порядка 10 миллиардов бит за всю жизнь (что соответствует примерно объему информации, содержащемуся в 5 комплектах Британской энциклопедии).

Местонахождение памяти - не единственная нейрофизиологическая загадка, которая стала более разрешимой в свете голографической модели мозга Pribram.

Другая - это каким образом мозг способен переводить такую лавину частот, которые он воспринимает различными органами чувств (частоты света, звуковые частоты и так далее), в наше конкретное представление о мире.

Кодирование и декодирование частот - это именно то, с чем голограмма справляется лучше всего.

Точно так же, как голограмма служит своего рода линзой, передающим устройством, способным превращать видимо бессмысленную мешанину частот в связное изображение, так и мозг, по мнению Pribram, содержит такую линзу и использует принципы голографии для математической переработки частот от органов чувств во внутренний мир наших восприятий.

Множество фактов свидетельствуют о том, что мозг использует принцип голографии для функционирования.

Теория Pribram находит всё больше сторонников среди нейрофизиологов.

Мысль Pribram о том, что наш мозг математически конструирует "твёрдую" реальность, полагаясь на входные частоты, также получила блестящее экспериментальное подтверждение.

Было обнаружено, что любой из наших органов чувств обладает гораздо большим частотным диапазоном восприимчивости, чем предполагалось ранее. Hапример, исследователи обнаружили, что наши органы зрения восприимчивы к звуковым частотам, что наше обоняние несколько зависит от того, что сейчас называется "осмотическими частотами", и что даже клетки нашего тела чувствительны к широкому диапазону частот.

Такие находки наводят на мысль, что это - работа голографической части нашего сознания, которая преобразует раздельные хаотические частоты в непрерывное восприятие.

Поэтому-то всё, что мы видим, слышим, ощущаем пятью органами чувств - всего лишь иллюзия действительности, созданная нашим мозгом на основе сигналов, полученных от этих органов чувств. От их индивидуального восприятия и интерпретации информации в форме реагирования на энергии.

Мы - "приёмники", плывущие в калейдоскопическом море частот, и всё, что мы извлекаем из этого моря и превращаем в физическую реальность, всего лишь один частотный канал из множества, извлеченный из голограммы.

В объективной реальности нет цветов: есть лишь волны разной длины.

Нет звуков: есть лишь колебания среды.

Нет времени, нет чувств и нет смысла.

Каждый из нас живёт в своей собственной Вселенной, которую сам создаёт, сам наполняет смыслом и пытается "навязать" подобным себе.опубликовано econet

Автор Талбот Майкл ,"Голографическая Вселенная"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet