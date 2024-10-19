Инфантильность: ошибки воспитания

Бывает не так просто определить – инфантильный перед вами человек или нет. Инфантильность начинает проявляться во взаимодействии, тем более в критические моменты, когда человек ждет, что кто-то возьмет за него ответственность. Инфантильных людей сравнивают с вечными детьми. Их не только не интересуют другие люди, но они и о себе не хотят или не могут позаботиться.

Сегодня мы разберем совсем не однозначную тему – инфантильность. Термин «инфантильность» происходит от слова «инфант». Из Википедии: Инфа́нт, женская форма инфа́нта (исп. infante, порт. infant) – титул всех принцев и принцесс королевского дома в Испании и Португалии.

Как воспитывается инфантильность

Что такое инфантилизм? Инфантилизм (от лат. infantilis – детский) – это незрелость в развитии, сохранение в физическом облике или поведении черт, присущих предшествующим возрастным этапам. В переносном смысле инфантилизм (как детскость) – проявление наивного подхода в быту, в политике, во взаимоотношениях и т. д. Для более полной картины необходимо отметить, что инфантилизм бывает психическим и психологическим. И главное их отличие не внешнее проявление, а причины возникновения.

Внешние проявление у психического и психологического инфантилизма похожи и выражаются они в проявлении детских черт в поведении, в мышлении, в эмоциональных реакциях. Чтобы понять различие психического и психологического инфантилизма необходимо разобраться в причинах возникновения.

Психический инфантилизм

Он возникает вследствие отставания и задержки в психике ребенка. Другими словами происходит задержка становления личности, вызванная задержкой развития в эмоциональной и волевой сферах. Эмоционально-волевая сфера – это база, на которой строится личность. Не имея такой базы, человек в принципе не может повзрослеть и в любом возрасте остается «вечным» ребенком.

Здесь необходимо еще отметить, что инфантильные дети отличаются от умственно-отсталых или аутичных. Умственная сфера у них может быть развита, они могут иметь высокий уровень абстрактно-логического мышления, способны применять полученные знания, быть интеллектуально развиты и самостоятельны.

Психический инфантилизм невозможно выявить в раннем детстве, его можно заметить только тогда, когда у ребенка школьного или подросткового возраста начинают преобладать игровые интересы над учебными.

Другими словами, интерес ребенка ограничивается только играми и фантазиями, все, что выходит за рамки этого мира не принимается, не исследуется и воспринимается как что-то навязываемое извне неприятное, сложное, чужеродное.

Поведение становится примитивным и предсказуемым, от любых дисциплинарных требований ребенок еще больше уходит в мир игры и фантазии. Со временем это приводит к проблемам социальной адаптации.

Как пример, ребенок может часами играть на компьютере, искренне не понимая, зачем нужно чистить зубы, заправлять постель, ходить в школу. Все, что за пределами игры – чужеродное, ненужное, непонятное.

Необходимо отметить, что в инфантилизме человека, родившегося нормальным, могут быть повинны родители. Несерьезное отношение к ребенку в детстве, запрет на принятие самостоятельных решений подростку, постоянное ограничение его свободы как раз и ведет к неразвитости эмоционально-волевой сферы.

Психологический инфантилизм

При психологическом инфантилизме ребенок имеет здоровую, без отставаний, психику. Он вполне может соответствовать своему развитию по возрасту, но практически это не происходит, потому что по ряду причин выбирает в поведении роль ребенка.

В общем, главное отличие психического инфантилизма от психологического можно выразить так:

Психический инфантилизм: не могу, даже если хочу.

Психологический инфантилизм: не хочу, даже если могу.

С общей теорией понятно. Теперь более конкретно.

Как появляется инфантилизм

По мнению психологов, инфантильность не врожденное качество, а приобретенное через воспитание. Так что же такое делают родители и воспитатели, что ребенок вырастает инфантильным?

Опять же, по мнению психологов, инфантильность развивается в период от 8 до 12 лет. Не будем оспаривать, а просто пронаблюдаем, как это происходит.

В период с 8 до 12 лет ребенок уже может брать на себя ответственность за свои поступки. Но для того, чтобы ребенок начал совершать самостоятельные поступки, ему необходимо доверять. Вот именно здесь и кроется основное «зло», которое и приводит к инфантильности.

