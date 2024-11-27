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К себе по-любви. 7 практических рекомендаций

Источник: b17.ru 27 ноября 2024 6642
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Суровое отношение к себе, самокритика и перфекционизм могут незаметно привести к внутреннему выгоранию. Пришло время позаботиться о себе. Но как это сделать? Предлагаем полезные рекомендации, которые изменят ваше отношение к себе в лучшую сторону.

К себе по-любви. 7 практических рекомендаций

Сколько раз мы сталкиваемся с неоправданными ожиданиями? Мы, почему-то, считаем, что нам кто-то что-то непременно должен. Часто мы виним окружающих, что они как-то не так к нам относятся, мало уделяют внимания, не любят или дополните список сами. Всё это вытекает на фоне эмоционального голода, как ни странно, который возможно заполнить только через любовь к себе.

С чего начать менять отношение к себе?

Дать себе достаточно - это наша ответственность. Окружение всего лишь «зеркалит» наше отношение к себе и ведут себя соответственно. Этот факт нужно принять. Грустно? Бывает. Зато поправимо. Нужно лишь взять эту ответственность на себя. 

Давайте перейдем от слов к рекомендациям. 

С чего же начать?

  • Хвалите себя за то, что делаете. Долой перфекционизм, учитываем сам факт: сдали вовремя отчёт — «Я молодец!», приготовили вкусный ужин - "Я умница";
  • Научитесь говорить «Нет!». Да, представьте, вы тоже можете устать, не уметь или не захотеть что-то сделать. Вы имеете на это право.
  • Составьте список своих достоинств, который называется "Я и так достаточно хорош/хороша, потому что...", это поможет найти в себе те качества, о которых вы напрочь забыли, и перечитывайте их каждую неделю, дополняя новыми;
  • Определите свой источник пополнения энергии, пропишите те вещи, которые вас наполняют и помогают о себе заботиться. Найдите для себя дела, восполняющие ваш ресурс;

К себе по-любви. 7 практических рекомендаций

  • Станьте фанатом самого себя — поддерживайте себя в любых начинаниях, подмечайте успехи, а лучше вносите их в специальный дневник;
  • Задумайтесь об окружении — избавьтесь от токсичных людей, несущих негатив, старайтесь общаться с теми, кто вас вдохновляет и принимает. Скажи мне, кто твой друг... помните?

Исполняйте свои желания — джинов нет, станьте им сами. Я понимаю, что ребёнку/супругу/родителям/коллегам надо, но ваши нужды тоже важны. Я не призываю покупать себе яхту и показывать всем вокруг, как вы себя любите, но есть же что-то, что в дальнем ящике души? Достаньте и воплотите. Хотите что-то изменить — начните с изменения отношения к себе.опубликовано econet

Автор Чахалян Арман

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психология Чахалян Арман отношения ожидание ответственность Перфекционизм успех негатив

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