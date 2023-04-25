Избавьтесь от ненужного!

Чтобы в дом пришла новая вещь надо освободить для нее пространство. Как только вы это осознаете, наводите в доме порядок и избавляетесь от лишних вещей на покупку находятся и деньги, и время. Цепляясь за вещи, которые вам больше не служат, вы цепляетесь за принципы и идеи, которые вам больше не служат.

Люди как правило не отдают себе отчёта в том,

что в любой момент могут выбросить из своей жизни всё,что угодно.

В любое время. Мгновенно. (Карлос Кастанеда)

Избавляемся от хлама!

1. Если в течение 1-1,5 лет вещь, которую вы искали и с трудом достали, так и осталась ненужной, распрощайтесь с ней.

2. Абсолютно безжалостно избавляйтесь от хлама.

3. Не оставляйте засохших цветов, пыли на них.

4. Не оставляйте одежды, повешенной на спинки стульев.

5. Не оставляйте пыли на зеркалах.

6. Не делайте преобразования во всех комнатах сразу.

7. Покупайте только то, что идеально, а не просто симпатично.

8. Перед тем как повесить новую рубашку в шкаф, выбросить самую старую из рубашек.

9. Избавляться от всего, что не подходит по стилю, цвету и размеру.

10. Избавляться от всего старого и выношенного, с пятнышками, дырочками

11. Черный комплект из одной ткани- брюки, длинная и короткая юбки, пиджак.

12. Собирая ненужные вещи на всякий случай, мы допускаем, что этот случай настанет, и придется ходить, например, в потертых штанах. Мы настраиваем себя на неуспех и неприятности. Таким образом, программируем себя и близких на такую жизнь, когда вы не сможете покупать новые вещи, а вы будете вынуждены носить старые, немодные, предварительно подлатав их.

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13. Оставляя в доме ненужные вещи, вы тем самым программируете себя на бедность. Стремление держаться за старые вещи верный признак психологии бедности.

14. Ничто новое и ценное не придет в нашу жизнь, пока в ней нет свободного места.

Нельзя создавать что-то новое, полностью не избавившись от всего старого

15. Чем меньше вы оставляете вещей, тем скорее гардероб пополнится новыми.

16. Цепляясь за вещи, которые вам больше не служат, вы цепляетесь за принципы и идеи, которые вам больше не служат.

17. Чтобы в дом пришла новая вещь надо освободить для нее пространство. Как только вы это осознаете, наводите в доме порядок и избавляетесь от лишних вещей на покупку находятся и деньги, и время.

18. Избавляйтесь от всего, что вас тянет назад в прошлое.

19. Фен-шуй рекомендует постоянно что-то менять в доме, переставлять мебель, стирать пыль пусть вещи знают, что их не забыли.

20. Стоимость букета цветов и пары колготок примерно одинакова, так почему же мы держим колготки в ящике комода годы? Мы же не станем держать так долго засохший букет в вазе!

21. Выбросить те вещи, которые потерты, изношены и невзрачны на вид.

22. Выбросить обувь и сумки устаревших моделей ничто так не портит наряд, как вышедшая из моды обувь и сумки

23. Прополоть свой гардероб нещадно выкинуть просто Все, что не доставляет радости. Освободить место для новых перемен, новых отношений, новых любовей, которые придут взамен старых вещей.

24. Старые вещи не дают возможности приобретать новые вещи, копят отрицательную энергию, что может сказываться на вашем самочувствии и удаче в целом.

25. Сломанные электроприборы работают как вампиры, забирая положительную энергию помещения и усиливая негативную.

26. Перегоревшая лампочка заставит вас тратить больше сил, зарабатывая деньги, может ухудшить самочувствие и породить неуверенность в себе.

27. Старые, вышедшие из употребления вещи и особенно поломанные и дефектные вещи создают в вашем доме негативную энергетику, способствуют застою в жизни и даже отрицательно влияют на ваше здоровье

28. Старые вещи хранят чахлую энергетику

29. В первую очередь мусорный бак должна осчастливить надколотая и треснувшая посуда и зеркала с какими-то дефектами

30. Старые, забытые вещи олицетворяют собой отложенные дела, нерешенные задачи.

31. Перешитая вещь слишком рано оканчивает свои дни в темном гардеробе.

32. Вещи, которые не носятся и не употребляются в быту, умирают. Стало быть, несут информацию о смерти.