Вот некоторые примеры воспитания инфантильности:

«У тебя не получается писать сочинение? Я помогу, я раньше хорошо писала сочинения», - говорит мама.

«Я лучше знаю, как правильно!»

«Будешь слушать маму, и у тебя все будет хорошо».

«Какое у тебя может быть свое мнение!»

«Я сказал, так и будет!»

«Руки у тебя не из того места растут!»

«Да у тебя всегда все как не у людей».

«Отойди, я сам сделаю».

«Ну, конечно, за что он не возьмется, все сломает!»

Так постепенно родители закладывают программы в своих детей. Некоторые дети, конечно, пойдут наперекор, и будут делать по-своему, но могут получить такой прессинг, что желание что-либо делать вообще отпадет и, причем навсегда.

С годами ребенок может поверить в правоту родителей, что он неудачник, что он ничего не может сделать правильно, и что намного лучше это могут сделать другие. А если еще идет подавление чувств и эмоций, ребенок никогда с ними не познакомится и тогда его эмоциональная сфера будет не развита.

« Ты еще мне тут плакать будешь!»

«Ты чего орешь? Больно? Терпеть надо».

«Мальчики никогда не плачут!»

«Что ты орешь, как ненормальная».

Все это можно охарактеризовать такой фразой: «Ребенок, не мешай нам жить». К сожалению, это основное требование родителей к детям, быть тихим, послушным и не мешать. Так чего ж потом удивляться, что инфантилизм поголовен.

По большому счету родители бессознательно подавляют в ребенке и волю и чувства.

Это один из вариантов. Но есть и другие. Например, когда мама одна воспитывает сына (или дочь). Она начинает опекать ребенка больше, чем ему требуется. Ей хочется, чтобы он вырос каким-то очень известным, чтобы доказал всему миру, какой он талант, чтобы мать могла им гордиться.

Ключевое слово – мать могла гордиться. В данном случае о ребенке и не думается, главное удовлетворить свои амбиции. Такая мама с удовольствием найдет для своего ребенка то занятие, которое будет ему по душе, положит на это все силы и деньги, а все трудности, которые могут возникнуть во время такого увлечения, возьмет на себя.

Вот и вырастают талантливые, но ни к чему не приспособленные дети. Хорошо, если потом найдется женщина, которая захочет служить этому таланту. А если нет? А если еще так окажется, что и таланта-то по существу нет. Догадываетесь, что ждет такого ребенка в жизни? А мама будет горевать: «Ну, почему он у меня такой! Я столько для него сделала!». Да не для него, а ЗА НЕГО, вот поэтому он и такой.

Еще пример, когда родители не чают души в своем дитяти. С детства он только и слышит, какой он замечательный, какой талантливый, какой смышленый и все в этом роде. Самомнение ребенка становится настолько высоко, что он уверен, что достоин большего просто так и не приложит ни какого труда, чтобы этого большего достичь.

Родители сами за него все сделают и будут с восхищением смотреть, как он ломает игрушки (он такой любознательный), как он обижает детей во дворе (он такой сильный) и т.п. А столкнувшись с настоящими трудностями в жизни, он сдуется, как пузырь.

Еще один, очень яркий пример зарождения инфантилизма, бурный развод родителей, когда ребенок ощущает себя ненужным. Родители выясняют отношения между собой, и заложником этих отношений становится ребенок.

Все силы и энергия родителей направляется на то, чтобы «досадить» другой стороне. Ребенок не понимает, что же на самом деле происходит и зачастую начинает брать ответственность на себя – папа ушел из-за меня, я был плохим сыном (дочкой).

Эта ноша становится непомерной и происходит подавление эмоциональной сферы, когда ребенок не понимает, что же с ним происходит, а рядом не оказывается взрослого, который помог бы понять ему самого себя и того, что происходит. Ребенок начинает «уходить в себя», замыкаться и жить в собственном мире, где ему комфортно и хорошо. Реальный мир представляется как что-то пугающее, злое и неприемлемое.

