Из созависимости в любовь. Практика закрытия болезненного гештальта

Раньше вы могли исходить из алгоритмов созависимости, обрекали себя на чужую волю, погружаясь в зависимость. Отныне, формируя собственные опоры, будете опираеться на личные ресурсы. Эта практика поможет попрощаться со своим прошлым, утвердив в себе верный жизненный алгоритм.

Это упражнение подойдёт всем тем, кто по каким-то причинам не договорил, не попрощался и не исправил ситуацию трудных отношений из прошлого, продолжая жить незакрытыми потребностями души, в контексте эмоциональной зависимости, когда расставшись фактически, бывшие партнёры не в состоянии разойтись психологически, болея, мучаясь, разрушаясь.

Как попрощаться со своим прошлым

В этих случаях (если говорить о подноготных, внутренних схемах) речь, как правило, о несбывшихся ожиданиях, возложенных на любимых (как на маму или отца) которые с точки зрения партнёра не "докормили", не "доносили", не "довложили" и не "дотешили", то есть не доделали за родителей их психологические задачи.

Недополученная когда-то любовь ищет (и не находит!) здоровые источники, родники, которые обретаются внутри себя лично, в качестве душевного, внутреннего таланта.

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Люди, знающие разницу между любовью и зависимостью хорошо меня поймут: любовь не обрекает на повинности, не накладывает оброк, она независима и свободна, радуя не по долгу, а просто так - нечаянно, не нарочно.

Мне вспомнилась чудесная фраза из новогоднего кино - процитирую. "Ирония судьбы. Продолжение".

Разве любят за что-то? Вот дети, как любят? Маленькие, у которых еще родничок не зарос... Они любят просто так... Не нарочно.

И ещё одна прекрасная фраза из Евангелия, с призывом священного Иисуса.

Будьте, как дети!

Я думаю божественный призыв (в данном случае) обращён к детскому бескорыстию, детской честности, живости и глубине отношений. Ребёнок любит маму не за красоту или знания, он любит просто так, от души... Его любовь - его жизненная платформа, основа актуального бытия.

Вот на это и на обопрёмся: любовь не торгуется - признаёт, не умАляет, а радует.

Этап I.

Вообразите себя и бывшего партнёра на некотором расстоянии друг от друга. А теперь проложите между вами дорогу - светлую, широкую, добрую; это отрезок вашего пути в аллегорическом, духовном контексте. Раскрасьте картинку самыми чудесными красками. Наполните иллюстрацию вкусным и чистым воздухом. Задайте хороший тон.

Этап II.

Обратитесь к партнёру со следующими словами: "Я признаю твоё СЧАСТЬЕ! И вижу тебя счастливым! Проникнись этим Даром и поделись Сокровищем с миром!"

Представьте, как внутри вашего партнёра зажглось огромное, прекрасное солнце. Он светим им вокруг себя, заливая пространство между. Это Солнце всё исцеляет, всё прощает и всё спасает, в том числе и ваши прошлые отношения; ваш контакт оздоравливается, становится очень чистым.

Примечание атора. Смотрите, что происходит: ваш партнёр не обязан осчастливливать Вас, но признав за ним его счастье, Вы утвердили в нём конкретную ипостась, которой он и делится с миром, в том числе - на вашем отрезке - с Вами.

Важная ремарка: тем самым Вы удовлетворили свои душевные ожидания, не отягощая партнёра; получили любовь, не требуя, просто так.

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Этап III.

А сейчас обратитесь к самому себе со следующей важной фразой: "Я принимаю бескорыстное любовное счастье, разрешая его себе!"

Распахните руки навстречу излучаемым партнёром лучам и проникнитесь его светом.

Примечание автора. Прежде (исходя из сложившейся ситуации) Вы не только не признавали во всех других, но и не умели принять в себя возможное любовное Счастье. Сейчас же мы открыты к подобным излучениям и разрешаем его себе.

Важная ремарка: тем самым завершая прерванный когда-то гештальт; движение продолжено, душевная потребность закрыта.

Этап IV.

А теперь зажгите внутри себя своё собственное светлое Солнце, осуществляя действие следующими словами: "Я разрешаю себе своё отдельное, душевное Счастье, независимо от других. Да прибудет оно во мне, как принадлежность к высшему, небесному Свету!"

Примечание автора. Раньше (исходя из созависимых алгоритмов) Вы обрекали себя на чужие милости, постороннюю волю, впадая в зависимость от других. Теперь формируя собственные опоры, опираетесь на личные возможности и ресурсы.

Важная ремарка: эти метафорические смыслы исцеляют созависимый алгоритм./

Этап V.

Посмотрите на путников на едином промежутке дороги: теперь они самодостаточные, сильные, счастливые люди. Пусть пока визуально (практику необходимо повторять до ощущения завершённости). Но... Эти двое больше не созависимы, а любимы - доброй памятью, взаимным благословением, душевной благодарностью и-и-и лучшими возможностями к дальнейшему.

Пусть они поднимут головы к Единому Священному Свету, соединят свои Солнышки с этим Небом, доверившись Судьбе, Богу. И со спокойной душой вернуться в свои истории: будет так, как лучше для каждого, печаль пройдёт!

Примечание автора. Таким образом Вы (в метафорическом ключе) договорили и попрощались со своим прошлым, утвердив в себе здоровый, правильный алгоритм. Отражённое и принятое внутрь счастье исправит последующие дороги, с кем бы Вы туда не отправились.

Важная ремарка: практика научила Вас разрешать себе и всем другим Счастье, принимать и излучать Свет.

Теперь Вы всесильны!опубликовано econet.ru.

Автор Блищенко Алёна

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