33. Любая вещь несет в себе психическую энергию, которую в нее заложил в нее человек.

34. Пространство квартиры заполнено информацией о тех вещах, которые в ней находятся. Если вещь пихнули в угол или затолкали на антресоль за ненадобностью, то какую заложили в нее информацию? А если таких вещей в квартире много, тогда негативными, мертвыми зонами, образующимися вокруг ненужных предметов, заполняется весь дом. Заполняемое такими вещами пространство уплотняется и начинает выталкивать человека из собственной квартиры. Человек может заболеть, причем очень серьезно. Потому что теряет жизненную силу - свой энергетический потенциал, растрачивая его на ненужные вещи.

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35. Глядя на висящий на стене портрет, мы неизбежно переносим туда часть сознания. А всегда ли мы обладаем излишком энергии, чтобы разбрасывать ее?

36. Через дырочки на одежде, которые на карманах, носках, колготках (что под джинсами с целью экономии) идет утечка энергопотенциала. От себя себя не спрячешь

37. Пятна это материализация неразрешенных проблем

38. Старые ненужные вещи оттягивают энергию на себя

39. Поношенная курточка, с которой ассоциируется образ себя неудачника. Отнесите ее на помойку

40. Запах блузки доперестроечной свежести аромат несбывшихся надежд и разочарований. Замечали, наверное, что хозяева квартир, хаотично набитых старой мебелью и прочим барахлом, обычно несчастны и неудачливы в жизни. Что в этом случае причина, а что следствие судить трудно. То ли из-за бедности нет средств поменять старое на новое, то ли энергетика секонд хэндаособым образом влияет на судьбу хозяев.

41. Но ведь каждая старая вещь это, по сути, нереализованные мечты и планы.

42. Мы расчищаем место не для новых вещей, а для новых желаний, начинаний и достижений. Согласитесь, старые детективы, выкинутые на помойку небольшая плата за светлое будущее.

43. Критерий в отборе ненужного один. Если вещь не пригодилась в течение года-двух, она не понадобится уже никогда.

44. Старые вещи нужно выбрасывать безжалостно.

45. Вещи имеют свойство перенимать и накапливать энергию человека, ими пользующегося. Преимущественно отрицательную. Когда энергии становится слишком много, вещь начинает ее отдавать. Особенно это касается мягкой мебели, которую используют для сна. Максимальный срок службы кровати или дивана - 10 лет.

46. Как только вы захотели в этой жизни каких-то перемен, избавиться от ненужных переживаний, неприятностей в семье и застоя на работе, а также при ухудшении своего самочувствия, сразу же начинайте освобождать свое жилище от негативных эмоций. То же самое можно проделать и тогда, когда в доме все просто замечательно и нет ни малейшего повода для каких-нибудь волнений. Просто для того, чтобы упрочить свою положительную ауру и поддержать соответствующую гармонию в семье и на работе.

47. Все вещи, при ношении которых испытываешь физический дискомфорт, должны быть безжалостно изгнаны.

48. Критерии ваше самочувствие в данной одежде, зеркало, услышанные ранее отзывы.

49. Очищая пространство, мы подаем сигнал о своей готовности меняться и принимать в свою жизнь изобилие и счастье.

50. Если вы хотите положительных изменений в своей жизни, то освободите место для них!

51. Вещь, которую не касались руки человека, о которой не помнят, становится постепенно носителем некротической, мертвой информации. Даже живые вещи, которые вы купили с надеждой и удовольствием, попадая в такую компанию могут умереть

52. У любой вещи есть свой срок и предназначение. По фэн-шуй, любимая вещь отдает вам положительные заряды, впитывая отрицательные. Отслужив свой срок, она, как батарейка, подлежит утилизации. Однако если вы не расстанетесь с ней, ее отрицательный заряд способен испортить всю духовную атмосферу в вашей квартире.

53. Кроме того, постоянное созерцание старых и дряхлых вещей (если это не коллекционный и отреставрированный до блеска антиквариат) формирует в нашем сознании психологию бедности. Мы привыкаем обижать сами себя и довольствоваться залатанным и потрепанным.

54. Вещь должна приносить обновление и желание двигаться вперед!

55. Аура вещей отбирает у человека часть пространства. Жадность больше всего наказывает самого собственника: с накопленными вещами ему передаётся и их отрицательная энергетика.