Я думаю, что вы и сами можете привести множество таких примеров, а может быть, в чем-то даже узнаете себя или своих родителей. Любой результат воспитания, который ведет к подавлению эмоционально-волевой сферы, приводит к инфантилизму.

Только не торопитесь во всем винить своих родителей. Это очень удобно и это тоже одна из форм проявления инфантильности. Лучше посмотрите, что вы сейчас делаете со своими детьми.

Понимаете, чтобы воспитать личность, самому необходимо быть личностью. А чтобы рядом росло сознательное дитя, надо чтобы и родители были осознанными. Но так ли это на самом деле?

Не сбрасываете ли вы на своих детей раздражение за свои неразрешенные проблемы (подавление эмоциональной сферы)? Не пытаетесь ли вы навязать детям свое видение жизни (подавление волевой сферы)?

Мы бессознательно совершаем те же самые ошибки, которые совершали наши родители, а если мы не осознаем их, то наши дети будут совершать те же ошибки в воспитании уже своих детей. Увы, это так.

Еще раз для понимания:

Психический инфантилизм – неразвитая эмоционально-волевая сфера;

Психологический инфантилизм – подавленная эмоционально-волевая сфера.

Как проявляется инфантилизм

Проявления психического и психологического инфантилизма практически одинаковые. Отличие их в том, что при психическом инфантилизме человек не может сознательно и самостоятельно изменить свое поведение, даже если у него появляется мотив.

А при психологическом инфантилизме, человек может изменить свое поведение при появлении мотива, но чаще всего не меняет из желания оставить все, как есть.

Давайте рассмотрим конкретные примеры проявления инфантилизма.

Человек добился успехов в науке или в искусстве, но в бытовой жизни оказывается совершенно не приспособленным. В своей деятельности он ощущает себя взрослым и компетентным, но абсолютным ребенком в быту и во взаимоотношениях. И старается найти кого-то, кто возьмет на себя ту сферу жизни, в которой можно оставаться ребенком.

Взрослые сыновья и дочери продолжают жить со своими родителями и не создают своих семей. С родителями все привычно и знакомо, можно оставаться вечным ребенком, за которого будут решаться все бытовые проблемы.

Создать свою семью – это взять на себя ответственность за свою жизнь и столкнуться с определенными трудностями.

Предположим, что с родителями становится жить невыносимо, они тоже начинают что-то требовать. Если в жизни человека появляется другой, на которого можно переложить ответственность, тогда он уйдет из родительского дома, и будет продолжать вести тот же образ жизни, что и с родителями – ничего не брать на себя и не за что не отвечать.

Только инфантилизм может толкнуть мужчину или женщину бросить семью, пренебречь своими обязательствами ради попытки вернуть свою ушедшую молодость.

Постоянная смена работы из-за нежелания прилагать усилия или приобретения мифического опыта.

Поиски «спасителя» или «волшебной таблетки», это тоже признаки инфантилизма.

Основным критерием можно назвать неумение и нежелание брать на себя ответственность за свою жизнь, не говоря уже о жизни близких людей. И как написали в комментариях: «самое страшное быть с человеком и знать, что на него нельзя положиться в критический момент! Такие люди создают семьи, рожают детей и перекладывают ответственность уже на другие плечи!»

Как выглядит инфантилизм

Не всегда можно с первого взгляда определить – инфантильный перед вами человек или нет. Инфантильность начнет проявляться во взаимодействии, а особенно в критические моменты жизни, когда человек как бы тормозит, не принимает ни какого решения и ждет, что кто-то возьмет за него ответственность.

Инфантильных людей можно сравнить с вечными детьми, которых ничего особо не заботит. Причем их не только не интересуют другие люди, но они и о себе не хотят (психологический инфантилизм) или не могут (психический) позаботиться.

Если говорить о мужском инфантилизме, то это однозначно поведение ребенка, которому необходима не женщина, а мама, заботящаяся о нем. Очень многие женщины попадают на эту удочку, а потом начинают возмущаться: «Почему все время должна делать я? И деньги заработать, и дом содержать, и за детьми ухаживать, и отношения выстраивать. И вообще есть ли рядом мужчина?»

