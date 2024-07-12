История о любви и нелюбви

✅Психолог Лилия Град рассказывает историю про любовь, которая показывает, что в жизни нужно делать выбор по любви, а не по расчету...

На прошлой неделе в моём кабинете сидела четырнадцатилетняя девочка и важно рассуждала о том, что никого любить сама не собирается. Главным доводом служили слова её мамы, которая предупредила дочку о том, что только один в отношениях любит. И он - лох. Надо быть тем, кто позволяет себя любить. Это выгодно и удобно.

Девочка говорила так уверенно и убеждённо, что я чувствовала себя младше её...Мне не хотелось кидаться в спор, и что-то доказывать. Я сидела, слушала и вспоминала прошлую осень...

Про любовь и выбор

Прошлой осенью, очень глубокой, на пороге декабря, я оказалась в загородном санатории. Народу почти не было, и меня это радовало: профессия давно приучила считать главным отдыхом тишину и уединённость....

Изредка я встречала в коридоре одинокую пожилую даму, весь характер которой был у неё на лице: капризно поджатые узкие губы, подозрительно глядящие хищные глазки, эмоции в виде вычурных гримас...к счастью, она со мной не заговаривала.

Однажды утром я устроилась на веранде с книгой и термосом кофе. Погода радовала солнцем и слегка студёным прозрачным воздухом.

Но одной побыть не удалось: в соседнее кресло тяжело опустилась моя чопорная соседка. Она не поздоровалась. Укуталась богатой шалью и стала пристально смотреть на молодого мужчину, который чинил старый автомобиль под навесом у столовой. Делал он это очень красиво: без суеты, отточенными движениями накачанных работой, а не штангой рук...

- Как он похож на Гришу, - услышала я вдруг глухой голос женщины, - очень похож...И как же я его любила!

Знаете, бывает так, что встречаешь мужчину и понимаешь, что хочешь с ним всё: жить, спать, рожать, стирать ему рубашки, готовить и смотреть, как он ест... Вот с Гришей я всего этого и хотела. Он тоже был слесарем, и я тоже смотрела на него и мечтала о том, чтобы он сгрёб меня в охапку своими руками со въевшейся соляркой, и никуда не отпускал... Мы оба были из очень бедных семей: нас у родителей пятеро, и Гриша - седьмой. Первые послевоенные годы были, очень тяжёлые... Мама и слышать про Гришу не хотела, куда нищету плодить? Сами друг на друге в коммунальной квартире...

А тут Саша появился, инспектором от райкома партии его направили к нам в посёлок. Большая должность! Отдельную квартиру и персональную машину ему сразу выделили...Уж чем я ему приглянулась, не знаю... Была я похожа на худую собаку: рёбра торчали, одёжки были все сто раз перешитые с чужого плеча...

Но вот углядел и сразу жениться задумал. Мне он не только что не нравился, но и даже приятен не был. Зато мама мне раздумывать не дала: велела идти, пока не передумал! Такое счастье раз в жизни выпадает, да и легче это - когда тебя любят, а не ты стараешься...

Вышла я за Сашу. Всё он для меня сделал: в город перевёз, с работы снял, задаривал всем... Двоих ребятишек

я родила. Но чем больше он мне давал, тем больше я его отталкивала. Не могла я себя перебороть.

Вот интересно: те, кто говорят, что легко жить, когда тебя любят, а ты - нет, знают, как это - когда к тебе прикасаются немилые сердцу руки... Когда от тебя ждут ответа, а у тебя всё противится... Когда ничего не можешь дать в ответ?...

Я перестала быть собой. Из беззаботной хохотушки превратилась в истеричку. Всем стала недовольна.

Срывалась по поводу и без. Нервы мотала и Саше, и себе, и детям...

Однажды на вокзале я увидела Гришу. Он уже стоял на подножке поезда... высокий, возмужавший, нарядный... Я перестала владеть собой, закричала, бросилась к нему.. Вцепилась в ботинок... Скажи он мне хоть слово, всё бы бросила и уехала с ним! Но он промолчал. Вообще ни звука не издал... Только посмотрел с таким презрением, что у меня дыхание перехватило... А потом дёрнул ногой, сбрасывая мои руки... Поезд тронулся, я ещё бежала за ним... Попомнилась, и увидела, как Саша стоит с детьми возле чемоданов... И все они смотрят на меня... Что было в их глазах - не передать, да и не надо...

Саша после этого замкнулся, всё книги читал, как Вы... Что вы в них такого находите?... В архиве каком-то просиживал сутками... Там и умер одной минутой от инсульта... В 47 лет... Я потом его бумаги разбирала, и нашла письмо, которое он мне написал... И там были строки: "Если бы ты, Нина, нашла в себе силы отказать мне тогда, я расстроился бы, но жил дальше. Но ты согласилась... И я больше не жил. Только заслуживал то, что в любви даётся просто так..."

После Сашиной смерти жизнь моя рассыпалась. Всё, оказывается, на нём держалось... Дети разъехались, со мной почти перестали общаться. И если честно, я не страдала... Не каждая женщина сознается, что не смогла и детей полюбить, если рождены они были от нелюбимого...

Я сознаюсь. Мне терять нечего. Я свою жизнь сама порешила....

Знаете что я Вам скажу... Уж простите за нежданную исповедь... Я скажу, что все мы думаем про то, будто нет ничего дороже сладкого куска, лишней денежки и кучи хлама в виде домов, тряпок да машин... Из-за этого и продаём себя... А вот я всю жизнь сладко ела, в деньгах не нуждалась и хлама этого у меня на три жизни хватит... А счастья так и не узнала... Не смогла его купить... И сдохну в бриллиантах, но несчастной....

Когда я очнулась от воспоминаний, девочка в моём кресле всё ещё цинично самоутверждалась чужими истинами. Если бы я стала их опровергать, то это снова были бы чужие истины. А ко своим каждый из нас приходит сам...

Придёт и она...опубликовано econet

Автор Лилия Град

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