56. Вещи, которыми мы перестаем пользоваться, накапливают негативную энергию.

57. Если случайно нашел то, о существовании чего не помнил час назад - можно смело в мусорник, даже если очень надо будет - не найдешь.

58. В освобождении дома от ненужных вещей заключена огромная целительная сила. Совершая расчистку на внешнем уровне, мы делаем возможными внутренние перемены, высвобождаем для этого огромное количество энергии.

59. Эффективность расчистки завалов заключается в том, что в то время, как вы приводите в порядок свой внешний мир, происходят соответствующие изменения и на внутреннем уровне. Все вокруг вас, а особенно окружающие вас дома предметы, являются отражением вашего внутреннего состояния. Когда вы устраняете в окружающем вас пространстве "препятствия", мешающие гармоничному потоку энергии, вы, тем самым, привносите больше гармонии и в свою жизнь, позволяя новым событиям вливаться в нее

60. Когда ваш дом заполнен вещами, которые вы любите или часто пользуетесь, они заряжают вас энергией. А завалы, с другой стороны, оказывают на вас сильное отрицательное влияние. Если в вашем доме находятся вещи, вызывающие у вас неприятные ассоциации, они загрязняют ваше пространство и психику, при этом не имеет значения, истек ли срок их функционирования. Похожая ситуация складывается, когда ваш дом заставлен мебелью, статуэтками или другими предметами, постоянно напоминающими вам о родственниках или друзьях, с которыми у вас были или есть натянутые отношения. Эти ассоциации будут оказывать на вас такое же истощающее действие.

61. Люди подверженные депрессии, имеют тенденцию хранить хлам на нижнем уровне. Уберите с пола все лишнее, и это поднимет вашу энергетику и придаст бодрость духа.

62. Наличие завалов удерживает вас в прошлом. Когда все пространство в вашем доме захламлено, у вас просто нет места, чтобы что-то новое появилось в вашей жизни. Расчистка завалов позволит вам двигаться вперед. Вы должны освободиться от прошлого, чтобы создать лучшее завтра.

63. Хранение старых книг, которыми вы уже давно не пользуетесь, не позволяет вам создавать в своей жизни пространство для новых идей и оригинальных путей мышления. Когда в доме скапливается слишком много книг, ваше мышление "останавливается". Особенно важно не накапливать таких книжных завалов в зоне взаимоотношений (это символизирует замену человеческим взаимоотношениям). Необходимо отпускать книги, когда приходит их время. Начните разбор книжного завала с тех книг, которые вы купили случайно и которыми никогда не пользовались, а также с таких старых книг, которые уже стали разрушаться во времени. В конечном итоге у вас должен остаться набор книг, которые будут отражать вас сегодняшнего таким, каким вы хотите быть завтра.

64. Выучите основное правило фэн-шуй: " Прежде чем придет что-то новое, должно уйти что-то старое".

65. Посмотрим на свои обои, мебель и все остальное. Обратите внимание на то, сколько в вашем доме ненужных вещей. Вещи постоянно впитывают информацию, она держится достаточно долго, и это отражается на психике.

66. как важно иметь в своём гардеробе ПО НАСТОЯЩЕМУ любимую вещь. Любимые вещи придают уверенность в себе! : любимые вещи - они и сидят на тебе как-то иначе, и ты в них ведёшь себя как-то не так, чувствуешь себя супер и это ощущение передаётся всем окружающим!!! я вот комплектую себе гардероб всегда так, чтобы мне в любой вещи было хорошо. Ведь так настроение легко поднимается, когда любимую юбочку надеваешь, это не передать!

Пусть у тебя это будет действительно начало такого гардероба!=)

67. ХОТИТЕ ЛЮБВИ И ДЕНЕГ? НАЧНИТЕ С... УБОРКИ!

68. Не загружать свой дом ненужными предметами, регулярно проводить уборки и безжалостно избавляться от всего старого и непригодного: не копить в шкафах вещи, которые давно уже вышли из моды и из употребления. Вот увидите, раздав свою старую одежду, вы освободите дорогу живительной энергии и уберете тем самым "заторы" в своей жизни - ведь фэн-шуй учит, что все взаимосвязано. Кстати, по некоторым наблюдениям, в богатых домах зачастую гораздо меньше вещей, чем в небогатых. Но так ли это удивительно? Нет, и если вы хотите стать богаче, но не знаете, с чего начать - освободите в своей жизни место для богатства, убрав все лишнее, сковывающее вас по рукам и ногам.