Сразу напрашивается вопрос: «Мужчина? А за кого вы выходили замуж? Кто был инициатором знакомства, встреч? Кто принимал решения, как и где провести совместный вечер? Кто все время придумывал, куда пойти и что делать?» Эти вопросы бесконечные.

Если вы с самого начала брали все на себя, сами все придумывали и делали, а мужчина просто послушно выполнял, то разве вы выходили замуж за ВЗРОСЛОГО МУЖЧИНУ? Мне кажется, что вы выходили замуж за РЕБЕНКА. Только вы были так влюблены, что сразу этого не заметили.

Что делать

Это самый главный вопрос, который возникает. Давайте его сначала рассмотрим относительно ребенка, если вы родители. Потом относительно взрослого, который продолжает оставаться ребенком по жизни. (Данные вопрос рассматривается в статье Что делать, если у вас инфантильный муж. прим.ред.)

И последнее, если вы увидели в себе черты инфантилизма и решили все-таки что-то поменять в себе, но не знаете как.

Что делать, если у вас растет инфантильный ребенок.

Давайте рассуждать вместе – что вы хотите получить в итоге в результате воспитания ребенка, что вы делаете и что необходимо делать, чтобы получить желаемый результат?

Задача каждого родителя состоит в том, чтобы максимально приспособить ребенка к самостоятельной жизни без родителей и научить жить во взаимодействии с другими людьми, чтобы он мог создать свою счастливую семью.

Несколько ошибок, в результате которых развивается инфантилизм

Вот некоторые из них.

Ошибка 1. Жертвенность

Проявляется эта ошибка тогда, когда родители начинают жить для детей, стараясь дать ребенку самое лучшее, чтобы у него все было, чтобы одет он был не хуже других, чтобы в институте учился, при этом отказывая себе во всем.

Своя жизнь как бы становится не важной по сравнению с жизнью ребенка. Родители могут работать на нескольких работах, недоедать, недосыпать, не заботиться о себе и о своем здоровье, только бы у ребенка было все хорошо, только бы он выучился и вырос человеком. Чаще всего так поступают одинокие родители.

На первый взгляд кажется, что родители вкладывают всю свою душу в ребенка, но результат оказывается плачевным, ребенок вырастает неспособным ценить своих родителей и ту заботу, которую они давали.

Что же происходит на самом деле. Ребенок с малых лет привыкает к тому, что родители живут и работают только ради его благополучия. Он привыкает получать все готовое. Возникает вопрос, если человек привык получать все готовое, сможет ли он, потом сам, что-то делать для себя или будет ждать, что кто-то сделает за него?

И при том не просто ждать, а требовать своим поведением, что вы должны, потому что опыта что-то делать самостоятельно нет, и именно родители не дали этот опыт, ведь все всегда было для него и только ради него. Он на полном серьезе не понимает, почему должно быть по-другому и как это вообще возможно.

И ребенок не понимает, почему и за что он должен быть благодарен родителям, если так и должно было быть. Жертвовать собой – это как калечить свою жизнь, так и жизнь ребенка.

Что делать. Начинать надо с себя, научиться ценить себя и свою жизнь. Если родители не будут ценить свою жизнь, ребенок примет это как данность и тоже не будет ценить жизнь родителей, а, следовательно, и жизни других людей. Для него жизнь ради него станет правилом во взаимоотношениях, он будет использовать других и считать это абсолютно нормальным поведением, ведь его так научили, по-другому он просто не умеет.

Задумайтесь, интересно ли ребенку с вами, если вам, кроме заботы о нем нечего дать? Если в вашей жизни ничего не происходит такого, что могло бы привлечь ребенка, чтобы разделить ваши интересы, чтобы почувствовать себя членом сообщества – семьи?

И стоит ли потом удивляться, если ребенок будет на стороне находить развлечения такие, как выпивка, наркотики, бездумное гулянье и т.п., он ведь привык только получать то, что ему дают. Да и как он может гордиться вами и уважать вас, если вы ничего из себя не представляете, если все ваши интересы только вокруг него?

