Избавляемся от НЕгативных мыслей: Психологическая техника «Пинг-Понг»

Негативные мысли, которыми пичкает нас наш разум, почти всегда — непроверенные. Они не выдерживают никакой рациональной критики, потому что создаются на эмоциях. Когда мы отвечаем позитивом на негатив, наш позитив должен быть не высосан из пальца, а разумен, критичен и адекватен.

У Эрика Бёрна есть описание самой распространённой иргы, в которую играют невротики-манипуляторы, вампиры, высасывающие чужую энергию. Эта распространённейшая игра называется так: - «Почему бы Вам не...?» - «Да, но...»

Техника "Пинг-понг": боремся с нытиком внутри себя

По этому образцу обычно строятся 90% выматывающих душу разговоров с нашими «несчастными» друзьями.

- Кошмар, я так плохо выгляжу!

- Пей хорошие витамины!

- Да эти витамины один крахмал!

- Давай будем ходить в бассейн!

- Сейчас ещё холодно!

- Почему бы тебе не сходить в парикмахерскую и не поменять имидж?

- Да, но у меня нет хорошего парикмахера!

- А я тебе дам телефон отличного мастера!

- Да, но к нему надо ехать через весь город!

- Я дам тебе телефон другой девочки, она сама к тебе приедет!

- Да, но это всё так дорого стоит!

- Давай я тебя сама покрашу!

- Да ну, краситься нужно только в салоне!

- Ну всё, достала!!!!!!

Цель такого манипулятора — отнюдь не получить дельный совет и уйти счастливым. Его цель глубже: он хочет поставить нас в тупик своими «чёрными» аргументами, чтобы мы вместе с ним согласились: «Жизнь — это юдоль скорби, и выхода из этого кошмара нет. А кто смеет считать по-другому, кто позволяет себе радоваться жизни, тот меня не любит и не уважает». Правильно, потому что своей энергией делиться не хочет.

Наша техника «пинг-понг» — это та самая берновская игра, только «наоборот». То есть это абсолютно позитивная техника, направленная на то, чтобы подарить нам прилив энергии, а не растерять её в спорах с «неунывающими нытиками» — нашими псевдодрузьями.

В отличие от берновских игр, играть Вы будете в одиночку, сами с собой. Вы будете бороться с Нытиком-внутри-себя. Начинать мы будем тоже по другому — не с позитивного «А почему бы мне не...», а наоборот, с негативного.

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Итак, техника «Пинг-понг».

Вытаскиваем из себя все наши внутренние возражения, против того, чтобы пойти и сделать что-то классное. Все-все возражения. И «подаём» их (как мячик) по одному.

Пинг: «Не пойду я туда в этом платье — я уже его надевала много раз. Оно мне надоело».

Понг: «Да, но никто этого кроме тебя не знает. Платье-то чудесное. Это ты сегодня какая-то критически настроенная».

Пинг: «У меня вообще нет такого платья, в котором я могла бы туда пойти»

Понг: «Э-э, там что-то было написано про «вечерний стиль», про «блэк тай»? Нет? Тогда в чём проблема? На всех будут платья, а тебя заметят из-за твоей красоты и непосредственности — там так мало искренних людей».

Пинг: Он бросит меня после второго свидания.

Понг: Вот и отлично. Хорошо, что не после десяти лет совместно прожитой жизни, оставив тебе двух детей, «стукнутую» машину и расплывшиеся формы.

Пинг: У меня нет диплома по этой специальности!

Понг: Зато ты знаешь предмет в десять раз лучше тех, кого учили этому пять лет!

Важная особенность этой техники. Негативные мысли, которыми пичкает нас наш разум, почти всегда — непроверенные. Они не выдерживают никакой рациональной критики, потому что создаются на эмоциях. На негативных эмоциях, разумеется. Это что-то типа фразы: «Ах, меня никто не любит!» Такое высказывание — абсурдно с точки зрения логики. Так же, как абсурдно высказывание: «По-моему, все люди хотят меня убить». Такие высказывания изучает не логика, психиатрия, так как они являются истиной лишь для картины мира параноика.

Наша задача, как и задача этой техники, вернуть человека, заигравшегося в «параноика» в мир действительности.

Поэтому все позитивные мысли, которыми мы будем нейтрализовывать, «гасить» негативные выплески, должны быть проверены, объективно выверены.

То есть, когда мы отвечаем позитивом на негатив, наш позитив должен быть не высосан из пальца, а разумен, критичен и адекватен. Только так, апеллируя к логике и здравому смыслу, мы можем вернуть себя к действительности, которая на самом деле, не так уж сурова.опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

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