69. Хотите устроить личную жизнь - уберите со стен портреты идеальных красавиц, коими некоторые представительницы прекрасного пола так любят украшать свои жилища... Согласно представлениям фэн-шуй, множество одиноких дам в вашем окружении нисколько не наводит на мысль о партнерстве, коим замужество и является. Так что правильнее будет повесить на стену изображение счастливой пары, и тогда, каждый раз мельком взглянув на него, вы подсознательно будете привлекать партнерство в свою жизнь. Подойдет, как это ни банально будет звучать, просто парочка сердечек, целующихся голубков и прочая любовная символика. Не верите? А вы попробуйте, вдруг и правда что-то случится, и жизнь изменится к лучшему?

70. Пыль, мусор, завалы ненужных и забытых вещей представляют собой источники скопления негативной энергии, которые несут в себе информационный заряд прожитого, закрывают нас от мира и не дают придти им на смену новым вещам и идеям.

71. Особенное внимание следует уделять порванным и поломанным вещам. Или их надо сразу ремонтировать, или немедленно выбрасывать. И ни в коем случае не допускать их долговременного залеживания до тех пор, пока руки до них дойдут. По фэн шуй это недопустимо, поскольку их негативная энергия копящегося разрушения невольно ломает внутреннюю гармонию дома.

72. Любовь к хламу - толстый намек на то, что вы сильно привязаны к прошлому и оно тормозит путь в светлое будущее. Разобравшись со старыми ботинками, можно сменить прическу, работу, квартиру и т.д. Или по-другому взглянуть на то, что есть. В любом случае - места в коридоре станет больше.

73. Завалы - это самое большое зло, какое только можно себе представить!!! Порой только их ликвидация даёт поразительные результаты!!! Но надо не просто разбирать и разгребать, а делать это целенаправленно. То есть всё разгребая, иметь четкую установку, для чего ты это делаешь. Для прихода в нашу жизнь чего-либо нового, надо избавиться от старого. Вот убирая все это, надо говорить:" Я разбираю всё это, для прихода в мою жизнь..." Ну и далее по списку, чего тебе бы хотелось...

74. Мне кажется ,у меня это сработало . Действительно ,новые знакомства стали появляться после покупки дельфинчиков . Или это просто совпадения .

75. Начните хоть с чего-нибудь. Дайте возможность благоприятной энергетике проникнуть в Ваш дом. А дальше уже ЦИ будет работать с Вами за одно

76. Очищение дома можно подкрепить и мытьем полов, окон, вычищению шкафов от завалов и пыли. Поскольку подобное притягивает подобное, грязные дома, содержащиеся в беспорядке притягивают к себе вибрации, беспокоящие нас. Даже если ваш дом не содержится в идеальной чистоте, он в порядке, и вы знаете где что лежит. Занимаясь уборкой дома, представляйте, как вы выметаете печали и заботы, которые собрались в доме.

77. А "очищенные" вещи можно смело носить. Со временем они станут "своими", любимыми. И даже "везучими" -своего рода талисманами. Такую одежду мы охотно надеваем на экзамены, на ответственные мероприятия. Можно представить себе и один из механизмов удачливости: когда-то нам повезло, и наш эмоциональный заряд остался на этих вещах. Когда мы вновь наденем эту одежду, она будет подзаряжать нас именно ТОЙ энергией. Естественно, что у нас улучшится настроение, повысится тонус, мы будем энергичны, уверены в себе. И нам вновь будет сопутствовать успех - "везение". Заряд "талисмана" еще больше увеличится... Но бывает, что любимые вещи вдруг становятся чужими, даже ненавистными. Вот что написала мне Анна К. из подмосковного Реутова: "После родов со мной произошли удивительные перемены. Сама себя не узнаю. Была отчаянной девчонкой, а превратилась в трусиху. На любимые аттракционы калачом не заманишь. Через дорогу перехожу - и то осторожничаю. Но самое загадочное - не могу носить свою старую одежду. Нет, я прекрасно в неё влезаю, но меня прямо воротит от всех моих старых шмоток. Это странно, потому что я вовсе не привереда. А тут, как наехало - не хочу надевать и всё!".