Ошибка 2. «Тучи разведу руками» или я все проблемы решу за тебя

Проявляется эта ошибка в жалости, когда родители решают, что на век ребенка еще хватит проблем, и пусть хоть с ними он останется ребенком. А в итоге вечным ребенком. Жалость может быть вызвана недоверием, что ребенок в чем-то сам может о себе позаботиться. А недоверие опять же возникает из-за того, что ребенка не научили самостоятельно заботиться о себе.

Как это выглядит:

« Ты устал, отдохни, я доделаю».

«Успеешь еще наработаться! Давай я сделаю это за тебя».

«Тебе еще уроки делать, ладно, иди, я сама помою посуду».

«Надо договориться с Мариванной, чтобы она сказала кому нужно, чтобы ты без проблем поступил учиться»

И все в таком духе.

По большому счету родители начинают жалеть своего ребенка, он устал, у него большая нагрузка, он маленький, не знает жизни. А то, что родители сами не отдыхают и нагрузка у них не меньше, и сами не все когда-то знали, об этом почему-то забывается.

Вся домашняя работа, устройство в жизни, ложится на плечи родителей. «Это же мой ребенок, если я его не пожалею, не сделаю что то для него (читай: за него), кто еще о нем позаботится? А через какое-то время, когда ребенок привыкает к тому, что за него все сделают, родители удивляются, почему ребенок ни к чему не приспособлен и им все приходится делать самим. Но для него это уже норма поведения.

К чему это приводит. Ребенок, если это мальчик, будет искать себе такую же жену, за спиной которой можно тепло устроиться и спрятаться от жизненных невзгод. Она накормит, обстирает и денег заработает, с ней тепло и надежно.

Если ребенок девочка, то она будет искать себе мужчину, который будет выполнять роль папы, который будет за нее решать все проблемы, содержать ее и ничем не обременять.

Что делать. Во-первых, обратите внимание, чем ваш ребенок занят, какие обязанности по дому он выполняет. Если никаких, то в первую очередь необходимо, чтобы и у ребенка были свои обязанности.

Не так сложно научить ребенка выносить мусор, мыть посуду, убирать за собой игрушки и вещи, содержать свою комнату в порядке. Но обязанности необходимо не просто вменить, а научить, как и что нужно делать и объяснить для чего. Ни в коем случае не должна звучать подобная фраза: «Ты главное хорошо учись, это твоя обязанность, а по дому я все сделаю сама».

За свои обязанности он должен нести ответственность. Устал ребенок, не устал, не важно, в конце концов, можно отдохнуть и выполнить свои обязанности, это его ответственность. Вы разве не так сами поступаете? За вас кто-то что-то делает? Ваша задача научиться не жалеть и не выполнять за него работу, если вы хотите, чтобы он не вырос инфантильным. Именно жалость и недоверие, что ребенок может что-то сделать сам хорошо и не дает возможности воспитать волевую сферу.

Ошибка 3. Чрезмерная любовь, выражающаяся в постоянном восхищении, умилении, возвышении над остальными и вседозволенность

К чему это может привести. К тому, что он никогда не научится любить (а значит, и отдавать), и родителей в том числе. На первый взгляд будет казаться, что он умеет любить, но вся его любовь, она условна и только в ответ, а при любом замечании, сомнении в его «гениальности» или при отсутствии восхищения, будет «пропадать».

В результате такого воспитания ребенок уверен в том, что весь мир должен им восхищаться, потакать. А если этого не происходит, то все вокруг плохие, не способные любить. Хотя именно он и не способен любить, его этому не научили.

В итоге он выберет защитную фразу: «Я такой, какой есть и принимай меня таким, не нравится, не держу». Любовь других он будет принимать спокойно, как должное и, не имея внутри отклика, делать больно тем, кто его любит, в том числе и родителям.

Часто это воспринимают как проявление эгоизма, но проблема намного глубже, у такого ребенка не развита эмоциональная сфера. Ему просто нечем любить. Находясь все время в центре внимания, он не научился доверять своим ощущениям и у ребенка оказался не развит искренний интерес к другим людям.

Еще один вариант, когда родители «защищают» своего ребенка, стукнувшегося о порог, таким образом: «У, какой порог не хороший, обидел нашего мальчика!». С детских лет ребенку внушается, что все вокруг виноваты в его бедах.

