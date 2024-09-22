Индейское поверье: Почему нельзя обижать зверей?

Это древнее индейское верование. Издеваться над животными нельзя. Индейцы считали, что болезни возникли так: люди очень жестоко относились к животным, убивали их уже не ради еды, а ради богатства - ради шкур. Или для развлечения. И Верховный Дух разрешил животным защищаться от людей, насылая на них болезни. Только так звери могли себя защитить.
Духи убитых животных вызывают болезни у людей. Поэтому после охоты требовалось умилостивить дух животного и объяснить ему, что охота была проведена по необходимости. Так устроен мир, и людям надо что-то есть. Прости нас, Медведь и Олень, а мы не будем охотиться без необходимости. Проводились специальные ритуалы и защитные церемонии. И был запрет-табу на истребление зверей без необходимости.
Есть болезни, насланные злыми силами, плохими людьми, магией. Их может лечить шаман, который заменял врача. Можно сказать современным языком, есть психосоматические болезни.
А есть болезни, которые шаман практически не может лечить результативно. Это болезни, принесённые белыми людьми. Или возникшие из-за нарушения строгого табу, - например, жестокое истребление животных. Нужно прекратить делать запрещённое. Попросить прощения у духов. Тогда такая болезнь может пройти.
Это древнее индейское отношение к болезням. Посмотрите, как относились к животным в Китае, где возник очаг заражения. Жестоко относились, мягко говоря. И зараза, по мнению некоторых учёных, связана с тем, что кто-то съел грызуна. От животного она пошла, инфекция.
Во всем мире к животным относились плохо. Кроме отдельных групп добрых людей, конечно. Животных мучили, показывали в цирке, без нужды уничтожали, отравляли их места обитания, охотились для удовольствия…
Сытые и тепло одетые люди обижали животных, - так сказали бы индейские шаманы. И духи животных стали защищаться, наслав болезнь. А что им ещё оставалось, если истребление не прекращается? Без нужды? Просто для удовольствия?
Чтобы снизить риск болезни, надо помочь животным. Умилостивить их духов.
В древнем поверье есть смысл. Неизвестно откуда возникают вдруг болезни. Но шаманы знали ответ: массовые болезни насылают от отчаяния духи животных. Чтобы защитить тех зверей, которые ещё остались в живых. И надо прекратить нарушать табу, запрет на жестокость по отношению к братьям нашим меньшим. Тогда болезнь уйдёт, - так сказал бы мудрый индейский шаман…опубликовано econet
Автор Анна Кирьяновf
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