Объяснить эту странную метаморфозу несложно, если учесть, что в течение жизни у женщины несколько раз меняется энергетика: в момент полового созревания, во время первой беременности, климакса... И потому нет ничего удивительного в странных ощущениях юной матери. Она просто интуитивно почувствовала, что её новая жизненная программа вошла в противоречие с энергетикой ранее любимой одежды. Запечатленная в одежде информация подростковой бесшабашности и риска стала резко контрастировать с миссией матери - охранительницы.

Во всем том, о чем мы сегодня говорили, еще много неясного. Но с уверенностью можно утверждать, что какая-то таинственная связь между нашим самочувствием и одеждой, которую мы носим, реально существует...

78. Если ваш дом не будет завален хламом, посторонними вещами, то вы получите возможность: а)свой ум тоже содержать в чистоте и порядке, б) позволите новым возможностям и вещам войти в ваш дом.

79. И хотя Вы, может, единственный, кто видит захламленный подвал или гараж, сила энергетического воздействия помещения не уменьшается: вы как раз тот, на кого и сыплются все удары. Именно вас первую очередь коснется ци того помещения.

80. Чем больше у вас собирается ненужных вещей, медленнее становится движение ци в квартире или офисе. Так что не стоит удивляться тому, что ваши жизненные планы не осуществляются, и у вас такое чувство, будто что-то все время мешает.

81. Любая красная вещь, которой вы пользуетесь на работе,- книга в красном переплете, красные ручки или другие канцелярские принадлежности будет оказывать положительное воздействие. Красные, розовые и белые предметы символизируют любовь и эротику.

82. Вам хочется жилища, которое бы было больше. Сначала вы должны приспособить себя под такое обиталище, создав, насколько возможно, из вашего домика маленький рай. Поддерживайте там безупречную чистоту. Пусть он выглядит настолько мило и приятно, насколько вам позволяют ваши средства. Заботливо готовьте даже самую простую пищу и накрывайте стол с таким вкусом, на который только способны. Облагораживая ваше место обитания, вы поднимитесь над ним, а уже оттуда в свое время вы войдете в лучший дом и места обитания, которые ждали вас все это время, и которые вы приспособили под себя.

83. Дом может и есть точка сосредоточения волшебства, силы и духа.

84. Дом - это зеркальное отражение нас самих.

85. Наш дом это символическое представление нас самих и фактически, в более глубоком смысле продолжение нас самих. Дома это наши модели. Измени эту модель и энергия изменится. Приборка ящиков изменяет эту модель.

86. Чтобы избавится от негативного прошлого, избавьтесь от предметов в вашем доме, несущих энергию прошлого в настоящее. Зулусы сжигают одежду, в которой попали в неприятности, чтобы избавиться от эмоционального отпечатка, оставшегося на одежде. В некоторых культурах сжигают одежду женщины, в которой она рожала, с тем, чтобы она и ребенок символически вступили в новый цикл существования. Если в доме есть предметы, напоминающие вам о чем-то плохом или подаренные вам человеком, которого вы недолюбливаете, избавьтесь от них.

87. Вещи в вашем доме должны вызывать хорошие воспоминания. В противном случае отрицательные ассоциации будут снижать энергию вашего жилища. Когда вы покупаете что-нибудь для дома, помните: ваши чувства при покупке будут влиять на ваше самочувствие, когда эта вещь окажется в вашем доме. Если вы покупаете что-то и продавец груб, а вы чувствуете раздражение, то скорее всего, вы никогда не будете по-настоящему радоваться этому предмету. Если настроение при покупке хорошее и радостное, то ассоциации с этим предметом будут приятными.

88. Если есть возможность радикально поменяйте обстановку: переставьте мебель, смените цветовую гамму комнат и т.д. Поменяйте все до неузнаваемости.

89. Сделайте так, чтобы энергия вашего дома стала настоящим магнитом, притягивающим любовь и счастье. Если в вашем доме поселилась энергетика любви; любовь притянется к вам и снаружи. Энергетическое поле притягивает только то, что сходно по характеру и качеству с ним самим. Особенно сконцентрируйте свое внимание на намерении, с которым вы преобразуете энергетику вашего дома: что вы хотели бы увидеть в вашем доме.

90. Вещи, захламляющие дом, отнимают жизненную энергию у жильцов дома. Подумайте: старый хлам отнимает ваше здоровье, ваши жизненные силы, а значит, годы вашей жизни! Так что вам дороже; собственная жизнь или старый хлам?