Что делать. Опять необходимо начинать с родителей, которым тоже пора повзрослеть и перестать видеть в своем ребенке игрушку, предмет обожания. Ребенок – это самостоятельная автономная личность, которой для развития необходимо находиться в реальном, а не придуманном родителями мире.

Ребенок должен увидеть и пережить всю гамму чувств и эмоций, не убегая и не подавляя их. А задача родителей – научиться адекватно реагировать на проявление эмоций, не запрещать, не успокаивать без необходимости, а разбирать все ситуации, которые вызвали негативные эмоции.

Совсем не обязательно, что кто-то другой «плохой» и поэтому ваш ребенок плачет, посмотрите на ситуацию в целом, что ваш ребенок сделал не так, научите его не зацикливаться на себе, а самому идти навстречу людям, проявляя к ним искренний интерес и находить выходы из сложных ситуаций, без обвинения других и себя. Но для этого, как я уже написала, родителям самим необходимо повзрослеть.

Ошибка 4. Четкие установки и правила

Большинству родителей очень удобно, когда рядом растет послушный ребенок, четко выполняющий указания «делать это», «не делать то», «с этим мальчиком не дружить», «в этом случае поступать так» и т.п.

Они считают, что все воспитание заключено в командовании и подчинении. Но совершенно не задумываются, что лишают способности ребенка мыслить самостоятельно и брать на себя ответственность за свои поступки.

В итоге они воспитывают бездушного и бездумного робота, которому нужны четкие инструкции. А потом сами страдают от того, что если что-то не сказали, то ребенок и не сделал. Здесь подавляется не только волевая, но и эмоциональная сфера, потому что ребенку нет необходимости замечать эмоциональные состояния как свои, так и других людей, и для него становится нормой действовать только по инструкции. Ребенок живет в постоянной навязчивости действий и полном эмоциональном игнорировании.

К чему это приводит? Человек не учится думать и становится не способным размышлять самостоятельно, ему постоянно нужен кто-то, кто будет давать ему четкие указания что, как и когда делать, виноваты у него всегда будут другие, те, кто не «откорректировал» его поведение, не сказал что делать и как поступить.

Такие люди никогда не проявят инициативы, и всегда будут ждать четких и конкретных инструкций. Не будут способны решать какие-то сложные задачи.

Что делать в таких случаях? Учиться доверять ребенку, пусть он сделает что-то не так, вы просто потом разберете ситуацию и вместе найдете правильное решение, вместе, а не за него. Больше разговаривать с ребенком, спрашивать его, чтобы он высказывал свое мнение, не высмеивать, если его мнение вам не нравится.

А главное, не критиковать, а разбирать ситуации, что было сделано не так и как можно было сделать по-другому, постоянно интересуясь мнением ребенка. Другими словами, ребенка необходимо учить думать и размышлять.

Ошибка 5. «Я сама знаю, что ребенку надо»

Эта ошибка является разновидностью четвертой ошибки. А заключается она в том, что родители не прислушиваются к истинным желаниям ребенка. Желания ребенка воспринимаются как сиюминутные капризы, но это не совсем одно и то же.

Капризы – это мимолетные желания, а истинные желания это то, о чем мечтает ребенок. Цель подобного поведения родителей – реализация ребенком того, что не смогли реализовать сами родители (как варианты – семейные традиции, вымышленные образы будущего ребенка). По большому счету из ребенка делают «второго себя».

Когда-то, в детстве, такие родители мечтали стать музыкантами, известными спортсменами, великими математиками и теперь они стараются свои детские мечты воплотить через ребенка. В итоге ребенок не может найти для себя любимое занятие, а если и находит, то родители воспринимают это в штыки: «Я лучше знаю, что тебе надо, поэтому ты будешь делать то, что я тебе говорю».

К чему это приводит. К тому, что у ребенка вообще никогда не будет цели, он так никогда и не научится понимать свои желания, и всегда будет находиться в зависимости от желаний других и вряд ли добьется каких-то успехов в реализации желаний родителей. Он всегда будет ощущать себя «не на своем месте».

