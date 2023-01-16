Избалованность граничит с невоспитанностью, эгоистичностью, нарциссизмом

Избалованный человек в общении с людьми часто ведет себя недопустимо. Он любой ценой стремится получить желаемое. Для этого избалованная персона может использовать требование, склонение, подчинение окружающих. Поэтому избалованность можно сравнить с невоспитанностью и эгоизмом.

Как маленькому ребенку, нам часто хочется все и сразу, и именно так как хочется мне. Про таких говорят избалованный. Избалованность, так или иначе, граничит с невоспитанностью, эгоистичностью, нарциссизмом, звездной болезнью и прочими неприятными для окружающих вещами.

Избалованные. Я получаю все, что хочу

У таких людей имеются трудности с отказом. Они злятся когда не получают желаемое. На первом месте всегда только свои желания и нужды. Требование, склонение, подчинение, измор других людей, любым путем получить то, что хочу Я.

Имея такие признаки поведения, возможно, вы кажетесь себе особенным. Вам всегда хочется, чтобы было по вашему. Вы никогда, даже на долю секунды, не задумываетесь и не прислушиваетесь к чувствам и мнениям других людей, оно вам не интересно.

Источник такого поведения – слабые границы родителей. Они не смогли приучить детей к дисциплине и контролю, баловали и потакали во всем. Именно родитель дал возможность ребенку быть безответственным. Родители дали понять, что о вас будут заботиться, и для этого вам ничего не нужно делать, вы будете получать все по требованию.

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Также возможно, ваши родители были сильно равнодушны к вам, вы пережили эмоциональную депривацию и контратаковали, став избранным.

То, что происходит с нами – часто ловушки (стратегии выживания) которые когда-то помогли, но сейчас могут мешать.

В случае с избранностью имеется большая проблема - мотивация к изменениям. То, что вокруг вас кажется вам приятным, но доставляет страдание другим, волнует вас меньше всего.

Только при желании изменений что-то может происходить. Начинать нужно с себя. Постепенно пробовать делать то для себя, что позволяете другим людям делать за вас. Докажите себе, что у вас получится. Разберитесь с отговорками, к которым вы прибегаете. День ото дня прекратите отрицать реальность ситуации.

Прекрасную фразу говорил Карл Юнг: "Я не то, что со мной случилось. Я то, чем я решил стать". Твое видение станет ясным, если ты сможешь заглянуть в свое сердце. Кто смотрит наружу – видит лишь сны, кто смотрит в себя – пробуждается.опубликовано econet

Автор Владимирова Юлия

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