91. Всегда возникает искушение отложить на потом устаревшие или требующие починки вещи, вышедшие из употребления в процессе повседневной жизни. Но это все равно, что откладывать на потом счастье и гармонию в вашем доме. Некоторые люди продолжают пользоваться треснувшей, обколотой или поцарапанной посудой год за годом, несмотря на то, что у них есть прекрасные столовые приборы, запертые в буфетах. Таким образом, они как бы внушают себе:Я не заслуживаю гармонии в моей повседневной жизни;.

92. Если в вашем доме царит беспорядок, когда вы покидаете его, то вы склонны уносить с собой во внешний мир идею о том, что ваши чувства или ваша жизнь в таком же беспорядке. Все это находится в вашем подсознании, и, хотя вам кажется, что вы ведете себя совершенно независимо от домашней ситуации, в вашей внешности, языке тела или манере поведения, обязательно будет какой-то аспект, выдающий действительное состояние вещей. Другие люди будут принимать эти «сообщения; (тоже в основном неосознанно) и соответственно реагировать на ваше поведение, поэтому гармония в доме приводит к более гармоничным и спешным отношениям с внешним миром.

93. Никогда не носи одежду, с которой у тебя связаны негативные воспоминания, сколько бы она не стоила.

94. Мнущиеся вещи выглади. И не ленись! Лучше погладить за один раз, чем, чертыхаясь, утюжить их постоянно, опаздывая на;(очередное свидание и т.д.).

95. Немнущиеся вещи разложи по полочкам. Свитера; к свитерам, майки; к майкам.

96. Сразу же после утюжки развесь вещи по плечикам(вешалкам, тремпелям). Не перегружай вешалки, иначе все вскоре опять будет мятым.

97. Порядок развешивания: Можно; юбки, потом брюки, потом блузки, потом; пиджаки. Можно; по стилям: деловой и классический, потом; спортивный, потом; для торжественных случаев. Предусмотри деление по цветовой гамме.

98. Пришла домой разделась; сразу посмотри, что грязное, а что; нет. Не поленись все чистые вещи определить на их привычные места, а грязные; определи в стирку.

99. Вечером определись с одеждой на завтра.

100. Старые, ненужные вещи, рухлядь; это самые настоящие поедатели энергии. Если вы не решаетесь расстаться с ними, они, постепенно накапливаясь, начинают просто-напросто поедать вашу собственную энергию, ваши жизненные силы. Такие плюшкины, дорожащие каждым ржавым гвоздиком, каждой старой пуговицей, каждым обрывком веревки выглядят безжизненными, апатичными, не умеющими радоваться жизни. Это не удивительно: они ведь так дорожат своими сокровищами, что все свои силы, всю свою энергию отдают им.

101. Избави вас Бог носить вещи умершего человека; его костюмы, платья, пальто, ботинки. Таким образом, вы свяжете себя энергетическим каналом с загробным миром, и по этому каналу будет уходить ваша энергия.

102. Практичные люди имеют всегда такой склад;вторсырья;, оправдывая его наличие тем, что все когда- то может пригодиться. Но, простите, когда-нибудь вам пригодиться качественный одноместный гроб, неужели вы и его купите заранее?

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103. У большинства из нас развит инстинкт хомяка: прятать все, что можно, в норку. Но ведь норка-то не резиновая. Постепенно вещи забивают все поры дома, так, что нельзя повернуться, они годами лежат где-то на антресолях, пылятся и портятся в тесноте и разных шкафах и кладовках, сиротливо жмутся под диванами и стеллажами. Не раз, наверное, у вас возникало чувство тоски, когда вы попадали в комнату одинокой древней старушки. А знаете почему? Это не только старость хозяйки квартиры, а и запах, специфический запах хомячьего жилья. Потому что в шкафу этой старушки вперемешку с новыми, чистыми вещами лежали платья, которые она носила когда-то в юности, и шляпы, поеденные молью, вышедшие из моды полвека назад, в ее серванте стояли битые кружку, аккуратно склеенные в местах сколов, тарелки с оббитыми краями и даже куски недоеденной булки. Все они несли информацию о дряхлости, о готовности от первого же прикосновения рассыпаться в труху. Вот почему никогда и ничего не жалейте выкидывать.

104. Часто мы даже заболеваем потому, что храним дома всякую рухлядь.опубликовано econet

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