Что делать. Учитесь прислушиваться к желаниям ребенка, интересуйтесь, о чем он мечтает, что его привлекает, учите его высказывать свои желания вслух. Наблюдайте, что привлекает вашего ребенка, чем он с удовольствием занимается. Никогда не сравнивайте ребенка с другими.

Помните, желание, что ваш ребенок станет музыкантом, художником, знаменитым спортсменом, математиком – это ваши желания, а не ребенка. Стараясь внушить свои желания ребенку, вы сделаете его глубоко несчастным или добьетесь обратного результата.

Ошибка 6. «Мальчики не плачут»

Неумение самих родителей выражать свои эмоции приводит к тому, что и эмоции ребенка начинают подавлять. Происходит запрет на сильные переживания положительных и отрицательных эмоций, соответствующих реальной ситуации, так как родители сами не знают, как на них реагировать.

А если что-то не знаешь, то часто выбор делается в сторону ухода или запрета. В результате, запрещая ребенку выражать свои эмоции, родители по большому счету запрещают ребенку чувствовать, а в конечном итоге – жить полной жизнью.

К чему это приводит. Вырастая, ребенок не может понять себя, и ему необходим «поводырь», который будет ему объяснять, что же он чувствует. Он будет доверять этому человеку и полностью зависеть от его мнения. Отсюда и возникают конфликты между матерью и женой мужчины.

Мать будет говорить одно, а жена – другое, и каждая будет доказывать, что именно то, что она говорит, мужчина и чувствует. В итоге мужчина просто отходит в сторону, предоставляя женщинам возможность «разбираться» между собой.

Что же происходит с ним на самом деле, он не знает и последует решению той, которая победит в этой войне. В итоге он все время будет жить чей-то жизнью, но не своей, и когда не познакомится с собой.

Что делать. Позвольте своему ребенку плакать, смеяться, выражать себя эмоционально, не спешите успокоить таким образом: «Ну ладно, ладно, все образуется», «мальчики не плачут» и т.п. Когда ребенок испытывает боль, не прячьтесь от его чувств, дайте понять, что вам в подобной ситуации тоже было бы больно, и вы понимаете его.

Проявите сочувствие, пусть ребенок познакомится со всей гаммой чувств без подавления. Если он чему-то рад, порадуйтесь вместе с ним, если опечален, выслушайте, что его тревожит. Проявите интерес к внутренней жизни ребенка.

Ошибка 7. Перенос своего эмоционального состояния на ребенка

Нередко родители переносят свою неустроенность и неудовлетворенность жизнью на ребенка. Это выражается в постоянных придирках, повышении голоса, а иногда просто в срыве на ребенке.

Ребенок оказывается заложником неудовлетворенности родителя и не способным противостоять ему. Это приводит к тому, что ребенок «выключается», подавляет свою эмоциональную сферу и выбирает психологическую защиту от родителя «уход в себя».

К чему это приводит. Вырастая, ребенок перестает «слышать», закрывается, а нередко просто забывает, что ему говорили, воспринимая любые слова, обращенные к нему, как нападение. Ему приходится десять раз повторять одно и то же, чтобы он услышал или дал какую-то обратную связь.

Со стороны это выглядит как безразличие или пренебрежение к словам других. Прийти к взаимопониманию с таким человеком сложно, потому что он никогда не высказывает своего мнения, а чаще этого мнения просто не существует.

Что делать. Запомните: ребенок не виноват в том, что ваша жизнь не идет так, как вам хочется. То, что вы не получаете желаемого, это ваша проблема, а не его вина. Если вам необходимо «выпустить пар», найдите более экологичные способы – натрите полы, переставьте мебель, сходите в бассейн, усильте физическую нагрузку.

Неубранные игрушки, не вымытая посуда – это не причина вашего срыва, а только повод, причина внутри вас. В конце концов, научить ребенка прибирать игрушки, мыть посуду – это ваша ответственность.

Я показала только основные ошибки, но их намного больше.

Главное условие, чтобы ваш ребенок не вырос инфантильным – признание его, как самостоятельной и свободной личности, проявление вашего доверия и искренней любви (не путать с обожанием), поддержка, а не насилие. опубликовано econet

Автор Татьяна Ушакова

фото Mariola Glajcar

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