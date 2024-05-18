Истинная причина того почему вы до сих пор не замужем

Женщина, вступая в определенную возрастную пору, все чаще сталкивается с вопросом "Почему ты еще не замужем?" Как найти точный ответ на этот злободневный вопрос? Возможно, женщина к браку и не стремится...

Вы в сутолоке большого города вдруг встречаете школьную подругу, заходите с ней в кафе, присаживаетесь за столик и ведете оживленную беседу за чашечкой кофе. «А ты что, до сих пор не замужем?» - округляет глаза подруга. Вы с натянутой улыбкой пожимаете плечами и тараторите что-то о карьере или неверных мужчинах. Настроение подпорчено.

Вам это не нужно

Все женщины хотят замуж. Так это или нет, можно спорить бесконечно. Но проблема в другом: почему вокруг столько незамужних умниц и красавиц?

Итак, причины, по которым дама не выходит замуж

Она настолько сильно стремится «туда» попасть, что этим неуемным желанием отпугивает сильный пол;

все время посвящает работе, у нее просто нет времени строить личную жизнь;

у нее завышенные требования к мужчине;

она - домоседка, а сидя дома, ни с кем не познакомишься;

а как вам эта причина: вас никто не полюбит, пока вы не полюбите себя.

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Но, вы скажете, что существует множество женщин, которые любят себя, чудесно выглядят, следят за внешностью, не так уж много работают, не сидят в четырех стенах и почему-то не замужем. В чем же дело?

Вообще, у каждого свои причины, почему он одинок.

Но есть еще одна причина, отчего женщина не замужем: она этого не хочет! Все просто: если вы на данный момент не замужем, это значит, что вы не хотите замуж. И если вы вдруг решите создать семью, то это непременно с вами произойдет. Это закон. У нас есть в жизни только то, в чем мы действительно нуждаемся.

Ваша сегодняшняя жизнь для вас имеет истинную ценность и ваши личные выгоды, даже если они неосознанные. Это ваш выбор.

Каковы бессознательные причины:

страх перед вероятными отношениями, тем более, если есть негативный опыт родительских семейных отношений;

желание уберечь себя от боли. Если вы пережили разлуку, предательство, боль какое-то время назад, то больше не хотите вступать в отношения (по крайней мере, пока);

подспудное нежелание взрослеть и стремление остаться в родительском доме. Ведь так комфортно оставаться в душе девочкой, о которой заботятся старшие.

Скрытые выгоды названных причин:

вы не возлагаете на себя ответственность;

не взрослеете;

храните верность одному из родителей;

не рискуете изменить что-то в жизни;

защищаетесь от боли, предательства ненужных переживаний.

Как выйти замуж — практический вопрос, ведь я отдаю себе отчет, что мне уже «стукнуло» 30, 35 (36, 39 и т.д.) и все подруги замужем, имеют детей, а я что, хуже?

Ни в коем случае! Вы не хуже, просто не хотите замуж, так как нынешнее положение вещей для вас выгоднее, чем замужество.

Это прослеживается в поведении незамужних дам:

она бессознательно останавливает свой выбор не на мужчинах, способных жениться, а на вечных бабниках и ветрениках или «женатиках»;

ее поведение не наводит мужчину на мысль о серьезных отношениях;

она постоянно твердит: «А я и не хочу замуж» или «Я не выйду замуж», а уже внутренние установки, которые перекрывают вероятную возможность выйти вступить в брак;

она впадает в жалость к себе, теряет надежду и говорит, что все бесполезно. Подобные дамы вообще ничего не предпринимают, чтобы изменить положение вещей.

она перестает следить за собой, набирает лишний вес, таким образом бессознательно отталкивает от себя мужчин;

некоторые нагружают себя любыми делами: помощью родственникам, работой, чтобы не было времени задуматься: а почему я не замужем?

А ответ лежит на поверхности: Не хочу! Других причин нет!

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Пока мне выгодно оставаться полной, я буду такой, и даже не собираюсь садиться на диеты. Выгодно носить очки – я буду в них ходить.

То же и с вопросом, как выйти замуж.

Когда человека тревожит какая-то проблема, он ищет пути ее решения! А если человек не делает этого, значит, его не настолько волнует данный вопрос и ему не требуется решение имеющейся проблемы.

Если же вы принимаете решение во что бы то ни стало выйти замуж, то необходимо предпринимать определенные действия. Это ваша ответственность.

Для того, чтобы добиться успеха, достаточно осознания.

Разберитесь, что вы ищите в отношениях с мужчиной и зачем вам брак и семья. Если, например, ваш внутренний ребенок просто ищет спасение от одиночества посредством мужчины, то ничего не выйдет. Вы ведь на самом деле не замуж хотите, а возвратиться в детство.

Женщина, морально готовая выйти замуж, занимается не только собственной внешностью. Она работает над раскрытием своего личностного потенциала. Она готова и умеет давать, а не исключительно брать.

Не закрывайте глаза на проблему. Не отдаляйте во времени ее решение на потом. Жизнь ведь одна, а время неумолимо мчится вперед.опубликовано econet

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